क्यों खतरनाक है कोरियन 'Love Game'? गाजियाबाद की तीन बहनों की मौत के बाद माता-पिता को क्या जानने की जरूरत
कोरियन 'Love Game' एक टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम है, जो कोरियन पॉप कल्चर से प्रेरित है और रोज़ाना इंटरैक्टिव चैलेंज के ज़रिए इमोशनल अटैचमेंट बनाता है.
Published : February 5, 2026 at 2:55 PM IST
हैदराबाद: गाजियाबाद में एक दुखद घटना हुई, जिसमें तीन नाबालिग बहनों की जान चली गई, जिससे बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के खतरों पर पूरे देश का ध्यान गया है. जैसे-जैसे पुलिस मौतों के पीछे की वजहों की जांच कर रही है, ध्यान एक कोरियन 'Love Game' पर गया है, जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थीं. हालांकि कई माता-पिता को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन ऐसे टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम्स का युवा यूज़र्स पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है.
कोरियन 'Love Game' क्या है?
कोरियन 'Love Game' एक ऑनलाइन, टास्क-बेस्ड इंटरैक्टिव गेम है, जिसकी थीम अक्सर रोमांस और वर्चुअल रिश्तों पर आधारित होता है. ये गेम्स कोरियन पॉप कल्चर से प्रेरित हैं, जिसमें के-ड्रामा, के-पॉप आइडल और प्रेम कहानियां शामिल हैं. ये मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उपलब्ध हैं और आमतौर पर इन्हें बहुत पर्सनल और इमर्सिव महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है.
इन गेम्स में, प्लेयर्स एक वर्चुअल साथी या 'लवर' चुनते हैं, जो मैसेज, वॉइस नोट या चैट के ज़रिए उनसे बात करता है, कभी-कभी कोरियन भाषा में भी. वर्चुअल कैरेक्टर प्यार, ध्यान और इमोशनल निर्भरता दिखाता है, जिससे प्लेयर को खास महसूस होता है और वह इमोशनली जुड़ा हुआ महसूस करता है.
गेम कैसे करता है काम
यह गेम आमतौर पर टास्क-बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. खिलाड़ियों को गेम में आगे बढ़ने या वर्चुअल कैरेक्टर के साथ अपने 'रिलेशनशिप' को मज़बूत करने के लिए रोज़ाना टास्क पूरे करने होते हैं.
शुरुआती काम आसान और हानिरहित होते हैं, जैसे:
- वर्चुअल पार्टनर के साथ रेगुलर चैट करना
- लंबे समय तक ऑनलाइन रहना
- सोच, भावनाएं या फ़ोटो शेयर करना
- स्कूल या परिवार के समय जैसी 'परेशानियों' से बचना
जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ता है, टास्क और मुश्किल होते जाते हैं. ऐसे गेम्स के कुछ वर्जन में 50 तक टास्क होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे खतरनाक ऑनलाइन चैलेंज जैसा होता है. बाद के टास्क अकेलेपन, इमोशनल डिपेंडेंसी, माता-पिता से बातें छिपाने या गेम के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादारी को बढ़ावा दे सकते हैं.
ये गेम क्यों हैं खतरनाक?
इन गेम्स को लेकर सबसे बड़ा खतरा इमोशनल मैनिपुलेशन है. ये गेम्स, खासकर छोटे बच्चों के लिए, फैंटेसी और असली ज़िंदगी के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं. प्लेयर्स को लगने लग सकता है कि वर्चुअल दुनिया असली रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ मामलों में, बच्चों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि गेम छोड़ने का मतलब है प्यार, पहचान या मकसद खो देना.
गाजियाबाद केस में, पुलिस ने बताया कि बहनें कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं और दो साल पहले एग्जाम में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था. वे अपना सारा समय एक साथ गेम खेलने में बिताती थीं और अपने माता-पिता की उन्हें रोकने की कोशिशों का विरोध करती थीं. लड़की के पिता, चेतन कुमार ने कहा कि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस गेम में इतने खतरनाक चैलेंज शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि लड़कियां अक्सर कोरिया के बारे में बात करती थीं, और बाद में पता चला कि सबसे बड़ी लड़की टीम लीडर की तरह काम करती थी, और बाकी लड़कियां उसके इंस्ट्रक्शन्स मानती थीं. उन्होंने आगे कहा कि, "लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती थीं."
क्या यह साबित हो गया है कि इस गेम की वजह से मौतें हुई हैं?
पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है, लेकिन उसमें किसी खास ऐप का नाम नहीं है. जांचकर्ताओं ने बताया कि हाथ से लिखे नोट में लिखा था कि, "सॉरी, पापा, मुझे सच में बहुत दुख है," साथ में एक रोने वाले चेहरे वाला इमोजी भी था. हालांकि, जांचकर्ताओं का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि लड़कियों का कोरियन कल्चर और ऑनलाइन गेमिंग से बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव था. गेम की सही भूमिका की अभी भी जांच चल रही है.
माता-पिता को क्या पता होना चाहिए?
एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि माता-पिता को यह समझना चाहिए कि सभी ऑनलाइन गेम सिर्फ़ मज़े के लिए नहीं होते. टास्क-बेस्ड गेम, खासकर जिनमें वर्चुअल रिश्ते या रोल-प्लेइंग शामिल होते हैं, धीरे-धीरे बच्चों को असली ज़िंदगी से ज़्यादा गेम को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर सकते हैं. बच्चे परिवार से दूर होने लग सकते हैं, स्कूल में उनकी दिलचस्पी कम हो सकती है, बाहरी एक्टिविटीज़ से बचने लग सकते हैं, और जब उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने से रोका जाता है तो वे चिड़चिड़ापन या परेशानी दिखा सकते हैं.
बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है. इनमें मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में छिपाना, देर रात तक जागना, खाना न खाना, बातचीत से बचना, या सवाल पूछने पर इमोशनली सेंसिटिव या गुस्सा होना शामिल हो सकता है.
- माता-पिता को क्या करना चाहिए
- बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नज़र रखें
- वे कौन से ऐप्स और गेम्स इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में जानें
- ऑनलाइन एक्सपीरिएंस के बारे में खुलकर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें
- लत, अकेलापन या इमोशनल परेशानी के संकेतों पर ध्यान दें
इंदौर के साइकियाट्रिस्ट कौस्तुभ बागुल ने ETV Bharat को दिए एक पुराने इंटरव्यू में चेतावनी दी थी कि मोबाइल फोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनता जा रहा है. उन्होंने अपने दावे के पीछे मोबाइल फोन की बढ़ती लत और उससे होने वाली बीमारियों पर हाल ही में पब्लिश एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया.
सर्वे के नतीजों को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि, "73 प्रतिशत लोग डिजिटल डिपेंडेंसी से प्रभावित हैं, जबकि लगभग 80 प्रतिशत युवा चुपचाप डिप्रेशन, एंग्जायटी, मोटापा, डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं."
स्टडी के मुताबिक, लोग मोबाइल फोन पर हर साल करीब 1,800 घंटे, यानी 75 दिन बिताते हैं. बागुल ने कहा कि ज़्यादा फोन इस्तेमाल करने से नींद खराब होती है, दिमाग का बर्ताव बदल जाता है और थकान और कमज़ोरी महसूस होती है. उन्होंने आगे कहा कि 10 में से सात मनोरोगियों में मोबाइल की लत के लक्षण दिखते हैं. यह स्टडी डिजिटल निर्भरता को एक व्यवहारिक लत बताती है और स्क्रीन-टाइम लिमिट, डिजिटल डिटॉक्स, काउंसलिंग और माता-पिता की निगरानी की सलाह देती है.
कोरियन 'Love Game' बनाम ब्लू व्हेल चैलेंज: ये कैसे समान और अलग हैं?
गाजियाबाद की घटना की तुलना कोरियन 'Love Game' और बदनाम ब्लू व्हेल चैलेंज से की जा रही है, जिसने कुछ साल पहले दुनिया भर की अथॉरिटीज़ को परेशान कर दिया था. हालांकि दोनों अलग-अलग तरीकों से खतरनाक हैं, लेकिन उनमें कुछ खास समानताएं और अंतर हैं.
'Love Game' और ब्लू व्हेल चैलेंज: समानताएं
कोरियन 'Love Game' और ब्लू व्हेल चैलेंज दोनों ही टास्क-बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. प्लेयर्स को रोज़ाना टास्क दिए जाते हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरा करना होता है. समय के साथ, ये टास्क इमोशनल आइसोलेशन, माता-पिता से बातें छिपाने और बहुत ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने को बढ़ावा देते हैं.
एक और बड़ी समानता साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है. दोनों ही मामलों में, प्लेयर्स को धीरे-धीरे असल ज़िंदगी के रिश्तों से दूर किया जाता है. ये गेम छोड़ने का डर पैदा करते हैं और इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि गेम परिवार, स्कूल या पर्सनल सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी है.
दोनों ही कमज़ोर यूज़र्स को टारगेट करते हैं, खासकर बच्चों और टीनएजर्स को जो इमोशनली नासमझ होते हैं और ऑनलाइन उन पर कोई नज़र नहीं रखता. गेम से मिलने वाला जुड़ाव या मकसद का एहसास बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है.
'Love Game' और ब्लू व्हेल चैलेंज: अंतर
ब्लू व्हेल चैलेंज को बड़े पैमाने पर 50-दिन के चैलेंज के तौर पर रिपोर्ट किया गया था, जहां टास्क छोटे शुरू होते थे, लेकिन धीरे-धीरे हिंसक और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले होते जाते थे, और आखिरी टास्क में कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाया जाता था. यह काफी हद तक डर, धमकियों और ज़बरदस्ती पर निर्भर था.
दूसरी ओर, कोरियन 'Love Game' डर के बजाय इमोशनल अटैचमेंट का इस्तेमाल करता है. इसकी थीम रोमांस और कोरियन पॉप कल्चर के इर्द-गिर्द घूमती है. प्लेयर्स एक वर्चुअल कैरेक्टर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जो प्यार भरे मैसेज देता है और टास्क देता है. इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा सूक्ष्म होता है, जो सीधी धमकियों के बजाय निर्भरता और जुनून पर आधारित होता है.
ब्लू व्हेल को आमतौर पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए गुमनाम 'हैंडलर्स' कंट्रोल करते थे. कोरियन 'Love Game' को अक्सर एक असली दिखने वाले ऐप या ऑनलाइन गेम के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे माता-पिता के लिए खतरा महसूस करना मुश्किल हो जाता है.
'Love Game' और ब्लू व्हेल चैलेंज: मुख्य चिंताएं
जहां ब्लू व्हेल चैलेंज खुले तौर पर बहुत खतरनाक था, वहीं कोरियन 'Love Game' शुरू में हानिरहित लग सकता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि यह इसे नाबालिगों के लिए उतना ही खतरनाक बनाता है.
गाजियाबाद की घटना ने बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के छिपे हुए खतरों को उजागर किया है. एक्सपर्ट्स और अधिकारी कहते हैं कि जहां इंटरनेट सीखने और मनोरंजन के मौके देता है, वहीं अगर इस पर नज़र न रखी जाए तो यह बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट के सामने भी ला सकता है.
अधिकारी माता-पिता से सतर्क रहने, अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नज़र रखने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गेम्स और ऐप्स के बारे में जागरूक रहने का आग्रह करते हैं. परिवारों के बीच खुलकर बातचीत भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे अपने ऑनलाइन अनुभवों को शेयर करने में सहज महसूस करें.