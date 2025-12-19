TFT डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुई नई KTM 160 Duke, जानें क्या है कीमत
KTM India ने अपनी सबसे छोटी बाइक, KTM 160 Dukev का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया है.
Published : December 19, 2025 at 11:05 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी KTM India ने देश में अपनी सबसे छोटी बाइक, KTM 160 Dukev का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने इस वेरिएंट को 5-इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ उतारा है. इस वेरिएंट की खासियत इसमें दिया गया 5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट दिया जाता है.
कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 1,78,536 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर उतारा है, जो इसे स्टैंडर्ड KTM 160 Duke से 7,991 रुपये महंगा बनाता है. बता दें कि मौजूदा स्टैंडर्ड 160 Duke को अभी 1,70,545 रुपये में बेचा जा रहा है, और इसमें LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.
बाइक में मिलने वाला TFT डिस्प्ले KTM 390 Duke से लिया गया है और कंपनी की लाइनअप में सब-400cc मॉडल में इस्तेमाल किया गया है. यह हैंडलबार के बाईं ओर लगे स्विच क्यूब से काम करता है और KTM के My Ride कनेक्टिविटी सूट को सपोर्ट करता है.
जब स्मार्टफोन के साथ इसे पेयर किया जाता है, तो यह सिस्टम राइडर्स को टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन एक्सेस करने, आने वाली कॉल मैनेज करने, म्यूज़िक कंट्रोल करने और हेडसेट पेयरिंग की जानकारी सीधे स्क्रीन पर देखने का फीचर देता है. डिस्प्ले राइड मोड सिलेक्शन और उससे जुड़े सिस्टम प्रॉम्प्ट भी दिखाता है.
कनेक्टिविटी फ़ंक्शन के अलावा, TFT स्क्रीन राइडर्स को लेफ्ट हैंडलबार पर लगे कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके शिफ्ट RPM और लिमिट RPM सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने का भी फीचर देता है. एक बार ये पैरामीटर सेट हो जाने के बाद, यह डिस्प्ले चुने गए राइडिंग मोड के आधार पर डार्क और ऑरेंज-थीम वाले लेआउट के बीच बदलता रहता है.
KTM 160 Duke का इंजन
KTM 160 Duke को Duke रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में KTM 125 Duke को बंद कर दिया गया था. इस मोटरसाइकिल में 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 9,500 rpm पर 18.7 bhp की पावर और 7,500 rpm पर 15.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.