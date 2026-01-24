Krafton India लेकर आया राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026, शुरू हुए रजिस्ट्रेशन
क्राफ्टन इंडिया ने राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026 शुरू किया है, जिससे नए ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों और क्रिएटर्स को सपोर्ट और मौके मिलेंगे.
Published : January 24, 2026 at 6:10 PM IST
हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया एक बार फिर भारत के उभरते ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अपना राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026 लेकर आया है. इस प्रोग्राम का मकसद नए टैलेंट को पहचान देना, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना और ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है. इस प्रोग्राम की शुरुआत पिछले साल यानी 2025 में ही हुई थी. पहली साल में अच्छी सफलता मिलने के बाद अब क्राफ्टन ने दूसरे साल भी राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है.
इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 से हो चुकी है. इच्छुक खिलाड़ी और क्रिएटर्स 20 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयनित राइजिंग स्टार्स के नाम BGIS 2026 के दौरान क्राफ्टन इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घोषित किए जाएंगे. इसके बाद साल के अंत तक उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा.
एलीट राइजिंग स्टार्स और बैकअप राइजिंग स्टार्स
इस बार राइजिंग स्टार प्रोग्राम को पहले से ज्यादा व्यवस्थित बनाया गया है. चुने गए प्रतिभागियों को दो कैटेगरी में रखा जाएगा - एलीट राइजिंग स्टार्स और बैकअप राइजिंग स्टार्स. एलीट राइजिंग स्टार्स को स्ट्रीमिंग डिवाइस सपोर्ट, रूम कार्ड्स और बेहतर विज़िबिलिटी जैसे फायदे मिलेंगे. वहीं बैकअप राइजिंग स्टार्स को रूम कार्ड सपोर्ट दिया जाएगा और उन्हें भविष्य के लिए एक तैयार टैलेंट पूल के तौर पर देखा जाएगा.
क्राफ्टन इंडिया ने यह भी साफ किया है कि प्रोग्राम में बने रहने के लिए परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया जाएगा. जो बैकअप राइजिंग स्टार्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें एलीट कैटेगरी में प्रमोट किया जा सकता है. इसके अलावा, राइजिंग स्टार्स के लिए हर साल खास टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे उन्हें टीम के साथ खेलने, इनाम जीतने और प्रोफेशनल टूर्नामेंट का अनुभव मिलेगा.
क्राफ्टन इंडिया ईस्पोर्ट्स के एसोसिएट डायरेक्टर करण पाठक के मुताबिक, भारत में ईस्पोर्ट्स तेजी से बढ़ रहा है और नए क्रिएटर्स को लंबे समय तक आगे बढ़ने के मौके चाहिए. राइजिंग स्टार 2026 इसी सोच के साथ तैयार किया गया है, ताकि मेहनती और लगातार बेहतर करने वाले टैलेंट को सही मंच मिल सके.
2025 में शुरू हुए पहले राइजिंग स्टार प्रोग्राम में शामिल खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग पर अच्छी ग्रोथ दिखाई थी. इससे साफ है कि सही मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलने पर भारत का ईस्पोर्ट्स टैलेंट तेजी से आगे बढ़ सकता है.