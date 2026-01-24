ETV Bharat / technology

Krafton India लेकर आया राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026, शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026 में एलीट और बैकअप कैटेगरी के जरिए नए ईस्पोर्ट्स टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. ( Image Credit: Krafton India )

हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया एक बार फिर भारत के उभरते ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अपना राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026 लेकर आया है. इस प्रोग्राम का मकसद नए टैलेंट को पहचान देना, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना और ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है. इस प्रोग्राम की शुरुआत पिछले साल यानी 2025 में ही हुई थी. पहली साल में अच्छी सफलता मिलने के बाद अब क्राफ्टन ने दूसरे साल भी राइजिंग स्टार प्रोग्राम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है.

इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 से हो चुकी है. इच्छुक खिलाड़ी और क्रिएटर्स 20 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयनित राइजिंग स्टार्स के नाम BGIS 2026 के दौरान क्राफ्टन इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घोषित किए जाएंगे. इसके बाद साल के अंत तक उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा.

एलीट राइजिंग स्टार्स और बैकअप राइजिंग स्टार्स

इस बार राइजिंग स्टार प्रोग्राम को पहले से ज्यादा व्यवस्थित बनाया गया है. चुने गए प्रतिभागियों को दो कैटेगरी में रखा जाएगा - एलीट राइजिंग स्टार्स और बैकअप राइजिंग स्टार्स. एलीट राइजिंग स्टार्स को स्ट्रीमिंग डिवाइस सपोर्ट, रूम कार्ड्स और बेहतर विज़िबिलिटी जैसे फायदे मिलेंगे. वहीं बैकअप राइजिंग स्टार्स को रूम कार्ड सपोर्ट दिया जाएगा और उन्हें भविष्य के लिए एक तैयार टैलेंट पूल के तौर पर देखा जाएगा.