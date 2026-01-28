ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई KTM 390 Adventure R, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

KTM India ने अपनी हार्डकोर ऑफ-रोड केंद्रित KTM 390 Adventure R को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 3.78 लाख रुपये है.

KTM 390 Adventure R
KTM 390 Adventure R भारत में हुई लॉन्च (फोटो - KTM India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 5:20 PM IST

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM India ने अपनी वेबसाइट पर हार्डकोर ऑफ-रोड केंद्रित KTM 390 Adventure R को लिस्ट किया है, और इसके साथ ही भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कीमत पर, नई 390 Adventure R - आश्चर्यजनक रूप से - स्पोक व्हील्स के साथ स्टैंडर्ड 390 Adventure को आराम से मात देता है, जिसकी कीमत 3.97 लाख रुपये है.

KTM 390 Adventure R स्टैंडर्ड मॉडल से कितनी अलग
स्टैंडर्ड KTM 390 Adventure और 390 Adventure R के बीच दो सबसे बड़े अंतर इनके सस्पेंशन और व्हील्स में देखने को मिलता है. 390 Adventure R, 390 Enduro R एक्सपोर्ट-स्पेक मॉडल के समान सेटअप के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि स्टैंडर्ड 390 Adventure पर 200 मिमी/205 मिमी की तुलना में आपके पास दोनों छोर पर 230 मिमी की यात्रा है.

KTM 390 Adventure R
KTM 390 Adventure R (फोटो - KTM India)

इसके अलावा, इन मोटरसाइकिलों के व्हील्स भी अलग-अलग हैं, और 390 Adventure R में ट्यूब वाले मिटास एंडुरो ट्रेल टायरों के साथ ज्यादा ऑफ-रोड बायस्ड 21/18-इंच के व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में ट्यूबलेस अपोलो ट्रैम्प्लर टायरों के साथ 21/17-इंच व्हील्स का उपयोग किया गया है.

ये अंतर 390 Adventure R पर 870 मिमी लंबी सीट हाइट और प्रचुर 272 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है. बाइक का बाकी हिस्सा मौजूदा जनरेशन की 390 Adventure के समान है, चाहे वह इंजन, बॉडीवर्क, चेसिस या फीचर्स के मामले में हो.

KTM 390 Adventure R
KTM 390 Adventure R (फोटो - KTM India)

KTM 390 Adventure R का इंजन
इंजन की बात करें तो इन दोनों मोटरसाइकिलों में समान 399cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो थोड़ा कम 45hp की पावर प्रदान करता है, हालांकि इसका टॉर्क आउटपुट 39Nm पर समान रहता है, जो कि बायडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. बॉडीवर्क और फ्रेम भी काफी हद तक समान हैं, हालांकि 390 Adventure R केवल एक सफेद/नारंगी रंग में आता है.

कंपनी ने मोटरसाइकिल में 14-लीटर का फ्यूल टैंक दिया है, और यूके-स्पेक 390 Adventure R का वजन 176 किलोग्राम है, जो भारत-स्पेक स्टैंडर्ड 390 Adventure से 6 किलो कम है. यह देखना बाकी है कि फ्रंट नंबर प्लेट होल्डर और साड़ी गार्ड जैसे सरकार-शासित कम्पोनेंट्स कितना वजन बढ़ाते हैं.

KTM 390 Adventure R
KTM 390 Adventure R (फोटो - KTM India)

KTM 390 Adventure R की कीमत
कीमत की बात करें तो कंपनी ने नई KTM 390 Adventure R को 3.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो स्टैंडर्ड KTM 390 Adventure से काफी कम है, जिसकी कीमत 3.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. हालांकि, यह कम कीमत होने की संभावना है, क्योंकि 390 Adventure R ट्यूब वाले टायरों के साथ आता है और इसमें ज्यादा महंगे स्पोक वाले व्हील्स नहीं दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड 390 Adventure पर देखे गए ट्यूबलेस टायरों का समर्थन करते हैं.

