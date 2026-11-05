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BGMI Air की लॉन्च डेट का ऐलान, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को मिलेगा अर्ली बीटा एक्सेस, लेकिन कैसे?

पुराने बीजीएमआई खिलाड़ी अपना अकाउंट ट्रांसफर किए बिना दोनों वर्जन में खेल सकेंगे और प्रोग्रेस भी सेव रहेगी. ( Instagram/bgmiair )

हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने बीजीएमआई का एक नया रूप लॉन्च करने का फैसला किया है और उसका नाम BGMI AIR है. अब क्राफ्टन इंडिया ने बीजीएमआई एयर की लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी है. इस गेम को भारत में 10 दिसंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा. बीजीएमएआई एयर असल में बीजीएमआई का ही एक लाइट यानी हल्का वर्ज़न है.

यह उन फोन के लिए बनाया गया है, जिनमें पावर और स्टोरेज कम होता है. इस गेम ने गूगल प्ले स्टोर पर 14 मिलियन से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए हैं. यह आंकड़ा लॉन्च से तीन हफ्ते पहले ही पूरा हो गया.

क्लोज्ड बीटा टेस्ट कब और कहां होगा क्राफ्टन इंडिया के मुताबिक, बीजीएमआई को पूरी तरह से लॉन्च करने से पहले कंपनी इसे कुछ खिलाड़ियों को आज़माने का मौका देगी. क्लोज्ड़ बीटा टेस्ट 20 नवंबर से 24 नवंबर 2026 तक चलेगा. यह टेस्ट मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में होगा. टेस्टर्स की राय सुनकर कंपनी गेम को और बेहतर बनाएगी. उसके बाद ही इसे 10 नवंबर को पूरी तरीके से यानी सभी यूज़र्स के लिए लॉन्च किया जाएगा. BGMI Air पुराने वर्ज़न का ही हल्का वर्ज़न है. (Krafton India) बीटा में कैसे शामिल हों