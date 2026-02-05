ETV Bharat / technology

क्यों खतरनाक है कोरियन 'Love Game'? गाजियाबाद की तीन बहनों की मौत के बाद माता-पिता को क्या जानने की जरूरत

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: गाजियाबाद में एक दुखद घटना हुई, जिसमें तीन नाबालिग बहनों की जान चली गई, जिससे बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के खतरों पर पूरे देश का ध्यान गया है. जैसे-जैसे पुलिस मौतों के पीछे की वजहों की जांच कर रही है, ध्यान एक कोरियन 'Love Game' पर गया है, जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थीं. हालांकि कई माता-पिता को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन ऐसे टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम्स का युवा यूज़र्स पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है. कोरियन 'Love Game' क्या है?

कोरियन 'Love Game' एक ऑनलाइन, टास्क-बेस्ड इंटरैक्टिव गेम है, जिसकी थीम अक्सर रोमांस और वर्चुअल रिश्तों पर आधारित होता है. ये गेम्स कोरियन पॉप कल्चर से प्रेरित हैं, जिसमें के-ड्रामा, के-पॉप आइडल और प्रेम कहानियां शामिल हैं. ये मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उपलब्ध हैं और आमतौर पर इन्हें बहुत पर्सनल और इमर्सिव महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. इन गेम्स में, प्लेयर्स एक वर्चुअल साथी या 'लवर' चुनते हैं, जो मैसेज, वॉइस नोट या चैट के ज़रिए उनसे बात करता है, कभी-कभी कोरियन भाषा में भी. वर्चुअल कैरेक्टर प्यार, ध्यान और इमोशनल निर्भरता दिखाता है, जिससे प्लेयर को खास महसूस होता है और वह इमोशनली जुड़ा हुआ महसूस करता है. गेम कैसे करता है काम

यह गेम आमतौर पर टास्क-बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. खिलाड़ियों को गेम में आगे बढ़ने या वर्चुअल कैरेक्टर के साथ अपने 'रिलेशनशिप' को मज़बूत करने के लिए रोज़ाना टास्क पूरे करने होते हैं. शुरुआती काम आसान और हानिरहित होते हैं, जैसे: वर्चुअल पार्टनर के साथ रेगुलर चैट करना

लंबे समय तक ऑनलाइन रहना

सोच, भावनाएं या फ़ोटो शेयर करना

स्कूल या परिवार के समय जैसी 'परेशानियों' से बचना जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ता है, टास्क और मुश्किल होते जाते हैं. ऐसे गेम्स के कुछ वर्जन में 50 तक टास्क होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे खतरनाक ऑनलाइन चैलेंज जैसा होता है. बाद के टास्क अकेलेपन, इमोशनल डिपेंडेंसी, माता-पिता से बातें छिपाने या गेम के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादारी को बढ़ावा दे सकते हैं. ये गेम क्यों हैं खतरनाक?

इन गेम्स को लेकर सबसे बड़ा खतरा इमोशनल मैनिपुलेशन है. ये गेम्स, खासकर छोटे बच्चों के लिए, फैंटेसी और असली ज़िंदगी के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं. प्लेयर्स को लगने लग सकता है कि वर्चुअल दुनिया असली रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ मामलों में, बच्चों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि गेम छोड़ने का मतलब है प्यार, पहचान या मकसद खो देना. गाजियाबाद केस में, पुलिस ने बताया कि बहनें कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं और दो साल पहले एग्जाम में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था. वे अपना सारा समय एक साथ गेम खेलने में बिताती थीं और अपने माता-पिता की उन्हें रोकने की कोशिशों का विरोध करती थीं. लड़की के पिता, चेतन कुमार ने कहा कि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस गेम में इतने खतरनाक चैलेंज शामिल हैं. उन्होंने बताया कि लड़कियां अक्सर कोरिया के बारे में बात करती थीं, और बाद में पता चला कि सबसे बड़ी लड़की टीम लीडर की तरह काम करती थी, और बाकी लड़कियां उसके इंस्ट्रक्शन्स मानती थीं. उन्होंने आगे कहा कि, "लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती थीं." क्या यह साबित हो गया है कि इस गेम की वजह से मौतें हुई हैं?

पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है, लेकिन उसमें किसी खास ऐप का नाम नहीं है. जांचकर्ताओं ने बताया कि हाथ से लिखे नोट में लिखा था कि, "सॉरी, पापा, मुझे सच में बहुत दुख है," साथ में एक रोने वाले चेहरे वाला इमोजी भी था. हालांकि, जांचकर्ताओं का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि लड़कियों का कोरियन कल्चर और ऑनलाइन गेमिंग से बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव था. गेम की सही भूमिका की अभी भी जांच चल रही है. माता-पिता को क्या पता होना चाहिए?

एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि माता-पिता को यह समझना चाहिए कि सभी ऑनलाइन गेम सिर्फ़ मज़े के लिए नहीं होते. टास्क-बेस्ड गेम, खासकर जिनमें वर्चुअल रिश्ते या रोल-प्लेइंग शामिल होते हैं, धीरे-धीरे बच्चों को असली ज़िंदगी से ज़्यादा गेम को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर सकते हैं. बच्चे परिवार से दूर होने लग सकते हैं, स्कूल में उनकी दिलचस्पी कम हो सकती है, बाहरी एक्टिविटीज़ से बचने लग सकते हैं, और जब उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने से रोका जाता है तो वे चिड़चिड़ापन या परेशानी दिखा सकते हैं. बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है. इनमें मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में छिपाना, देर रात तक जागना, खाना न खाना, बातचीत से बचना, या सवाल पूछने पर इमोशनली सेंसिटिव या गुस्सा होना शामिल हो सकता है.