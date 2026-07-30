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भारत में लॉन्च होने वाली है Kia Sorento SUV, कंपनी ने जारी किया टीजर

Kia Sorento SUV भारत में होगी लॉन्च ( फोटो - Kia )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी तीन-रो वाली SUV Kia Sorento को भारत में जल्द लॉन्च करने के संकेत दिए हैं, और इसके लिए कंपनी ने एक टीजर जारी किया है. इस SUV को ग्लोबल मार्केट में पहले से बेचा जा रहा है और यह कार काफी लोकप्रिय है. अब आखिरकार यह कार भारत में आ रही है और इसे आने वाले त्योहारी सीजन में लॉन्च किया जा सकता है. अपने नए टीज़र में, कंपनी ने इटली के तटीय शहर Kia Sorento की एक तस्वीर शेयर की है और इसी शहर के नाम पर इस SUV का नाम रखा गया है. वैसे, आने वाली Kia Sorento के टेस्ट म्यूल्स को भारत में कई बार देखा जा चुका है. Kia Sorento SUV का डैशबोर्ड (फोटो - Kia) यह उन तीन नए Kia मॉडल्स में से एक है, जो इस साल भारत में आने वाले हैं. इन मॉडल्स में से पहले Kia Syros EV को लॉन्च किया जा चुका है, और Kia Carnival हाइब्रिड (जो अभी सिर्फ़ डीज़ल इंजन के साथ उपलब्ध है) आने वाली है. कंपनी की हाइब्रिड कारों की बात करें तो, जल्द ही आने वाली Kia Sorento को भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV) के तौर पर पेश किया जाएगा. दुनिया भर में, यह SUV 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ बेची जाती है, जो कुल मिलाकर 224 bhp की पावर देती है.