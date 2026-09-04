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Kia Sorento भारत में लॉन्च, कीमत - 27.99 लाख रुपये से शुरू

Kia ने भारत में नया Sorento SUV लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 27.99 लाख रुपये है और इसमें मजबूत हाइब्रिड इंजन उपलब्ध है.

This car comes with six- and seven-seater options and is equipped with safety features such as ten airbags and Level 2+ ADAS.
यह कार छह और सात सीटों के विकल्प के साथ आती है तथा इसमें दस एयरबैग और लेवल टू प्लस एडास जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं. (Image Credit: Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 2:34 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: Kia नाम की कोरियन कार कंपनी ने भारत में एक नई SUV लॉन्च की है, जिसका नाम Kia Sorento है. यह 3-row SUV है, जिसकी कीमत 27.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह गाड़ी अंध्रा प्रदेश के अनंतपुर प्लांट में बन रही है. यह फेसलिफ्ट वाली चौथी जनरेशन (MQ4) Sorento है, जो दुनिया में 2023 में आ चुकी थी.

कंपनी इसे छह मेजर ट्रिम्स में बेच रही है, जिनके नाम HTE, HTE(O), HTK, HTK(A), HTX और HTX(A हैं. इसमें दो इंजन ऑप्शन हैं. पहला - 1.6-लीटर स्ट्रॉग-हायब्रिड टर्बो-पेट्रोल वाला है और दूसरा - 2.2 लीटर डिज़ल वाला इंजन है. HTX और HTX(A) ट्रिम्स में दोनों इंजन के साथ all-wheel-drive (AWD) भी मिल रहा है.

The headlights are vertically stacked LEDs, and the Y-shaped LED DRLs stand out distinctly.
हेडलाइट्स वर्टिकली स्टैक्ड LED हैं और Y-शेप वाले LED DRLs अलग से दिखते हैं. (Image Credit: Kia India)

कीमत और वेरिएंट्स

2026 Kia Sorento की इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपये से शुरू होकर 40.19 लाख रुपये तक जाती है. HTK(A), HTX और HTX(A) ट्रिम्स में 'Black Line' स्टाइलिंग पैक का ऑप्शन है.

इसमें ब्लैक डिज़ाइन एलिमेंट्स आते हैं और इसकी अतिरिक्त कीमत 20,000 रुपये हैं. (A) वाले ट्रिम्स में ADAS फीचर्स मिलते हैं और O) ट्रिम में Convenience Pack मिलता है.

इंजन और पावर

Kia Sorento में दो पावरट्रेन मिल रहे हैं. 1.6-लीटर strong-hybrid turbo-petrol में इंजन 180hp और 265Nm पावर देता है. इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर 65hp और 264Nm जोड़ती है तो कुल मिलाकर 230hp और 380 Nm पावर मिलता है. यह 6-स्पीज ऑटोमैटिर ट्रांसमिशन के साथ आता है और FWD या AWD दोनों में उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि यह भारत में अकेले स्ट्रॉग-हायब्रिड है, जो टर्बो-पेट्रोल इंजन यूज़ करता है.

दूसरा ऑप्शन 2.2-लीटर diesel है. यह 193hp और 442Nm पावर देता है. इसके साथ 8-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जुड़ा है. डिज़ल भी FWD और AWD दोनों में मिल रहा है. गाड़ी में चार ड्राइव मोड हैं - Normal, Eco, Sport और Smart. इसके अलावा तीन टेर्रेन मोड भी हैं - Snow, Sand और Mud.

It is fitted with 19-inch dual-tone alloy wheels. Black cladding runs along the bottom.
19 इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हैं. नीचे ब्लैक क्लैडिंग चलती है. (Image Credit: Kia India)
फीचरडिटेल
साउंड सिस्टम12-स्पीकर Bose
सनरूफपैनोरेमिक
डिस्प्लेड्यूल 12.3-इंच + HUD
सीट6 या 7, वेंटिलेटेड फ्रंट, पावर एडजस्ट
सेफ्टी10 एयरबैग, डिजिटल IRVM, ऑटो पार्किंग, फ्रंट-रियर डैशकैम, Level 2+ ADAS
खास बातेंरियल-टाइम जेनेरेटिव AI (ग्लोबल में पहली बार)

डिजाइन और बाहर की खूबसूरती

बाहर से इस नई गाड़ी में Kia का मशहूर Tiger-nose grille लगा है. इसमें honeycomb mesh पैटर्न और क्रोम बॉर्डर है. हेडलाइट्स वर्टिकली स्टैक्ड LED हैं और Y-शेप वाले LED DRLs अलग से दिखते हैं. बंपर में चौड़े एयर इनलेट, दोनों तरफ ड्यूल LED फॉग लैंप और सिल्वर स्किड प्लेट जैसी फेक प्लेट लगी है.

On the outside, this new vehicle features Kia's famous Tiger-nose grille.
बाहर से इस नई गाड़ी में Kia का मशहूर Tiger-nose grille लगा है. (Image Credit: Kia India)

इसके साइड में गाड़ी का स्टैंड सीधा और मजबूत लगता है. 19 इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हैं. नीचे ब्लैक क्लैडिंग चलती है. रूफ रेल, फ्रंट फेंडर पर क्रोम ट्रिम और विंडो के चारों तरफ क्रोम बॉर्डर भी हैं. इसके पीछे L-शेप वाली रैपअराउंड LED टेललाइट्स हैं. टेलगेट साफ-सुथरा है और बीच में Kia का नाम लिखा है. इसके पीछे वाइपर, वॉशर, रूफ स्पॉइलर, ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स और सिल्वर स्किड प्लेट भी है.

अंदर का माहौल और फीचर्स

इस नई गाड़ी के कैबिन में दो ड्यूल-टोन थीम मिलती हैं - ग्रे-ब्लैक और बेज-ब्लैक. डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच स्क्रीन हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट के लिए. ये स्क्रीन Seltos और Syros जैसी ही हैं. इसके बीच में 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन नहीं है. इंफोटेनमेंट और क्लस्टर पर Marvel, Disney और Pixar के नौ थीम लगाए जा सकते हैं, जो भारत में किसी भी Kia कार में पहली बार हो रहा है.

क्लाइमेट कंट्रोल अलग टच पैनल में है. वहां स्क्रॉलर्स और बटन भी हैं. 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर फिजिकल कंट्रोल और स्क्रॉलर हैं. सेंटर कंसोल में रोटरी ड्राइव सिलेक्टर डायल, वायरलेस फोन चार्जर, कप होल्डर और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप है.

यह अपनी सेगमेंट की पहली ऐसी एसयूवी है, जिसमें 6 या 7 सीट का ऑप्शन मिलता है. 6-सीटर में मिडिल रो में कैप्टन चेयर हैं. 7-सीटर में बेंच सीट है. सभी सीटों पर टैन लेदरेट अपहोल्स्टरी है. फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं, 10-वे पावर एडजस्टेबल हैं और लंबर सपोर्ट भी है. को-ड्राइवर सीट में बॉस मोड है. मिडिल रो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड होती है. 6-सीटर में मिडिल रो वेंटिलेशन भी है.

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