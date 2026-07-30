भारत में लॉन्च होने वाली है Kia Sorento SUV, कंपनी ने जारी किया टीजर
Kia India ने अपनी तीन-रो वाली SUV Kia Sorento को भारत में जल्द लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसका टीजर जारी किया है.
Published : July 30, 2026 at 1:13 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी तीन-रो वाली SUV Kia Sorento को भारत में जल्द लॉन्च करने के संकेत दिए हैं, और इसके लिए कंपनी ने एक टीजर जारी किया है. इस SUV को ग्लोबल मार्केट में पहले से बेचा जा रहा है और यह कार काफी लोकप्रिय है. अब आखिरकार यह कार भारत में आ रही है और इसे आने वाले त्योहारी सीजन में लॉन्च किया जा सकता है.
अपने नए टीज़र में, कंपनी ने इटली के तटीय शहर Kia Sorento की एक तस्वीर शेयर की है और इसी शहर के नाम पर इस SUV का नाम रखा गया है. वैसे, आने वाली Kia Sorento के टेस्ट म्यूल्स को भारत में कई बार देखा जा चुका है.
यह उन तीन नए Kia मॉडल्स में से एक है, जो इस साल भारत में आने वाले हैं. इन मॉडल्स में से पहले Kia Syros EV को लॉन्च किया जा चुका है, और Kia Carnival हाइब्रिड (जो अभी सिर्फ़ डीज़ल इंजन के साथ उपलब्ध है) आने वाली है.
कंपनी की हाइब्रिड कारों की बात करें तो, जल्द ही आने वाली Kia Sorento को भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV) के तौर पर पेश किया जाएगा. दुनिया भर में, यह SUV 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ बेची जाती है, जो कुल मिलाकर 224 bhp की पावर देती है.
इस सेटअप को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, और कुछ इंटरनेशनल मार्केट में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है. यह साफ़ नहीं है कि भारत में हाइब्रिड पावरट्रेन वाला AWD वर्जन मिलेगा या नहीं, हालांकि इसके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है.
Kia Sorento का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो कार में सामने की तरफ, Kia की सिग्नेचर चौड़ी ग्रिल मिलती है, जिसके दोनों ओर वर्टिकली लगे LED हेडलैंप और सिग्नेचर Star Map LED DRLs दिए गए हैं. वहीं, इसकी साइड प्रोफ़ाइल में लंबी रूफ़लाइन, बड़ा ग्लास एरिया और उभरे हुए व्हील आर्च हैं.
वहीं, Kia Sorento के रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसके पिछले हिस्से में वर्टिकल LED टेल-लैंप और सीधा टेलगेट दिया गया है. ग्लोबल-स्पेक मॉडल की तरह ही, इस SUV में 19-इंच के अलॉय व्हील भी दिए गए हैं.
Kia Sorento का इंटीरियर
नई Kia Sorento के इंटीरियर पर नजर डालें तो इसके अंदर एक साफ़-सुथरा और मॉडर्न केबिन मिलता है, जिसमें इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है.
कार के वेरिएंट के आधार पर, इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले और ADAS फीचर्स का सेट भी मिलता है. इन फीचर्स के साथ ही इसमें लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है.
भारतीय बाजार में, Kia Sorento कंपनी के पोर्टफोलियो में Seltos के ऊपर रखी जाएगी. लॉन्च के बाद यह कार Mahindra XUV700 और Tata Safari जैसी कारों से मुकाबला करने वाली है.