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एक बार फिर लॉन्च हुआ 2026 Hyundai Exter का Knight edition, कीमत 8.14 लाख से शुरू

2026 Hyundai Exter का Knight edition हुआ लॉन्च ( फोटो - Hyundai Motor India )

ध्यान देने वाली बात यह है कि Hyundai Exter Knight एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट्स से 15,000 रुपये ज़्यादा रखी गई है. यह उतनी ही कीमत है, जो SUV के साथ मिलने वाले डुअल-टोन रेंजर खाकी कलर ऑप्शन के लिए लिया जाता है.

खास बात यह है कि Hyundai Exter के लिए Knight एडिशन नया नहीं है. इससे पहले इसे पहली बार जुलाई 2024 में पेश किया गया था. हालांकि, इस बार Hyundai, Knight एडिशन को facelifted Exter के साथ पेश कर रही है, जिसे मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था.

यह HX 6 के सभी पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स और HX 10 ट्रिम के पेट्रोल-AMT वेरिएंट के साथ उपलब्ध है. Exter Knight में 15,000 रुपये अतिरिक्त देकर ब्लैक एक्सटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स और पूरी तरह से ब्लैक केबिन मिलता है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने अपनी मिनी एसयूवी 2026 Hyundai Exter का Knight Edition लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 8.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

2026 Hyundai Exter Knight Edition का एक्सटीरियर

Hyundai Exter Knight एडिशन का ओवरऑल शेप स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है, लेकिन Hyundai ने SUV को स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें डार्क एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. इनमें आगे और पीछे ब्लैक कलर के Hyundai लोगो और 'Exter' का लोगो, और आगे-पीछे के बंपर पर डार्क ग्रे गार्निश मिलते हैं.

Hyundai Exter Knight में भी वही 15-इंच के रिम इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वेरिएंट के हिसाब से इनमें ब्लैक या डार्क ग्रे फ़िनिश दी गई है. कॉन्ट्रास्ट के लिए, Hyundai ने इसके अगले पहियों पर रेड कलर के ब्रेक कैलिपर दिए हैं. इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, टेलगेट पर 'Knight' बैज लगाया गया है.

Hyundai Exter Knight एडिशन पांच एक्सटीरियर शेड्स में उपलब्ध है, जिनमें टाइटेनियम ब्लैक, एटलस व्हाइट, स्टारी नाइट, टाइटन ग्रे और गोल्डन ब्रॉन्ज़ कलर शामिल हैं. खास बात यह है कि यह रेंजर खाकी कलर ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, जो स्टैंडर्ड मॉडल के साथ मिलता है.

2026 Hyundai Exter Knight Edition का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो Hyundai Exter Knight Edition का डैशबोर्ड डिज़ाइन स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही दिया गया है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड मॉडल के नेवी और ग्रे इंटीरियर थीम के मुकाबले ब्रास-कलर के एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है.

2026 Hyundai Exter Knight Edition का सीटिंग लेआउट (फोटो - Hyundai Motor India)

इसमें एम्बर-कलर की फ़ुटवेल लाइटिंग भी मिलती है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में यह ब्लू कलर की होती है. Knight एडिशन की सीटों पर ब्लैक फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है.

इसके फ़ीचर्स संबंधित वेरिएंट्स जैसे ही मिलते हैं, जिनमें HX 6 में मिलते वाला 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ, पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स (ORVMs), रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है. वहीं, HX 10 में वायरलेस फ़ोन चार्जर, कूल्ड ग्लवबॉक्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और रियर वाइपर व वॉशर जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं.

इंजन में कोई बदलाव नहीं

Hyundai Exter Knight एडिशन के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलता है, जो 83hp की पावर और 114Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है, जो 69hp की पावर और 95Nm का टॉर्क देता है.

इस पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) का विकल्प जोड़ा गया है, जबकि इसके CNG वर्जन को सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.