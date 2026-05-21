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KRAFTON इंडिया ने जारी किया BGMI 4.4 अपडेट, प्लेयर्स खुद जोड़ सकेंगे कुछ नया

BGMI डिज़ाइन कॉन्टेस्ट स्पिन: BGMI के इतिहास में पहली बार, प्लेयर्स द्वारा सोचे और बनाए गए कॉस्मेटिक्स एक खास स्पिन के ज़रिए इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध हैं, जो गेम के सबसे पसंदीदा आइटम्स के साथ हैं.

स्पार्टन किंग गोल्ड स्पिन: M1 गारैंड अपग्रेडेबल स्किन के साथ-साथ फैंस के पसंदीदा फेरल रैवेजर और AUG गोल्ड स्किन्स की वापसी हुई है.

फोर्ड कोलैबोरेशन: दो कार स्किन, हर एक के दो कलर वेरिएंट, मोटर क्रूज़ मैकेनिक के ज़रिए उपलब्ध हैं, जो दुनिया के सबसे आइकॉनिक ऑटोमोटिव ब्रांड में से एक को बैटलग्राउंड में ला रहे हैं.

ममी क्रेट: BGMI के सबसे पसंदीदा क्रेट में से एक – बिल्कुल नए कैओसफेज सेट और कैओस कैलामिटी AWM गन स्किन के डेब्यू के साथ वापस आ रहा है.

क्लासिक क्रेट में AKM ग्लेशियर: BGMI की सबसे ज़्यादा विशलिस्ट की गई AKM स्किन, BGMI की 5वीं एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले क्लासिक क्रेट में आ रही है.

ग्लेशियर स्पिन: BGMI क्रिकेट लीग का ग्लेशियर स्पिन अब UC खरीद विकल्प के साथ उपलब्ध है, जिसमें प्रतिष्ठित M416 ग्लेशियर, ग्लेशियर सेट और ग्लेशियर हेलमेट शामिल हैं.

हैदराबाद: KRAFTON इंडिया ने BGMI 4.4 अपडेट रोल आउट किया है. यह रिलीज़ भारत के सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले बैटल रॉयल को एक क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म में बदल देता है. BGMI के इतिहास में हर अपडेट ने गेम में कुछ नया जोड़ा है. 4.4 पहला ऐसा अपडेट है, जो गेम के प्लेयर्स को खुद इसमें कुछ नया जोड़ने की सुविधा देता है.

हार्ले-डेविडसन कोलैबोरेशन: स्पेशल क्रेट के ज़रिए इकट्ठा करने के लिए चार एक्सक्लूसिव बाइक स्किन उपलब्ध हैं, जो इस मशहूर मोटरसाइकिल ब्रांड को सीधे BGMI में ला रही हैं.

नया थीम मोड: हीरो का क्राउन – एरंगेल का एक पूरा सीज़नल रीइमेजिनेशन जिसमें पांच अलग-अलग इन-गेम ट्रायल, एक तैरता हुआ ग्रीक आइलैंड, एक एक्सक्लूसिव मोड वेपन, और डिनोग्राउंड मोड एक नए एरंगेल रिलीज़ के रूप में वापस आ रहा है.

भुवन बाम वॉइस पैक स्पिन: स्पिन के ज़रिए इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध पहला सेलिब्रिटी वॉइस पैक, जो कुछ स्पिन के बाद गारंटीड ग्रांट देता है. इसके बाद रवि गुप्ता QV स्पिन आता है.

फ्लैश क्रू: एक स्मार्ट स्क्वाड-मैचिंग सिस्टम जो समय के साथ टीम केमिस्ट्री बनाता है और खिलाड़ियों को एक-दूसरे के लिए मौजूद रहने पर इनाम देता है.

नई गाड़ी - रोडस्टर: क्लासिक BR मैप्स में एक नई टू-सीटर गाड़ी शामिल हुई है, जिसमें मिराडो-स्टाइल की रिट्रैक्टेबल छत और एक ऑटोमैटिक टर्बो बूस्ट है, जो गाड़ी के ज़रूरी RPM थ्रेशहोल्ड तक पहुंचने पर एक्टिवेट हो जाता है.

इस डेवलपमेंट पर बात करते हुए, क्राफ्टन इंडिया के मार्केटिंग और BGMI प्रोडक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर, श्रींजॉय दास ने कहा कि, "BGMI में हमने जो सबसे दमदार काम किए हैं, वे हमेशा फैन-फर्स्ट और फैन-ड्रिवन रहे हैं. एक असली कपल को गेम के अंदर प्यार हो गया – हमने उनकी शादी होस्ट की. 90 के दशक में पले-बढ़े हर भारतीय को याद है कि वे ब्रेक के दौरान क्रिकेट के ट्रंप कार्ड्स का लेन-देन करते थे, हमने कार्ड्स के साथ उस एहसास को गेम में बनाया."

दास ने आगे कहा कि, "एक फैन ने दिवाली के दौरान BGMI डिज़ाइन कॉन्टेस्ट के हिस्से के तौर पर कुछ ज़बरदस्त डिज़ाइन किया, अब भारत का हर फैन इसे एक्सपीरियंस कर सकता है. यह वह क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है, जो WOW मोड के साथ है, जहां हर दिन फैंस से क्रेज़ी थीम वाले मैप्स ड्रॉप हो रहे हैं. पांच साल में, हम इस बात को लेकर पहले कभी इतने एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहे थे कि यह कम्युनिटी हमारे लिए आगे क्या लाने वाली है."