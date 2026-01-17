ETV Bharat / technology

Kia Syros का नया HTK (EX) ट्रिम हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Kia India ने सबकॉम्पैक्ट-एसयूवी Kia Syros के नए HTK (EX) ट्रिम को भी लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 9.89 लाख रुपये से शुरू है.

Kia Syros launches new HTK (EX) trim
Kia Syros का नया HTK (EX) ट्रिम लॉन्च (फोटो - Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने बीते दिन ही अपनी एमपीवी Kia Carens के लाइनअप को बढ़ाते हुए एक नया ट्रिम बाजार में उतारा था. इसके साथ ही कंपनी ने अपनी सबकॉम्पैक्ट-एसयूवी Kia Syros के नए HTK (EX) ट्रिम को भी लॉन्च कर दिया है. इस नए ट्रिम को HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच पोजिशन किया गया है.

यह नया वेरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनकी कीमत क्रमशः 9.89 लाख रुपये और 10.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. पहले वाले की तरह, इसमें भी कंपनी ने सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स का ही ऑप्शन दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स जैसे LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स जोड़े हैं. इसके HTK (O) ट्रिम के मुकाबले, नया HTK (EX) लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा महंगा है.

Kia Syros HTK (EX) के फीचर्स
इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नए HTK (EX) में ज्यादातर फीचर्स Syros के HTK (O) ट्रिम के साथ शेयर किए गए हैं. इनमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं.

इसके अलावा, इस ट्रिम में कंपनी ने 20 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स का स्टैंडर्ड सूट भी शामिल किया है, जिसमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, छह एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

Kia Syros HTK (EX) के इंजन विकल्प
इंजन विकल्पों की बात करें तो इस कार में 1.0-लीटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन को शामिल किया गया है. दोनों इंजनों के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है.

नई सिरोस रेंज में अब सात ट्रिम्स शामिल हो गए हैं, और पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतें 8.67 लाख रुपये से 15.29 लाख रुपये तक जाती है, जबकि डीजल वेरिएंट्स की कीमतें 10.14 लाख रुपये से 15.94 लाख रुपये के बीच हैं. ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

Kia India के सीनियर VP और नेशनल हेड, सेल्स और मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा कि, "Kia Syros के लिए HTK(EX) ट्रिम को लॉन्च करना कस्टमर फीडबैक पर ध्यान देने और उन्हें सही वैल्यू देने पर हमारे लगातार फोकस को दिखाता है. आकर्षक कीमत पर लाइनअप को बढ़ाकर, हमारा मकसद अपनी SUV को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और साथ ही वे फीचर्स और क्वालिटी भी देना है, जिसकी कस्टमर Kia से उम्मीद करते हैं."

TAGGED:

KIA SYROS
KIA SYROS PRICE
KIA SYROS FEATURES
KIA SYROS VARIANTS
KIA SYROS NEW VARIANT LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.