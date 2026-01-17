ETV Bharat / technology

Kia Syros का नया HTK (EX) ट्रिम हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने बीते दिन ही अपनी एमपीवी Kia Carens के लाइनअप को बढ़ाते हुए एक नया ट्रिम बाजार में उतारा था. इसके साथ ही कंपनी ने अपनी सबकॉम्पैक्ट-एसयूवी Kia Syros के नए HTK (EX) ट्रिम को भी लॉन्च कर दिया है. इस नए ट्रिम को HTK (O) और HTK+ ट्रिम्स के बीच पोजिशन किया गया है.

यह नया वेरिएंट पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनकी कीमत क्रमशः 9.89 लाख रुपये और 10.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. पहले वाले की तरह, इसमें भी कंपनी ने सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स का ही ऑप्शन दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स जैसे LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स जोड़े हैं. इसके HTK (O) ट्रिम के मुकाबले, नया HTK (EX) लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा महंगा है.

Kia Syros HTK (EX) के फीचर्स

इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नए HTK (EX) में ज्यादातर फीचर्स Syros के HTK (O) ट्रिम के साथ शेयर किए गए हैं. इनमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं.

इसके अलावा, इस ट्रिम में कंपनी ने 20 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स का स्टैंडर्ड सूट भी शामिल किया है, जिसमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, छह एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स शामिल हैं.