KTM 390 Adventure, 390 Duke, 390 Enduro के लिए कंपनी ने जारी किया रिकॉल, जानें क्या है समस्या

KTM 390 Enduro ( फोटो - KTM )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM ने कुछ KTM 390 मॉडल्स के लिए रिकॉल जारी किया है. इन मॉडलों में 2025-2026 KTM 390 Adventure R, 390 Adventure X, 390 Enduro R और 390 SMC R मॉडल्स के साथ-साथ 2024-2026 KTM 390 Duke मॉडल भी शामिल हैं. कंपनी ने इसके लिए तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट लागू किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कि कंपनी ने भारत समेत सभी मार्केट्स में इन मॉडल्स के लिए रिकॉल जारी किया गया है. इनमें से कुछ KTM 390 मॉडल्स में इंजन स्टॉल की समस्या हो रही है. KTM से मिली जानकारी अनुसार, "बहुत ज़्यादा क्वालिटी टेस्टिंग से एक ऐसी कंडीशन का पता चला है, जो बहुत कम मामलों में, कम rpm पर इंजन के बंद होने का कारण बन सकती है. हालांकि अभी कुछ ही मामले देखे गए हैं. KTM किसी भी संभावित रिस्क को खत्म करने और परफॉर्मेंस व सेफ्टी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है."