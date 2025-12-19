ETV Bharat / technology

TFT डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुई नई KTM 160 Duke, जानें क्या है कीमत

KTM 160 Duke ( फोटो - KTM India )

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी KTM India ने देश में अपनी सबसे छोटी बाइक, KTM 160 Dukev का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने इस वेरिएंट को 5-इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ उतारा है. इस वेरिएंट की खासियत इसमें दिया गया 5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट दिया जाता है. कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 1,78,536 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर उतारा है, जो इसे स्टैंडर्ड KTM 160 Duke से 7,991 रुपये महंगा बनाता है. बता दें कि मौजूदा स्टैंडर्ड 160 Duke को अभी 1,70,545 रुपये में बेचा जा रहा है, और इसमें LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. बाइक में मिलने वाला TFT डिस्प्ले KTM 390 Duke से लिया गया है और कंपनी की लाइनअप में सब-400cc मॉडल में इस्तेमाल किया गया है. यह हैंडलबार के बाईं ओर लगे स्विच क्यूब से काम करता है और KTM के My Ride कनेक्टिविटी सूट को सपोर्ट करता है.