Kia Sonet MY26 लॉन्च: बजट में ऑटोमैटिक कॉम्पैक्ट SUV, जानें नई कीमत और फीचर्स
Kia Sonet MY26 में नए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प जोड़े गए हैं. अब डीजल और टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट 10 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हैं.
Published : March 14, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 4:40 PM IST
हैदराबाद: Kia India ने अपने पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet के 2026 मॉडल ईयर (MY26) में कुछ अहम अपडेट किए हैं. कंपनी ने खास तौर पर मिड-स्पेक वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के नए ऑप्शन जोड़े हैं. इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब Sonet का ऑटोमैटिक वर्जन पहले से भी कम कीमत में उपलब्ध हो गया है. इसकी शुरुआती कीमत 9.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इससे बजट में ऑटोमैटिक SUV खरीदने वालों के लिए मार्केट में एक नया और आकर्षित विकल्प आ गया है.
Kia ने 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ बड़ा बदलाव किया है. यह इंजन 116 hp पावर और 250 Nm टॉर्क देता है. अब इस इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को HTE(O) वेरिएंट से ही उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी कीमत 9.78 लाख रुपये से शुरू होती है. अब HTK(O), HTK+, और HTK+(O) जैसे वेरिएंट्स में भी यह कॉम्बिनेशन उपलब्ध है.
सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक
इस अपडेट के बाद Kia Sonet अब भारतीय बाज़ार में सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक बन गई है. कंपनी के अनुसार, डीजल ऑटोमैटिक वर्जन का ARAI माइलेज 18.6 kmpl है, जबकि डीजल मैनुअल वर्जन 22.3 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करता है.
पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में भी बदलाव किया गया है. 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 120 hp पावर और 172 Nm टॉर्क देता है, अब 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ HTK(O) वेरिएंट से शुरू हो रहा है. इसकी शुरुआती कीमत 9.89 लाख रुपये रखी गई है. इसके बाद HTK+ वेरिएंट में भी यह विकल्प मिलता है. इससे उन वेरिएंट्स में भी ऑटोमैटिक का विकल्प मिल गया है, जहां पहले सिर्फ मैनुअल या iMT ट्रांसमिशन ही उपलब्ध था.
इसके अलावा Sonet में 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मौजूद है, जो 81 hp पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है. फीचर्स की बात करें तो एंट्री लेवल वेरिएंट्स में भी 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.
इसके अलावा इस गाड़ी के HTK+ वेरिएंट में 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, रियर कैमरा और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. भारतीय बाजार में Kia Sonet की शुरुआती कीमत 7.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. यह SUV Mahindra XUV 3XO, Hyundai Venue, Maruti Brezza, Tata Nexon और Skoda Kylaq जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.