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BaaS स्कीम के साथ लॉन्च हुई नई Kia Syros EV, कीमत सिर्फ 7.99 लाख रुपये, जानें फीचर्स

Kia Syros EV के बैटरी विकल्प, रेंज और स्पेसिफिकेशन बता दें कि Kia Syros EV के साथ कंपनी ने दो बैटरी पैक ऑप्शन पेश किए हैं, जिनमें 42kWh और 51.4kWh के बैटरी पैक शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यही बैटरी पैक Kia Carens Clavis EV और Hyundai Creta Electric में भी इस्तेमाल किए जाते हैं.

Kia Syros EV के वेरिएंट्स और बैटरी वारंटी कंपनी ने नई Kia Syros EV को कुल पांच ट्रिम्स में उपलब्ध कराया है, जिनमें HTK, HTK+, HTX, HTX+ और X-Line शामिल हैं. इसके छोटे बैटरी पैक को शुरुआती तीन ट्रिम्स में इस्तेमाल किया गया है, जबकि बड़ा बैटरी इसके HTX ट्रिम से टॉप-ट्रिम तक उपलब्ध कराया गया है. कंपनी लाइफटाइम बैटरी वारंटी और एक पक्का बायबैक प्रोग्राम भी दे रही है, जिसमें 3 साल बाद 80 प्रतिशत तक रीसेल वैल्यू मिलती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि नई Kia Syros भारत में कंपनी का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक मॉडल है और Kia Carens Clavis के बाद ब्रांड की दूसरी मास-मार्केट EV पेशकश है. हालांकि, यह अपने सीधे प्रतिद्वंद्वियों जैसे Tata Nexon EV और Mahindra XUV 3XO EV की तुलना में थोड़ी महंगी है. कंपनी की माने तो नई Kia Syros EV की डिलीवरी 30 जुलाई से शुरू की जाएगी.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Kia Syros EV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारा है. इसी के साथ ही यह कार 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) स्कीम के साथ भी उपलब्ध है, जिसके तहत इसकी शुरुआती कीमत कम होकर 7.99 लाख रुपये हो जाती है, हालांकि ग्राहकों को प्रति किलोमीटर के इस्तेमाल पर 3.3 रुपये का अतिरिक्त चार्ज देना होता है.

हालांकि, Kia Syros EV के साइज़ में काफ़ी छोटा होने के कारण, यह ज़्यादा रेंज देते है. कंपनी का दावा है कि इसका 51.4kWh वाला वेरिएंट्स 526km की ARAI रेंज देता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है. वहीं इसका छोटा 42kWh वाला वर्जन 443km की ARAI रेंज प्रदान करता है.

इसके 51.4kWh वाले वर्जन में इलेक्ट्रिक मोटर 171hp की पावर और 255Nm का टॉर्क प्रदान करती है, जो फ्रंट-एक्सल पर लगाई गई है. वहीं इसके 42kWh वर्जन में लगाई गई मोटर 135hp की पावर और 255Nm का टॉर्क प्रदान करती है. इसके 51.4kWh वर्जन को 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ने में 8.1 सेकंड का समय लगता है.

Kia Syros EV अपने सीधे कॉम्पिटिटर्स, Tata Nexon EV और Mahindra XUV 3XO EV के मुकाबले काफी ज़्यादा पावरफुल भी है. Kia अपनी नई Syros EV के साथ 7.4kW और 10.8kW AC चार्जर के ऑप्शन दे रही है.

इसके पहले वाले चार्जर से छोटी बैटरी को 10 से 100 परसेंट तक चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगता है, वहीं बड़ी बैटरी को चार्ज करने में 7 घंटे 15 मिनट लगते हैं. वहीं, 100kW DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके 51.4kWh की बैटरी को 10 से 80 परसेंट तक 39 मिनट में रिचार्ज किया जा सकता है.

नई Kia Syros EV (फोटो - Kia India)

Kia Syros EV का एक्सटीरियर

ICE-पावर्ड Kia Syros की तुलना में, इसके बाहरी या अंदरूनी हिस्से में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं. कार के बाहरी हिस्से में एकमात्र अंतर यह है कि कार के पिछले हिस्से में पारंपरिक फ्यूल फिलर पोर्ट के बजाय सामने वाले फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. फ्रंट और रियर लाइटिंग सिग्नेचर, बॉडी क्लैडिंग, बंपर पर लगे इंसर्ट और यहां तक ​​कि 17-इंच के अलॉय व्हील भी ICE-पावर्ड Syros जैसे ही हैं.

Kia, नई Syros EV को कुल नौ कलर ऑप्शन में पेश कर रही है, जिनमें ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, फ्रॉस्ट ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, प्यूटर ऑलिव, मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर मैट, आइवरी सिल्वर ग्लॉस और ऑरोरा ब्लैक पर्ल कलर शामिल हैं. वहीं इसके X-Line ट्रिम को सिर्फ़ एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट और ऑरोरा ब्लैक पर्ल में पेश किया गया है.

नई Kia Syros EV का इंटीरियर (फोटो - Kia India)

Kia Syros EV का इंटीरियर

कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो सबसे खास चीज़ 'ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले' दिखाई देती है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच की सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5.0-इंच की यूनिट शामिल है. Kia Syros EV में वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस चार्जिंग पैड और 8-स्पीकर वाले Harman Kardon साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

इसके अलावा, ट्रिम के आधार पर, कार के इंटीरियर के लिए तीन थीम पेश की गई हैं, जिनमें क्लाउड ब्लू/ग्रे, ओनिक्स ब्लैक/ऑफ-व्हाइट और ओनिक्स ब्लैक/हंटर ग्रीन शामिल है. Kia ने कंबशन-पावर्ड Syros की खास स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और वेंटिलेटेड पिछली सीटों को इस EV में भी दिया है, और आगे की सीटें भी पावर्ड और वेंटिलेटेड हैं.

नई Kia Syros EV (फोटो - Kia India)

Kia Syros EV के फीचर्स

कार में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, रियर सनशेड और डुअल-कैमरा डैशकैम शामिल हैं. इसमें 16-लीटर का छोटा फ्रंक भी मिलता है. वहीं सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा सेटअप, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं.