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BGMI 4.3 Update: क्रिकेट लीग शुरू, गेम में आए CSK और KKR थीम आइटम्स

बीजीएमआई क्रिकेट लीग खिलाड़ियों को रियल मैचों के साथ जोड़कर इन-गेम टोकन्स और आकर्षक रिवॉर्ड्स कमाने का अनोखा अवसर प्रदान कर रही है.

BGMI has now become even more exciting for cricket fans with Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders themed items.
चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की थीम्ड आइटम्स के साथ बीजीएमआई अब क्रिकेट फैंस के लिए और भी रोमांचक बन गया है. (Image Credit: Krafton)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: क्राफ्टन (Krafton) इंडिया ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) के खिलाड़ियों के लिए एक नया और रोमांचक फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है. भारत में क्रिकेट का पीक सीज़न शुरू होने वाला है, क्योंकि 28 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है. इस मौके पर गेमिंग कंपनी क्राफ्टन भी चौका लगाने की कोशिश कर रही है. क्राफ्टन ने अपने लोकप्रिय बैटल रोयाल फील्ड गेम बीजीएमआई में एक नए इवेंट का ऐलान किया है. इस इवेंट का नाम बीजीएमआई क्रिकेट लीग है. यह एक लिमिटेड टाइम इवेंट है और इसकी शुरुआत 27 मार्च से हो रही है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

इसमें गेमर्स रियल वर्ल्ड क्रिकेट मैचों के साथ जुड़कर अपनी पसंदीदा टीम चुन सकते हैं. अगर चुनी हुई टीम मैच जीत जाती है तो गेमर्स को सपोर्ट एंड विन स्पिन टोकन मिलते हैं. इन टोकन्स को गेमर्स ग्लेशियर लकी स्पिन में इस्तेमाल करके शानदार इन-गेम रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं. इन्हीं इन-गेम रिवॉर्ड्स की लिस्ट में एक M416 ग्लेशियर वेपन स्किन भी है.

कंपनी ने बताया कि यह M416 ग्लेशियर स्किन गेम में वापस लाई गई है और गेमर्स के लिए इसे हासिल करने का यह इवेंट ही आखिरी मौका होगा. लगातार भाग लेने वाले गेमर्स की बेहतर रिवॉर्ड्स पाने की संभावना बढ़ जाती है. क्रिकेट सीज़न के दौरान गेमर्स से बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए क्रिकेट थीम वाले प्रमोशनल फिल्म भी जारी किए जा रहे हैं.

CSK और KKR आइटम्स

इससे पहले BGMI 4.3 Update के लिए क्राफ्टन ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ कॉलेबरेशन किया था. सीएसके के लिए थाला लिगेसी सेट आउटफिट और थाला मॉन्स्टर ट्रक स्किन उपलब्ध कराई गई है, जबकि KKR के लिए नाइट डोमिनियन सेट आउटफिट और ईडन चार्ज बगी स्किन दी गई है. दोनों टीम्स के लिए एरंगल और लिविक मैप्स पर फोटो बूथ पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट भी जोड़े गए हैं. इन पॉइंट्स पर गेमर्स अपनी पसंदीदा टीम के साथ इन-गेम फोटोज कैप्चर कर सकते हैं. यह पहली बार है जब गेम में ऐसे इंटरैक्टिव फोटो बूथ फीचर लाए गए हैं.

यह अपडेट बीजीएमआई को सिर्फ एक बैटल रोयाल गेम ही नहीं, बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना रहा है. आईपीएल 2026 के सीज़न में गेमर्स अब गेम के अंदर अपनी टीम्स को सपोर्ट कर सकेंगे और रियल मैचों का मज़ा इन-गेम रिवॉर्ड्स के साथ ले सकेंगे. बीजीएमआई क्रिकेट लीग गेमर्स के मैच प्रेडिक्शन के जरिए टोकन्स कमाने का मौका देती है, जिन्हें गेमर्स भविष्य में किसी वैल्यूएबल गेमिंग आइटम्स में बदल सकते हैं.

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