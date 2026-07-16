526 किमी की रेंज के साथ Kia Syros EV का खुलासा, बेहतरीन पावर देने वाली सबकॉम्पैक्ट SUV
Kia India ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Kia Syros का खुलासा कर दिया है. इसे इस माह के आखिर में लॉन्च किया जाएगा.
Published : July 16, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Kia Syros को इस माह के अंत में लॉन्च करने वाली है, लेकिन इससे पहले ही कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार की कुछ तस्वीरें और डीटेल्स साझा किए हैं. बता दें कि कोरियाई कार निर्माता कंपनी की दूसरी सब-4 मीटर SUV बाजार में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है.
हालांकि कि कंपनी इस कार के पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन भी बेच रही है. नंबर्स से यह साफ़ है कि Kia Syros के बैटरी-इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ कंपनी ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है, जो भारत में बिकने वाली सबसे पावरफुल सब-4-मीटर पैसेंजर कार है.
Kia Syros EV की बैटरी और रेंज
बाजार में बेची जा रही अन्य इलेक्ट्रिक कारों की तरह ही नई Kia Syros EV को भी कंपनी दो रेंज विकल्प में उतारेगी, जिनमें स्टैंडर्ड-रेंज और लॉन्ग-रेंज शामिल होंगे. इस कार में Hyundai Creta Electric में मिलने वाला बैटरी पैक ही इस्तेमाल किया जा सकता है. जहां स्टैंडर्ड-रेंज Syros EV में 42 kWh की बैटरी मिलेगी.
वहीं, लॉन्ग-रेंज मॉडल में 51.4 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाएगा, जो भारत में सब-4 मीटर EV में अब इस्तेमाल किया गया सबसे बड़ा बैटरी पैक होने वाला है. दोनों पैक निकेल-मैंगनीज़-कोबाल्ट (NMC) सेल का इस्तेमाल करते हैं और लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं.
बैटरी की चार्जिंग की बात करें तो Kia का कहना है कि 100 kW DC फास्ट चार्जर में प्लग करने पर Kia Syros EV को सिर्फ़ 39 मिनट में 10 से 80 परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है, और इस SUV में 10.8 kW AC ऑनबोर्ड चार्जिंग का भी विकल्प मिलता है.
MIDC फुल टेस्ट साइकिल पर, Kia का कहना है कि स्टैंडर्ड-रेंज Syros EV की रेंज 443 किलोमीटर तक है, जबकि लॉन्ग-रेंज Syros EV की अधिकतम रेंज 526 किलोमीटर तक बताई गई है. Kia India का दावा है कि नई Kia Syros EV अपने सेगमेंट में पहली EV है, जिसने MIDC टेस्टिंग में 500 किलोमीटर की रेंज पार की है.
Kia Syros EV की परफॉर्मेंस
वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो शौकीनों का ध्यान रखते हुए Kia Syros EV बेहतरीन पावर जेनरेट करती है. लॉन्ग रेंज Kia Syros EV में 169 bhp की पावर देने वाली एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो एक सबकॉम्पैक्ट SUV के लिए बहुत ज़्यादा पावर है. कंपनी का कहना है कि इतनी ज़िंग के साथ, Syros EV लॉन्ग रेंज 8.1 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेगी.