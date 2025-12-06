ETV Bharat / technology

KTM 390 Adventure, 390 Duke, 390 Enduro के लिए कंपनी ने जारी किया रिकॉल, जानें क्या है समस्या

KTM ने कुछ KTM 390 मॉडल्स के लिए रिकॉल जारी किया है. इनमें से कुछ KTM 390 में इंजन स्टॉल की समस्या हो रही है.

KTM 390 Enduro
KTM 390 Enduro (फोटो - KTM)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 6, 2025 at 10:51 AM IST

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM ने कुछ KTM 390 मॉडल्स के लिए रिकॉल जारी किया है. इन मॉडलों में 2025-2026 KTM 390 Adventure R, 390 Adventure X, 390 Enduro R और 390 SMC R मॉडल्स के साथ-साथ 2024-2026 KTM 390 Duke मॉडल भी शामिल हैं.

कंपनी ने इसके लिए तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट लागू किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कि कंपनी ने भारत समेत सभी मार्केट्स में इन मॉडल्स के लिए रिकॉल जारी किया गया है. इनमें से कुछ KTM 390 मॉडल्स में इंजन स्टॉल की समस्या हो रही है.

KTM से मिली जानकारी अनुसार, "बहुत ज़्यादा क्वालिटी टेस्टिंग से एक ऐसी कंडीशन का पता चला है, जो बहुत कम मामलों में, कम rpm पर इंजन के बंद होने का कारण बन सकती है. हालांकि अभी कुछ ही मामले देखे गए हैं. KTM किसी भी संभावित रिस्क को खत्म करने और परफॉर्मेंस व सेफ्टी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है."

KTM का कहना है कि "सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) को अपडेट किया जाएगा, और इससे इंजन के रुकने का खतरा काफी कम हो जाएगा, खासकर कम स्पीड पर या धीमा करते समय, साथ ही बेहतर लो-एंड टॉर्क और बढ़ी हुई इंजन स्टेबिलिटी के साथ राइडिंग भी बेहतर होगी."

जिन मोटरसाइकिलों पर असर पड़ा है, उनके मालिकों को लेटर से एक नोटिफ़िकेशन मिलेगा और KTM उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वे किसी ऑथराइज़्ड KTM डीलर से कॉन्टैक्ट करके फ़्री सॉफ़्टवेयर अपडेट का इंतज़ाम करें. यह अपडेट फ़्री में किया जाएगा और KTM 390 के मालिक KTM वेबसाइट के 'सर्विस' सेक्शन पर वेरिफ़ाई कर सकते हैं कि उनकी मोटरसाइकिलों पर असर पड़ा है या नहीं.

