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Kia Sonet MY26 लॉन्च: बजट में ऑटोमैटिक कॉम्पैक्ट SUV, जानें नई कीमत और फीचर्स

Kia Sonet 2026 में बड़ा अपडेट किया गया है, जिसके बाद अब 9.78 लाख से डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट शुरू हो चुका है. ( Image Credit: Kia )

हैदराबाद: Kia India ने अपने पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet के 2026 मॉडल ईयर (MY26) में कुछ अहम अपडेट किए हैं. कंपनी ने खास तौर पर मिड-स्पेक वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के नए ऑप्शन जोड़े हैं. इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब Sonet का ऑटोमैटिक वर्जन पहले से भी कम कीमत में उपलब्ध हो गया है. इसकी शुरुआती कीमत 9.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इससे बजट में ऑटोमैटिक SUV खरीदने वालों के लिए मार्केट में एक नया और आकर्षित विकल्प आ गया है. Kia ने 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ बड़ा बदलाव किया है. यह इंजन 116 hp पावर और 250 Nm टॉर्क देता है. अब इस इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को HTE(O) वेरिएंट से ही उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी कीमत 9.78 लाख रुपये से शुरू होती है. अब HTK(O), HTK+, और HTK+(O) जैसे वेरिएंट्स में भी यह कॉम्बिनेशन उपलब्ध है. सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक इस अपडेट के बाद Kia Sonet अब भारतीय बाज़ार में सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक बन गई है. कंपनी के अनुसार, डीजल ऑटोमैटिक वर्जन का ARAI माइलेज 18.6 kmpl है, जबकि डीजल मैनुअल वर्जन 22.3 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करता है.