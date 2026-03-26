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BGMI 4.3 Update: क्रिकेट लीग शुरू, गेम में आए CSK और KKR थीम आइटम्स

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की थीम्ड आइटम्स के साथ बीजीएमआई अब क्रिकेट फैंस के लिए और भी रोमांचक बन गया है. ( Image Credit: Krafton )

हैदराबाद: क्राफ्टन (Krafton) इंडिया ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) के खिलाड़ियों के लिए एक नया और रोमांचक फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है. भारत में क्रिकेट का पीक सीज़न शुरू होने वाला है, क्योंकि 28 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है. इस मौके पर गेमिंग कंपनी क्राफ्टन भी चौका लगाने की कोशिश कर रही है. क्राफ्टन ने अपने लोकप्रिय बैटल रोयाल फील्ड गेम बीजीएमआई में एक नए इवेंट का ऐलान किया है. इस इवेंट का नाम बीजीएमआई क्रिकेट लीग है. यह एक लिमिटेड टाइम इवेंट है और इसकी शुरुआत 27 मार्च से हो रही है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. इसमें गेमर्स रियल वर्ल्ड क्रिकेट मैचों के साथ जुड़कर अपनी पसंदीदा टीम चुन सकते हैं. अगर चुनी हुई टीम मैच जीत जाती है तो गेमर्स को सपोर्ट एंड विन स्पिन टोकन मिलते हैं. इन टोकन्स को गेमर्स ग्लेशियर लकी स्पिन में इस्तेमाल करके शानदार इन-गेम रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं. इन्हीं इन-गेम रिवॉर्ड्स की लिस्ट में एक M416 ग्लेशियर वेपन स्किन भी है. कंपनी ने बताया कि यह M416 ग्लेशियर स्किन गेम में वापस लाई गई है और गेमर्स के लिए इसे हासिल करने का यह इवेंट ही आखिरी मौका होगा. लगातार भाग लेने वाले गेमर्स की बेहतर रिवॉर्ड्स पाने की संभावना बढ़ जाती है. क्रिकेट सीज़न के दौरान गेमर्स से बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए क्रिकेट थीम वाले प्रमोशनल फिल्म भी जारी किए जा रहे हैं.