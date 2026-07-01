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Kia Seltos के नए GTX(O) और X-Line(O) वेरिएंट हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Kia Seltos ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: Kia India ने लगभग 6 महीने पहले अपनी Kia Seltos की दूसरी जनरेशन को बाजार में उतारा था, जिसके बाद अब कंपनी ने इसके नए टॉप वेरिएंट्स – GTX(O) और X-Line(O) को इसके लाइनअप में जोड़ा है. Kia Seltos के इन नए टॉप-रेंज वेरिएंट्स की शुरुआती कीमत 21.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस कीमत के साथ ही इनमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं. इनमें बेहतर ADAS सुइट शामिल किया गया है, जिसमें 28 सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, जबकि Seltos GTX(A) और X-Line(A) में 21 फीचर्स मिलते थे. ये नए वेरिएंट्स GTX(A) और X-Line(A) की तुलना में लगभग 1.57 लाख रुपये महंगे हैं. Kia Seltos के ADAS फीचर्स

कार में मिलने वाले ADAS टेक्नोलॉजी की बात करें तो, Kia का कहना है कि Kia Seltos के नए टॉप वेरिएंट्स में कंपनी का नया ADAS F+ सुइट दिया जाएगा, जिसमें पहले से मौजूद लेवल-2 टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिलते हैं. बेहतर फ़ंक्शनैलिटी में सामने से होने वाली टक्कर से बचाने वाला ज़्यादा व्यापक असिस्ट फ़ंक्शन शामिल किया गया है, जो जंक्शन क्रॉसिंग और लेन बदलने (सामने से आने वाले और साइड, दोनों तरह के ट्रैफ़िक के लिए) में मदद करता है. सबसे ज़रूरी फीचर्स, इसमें मिलने वाला 'इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट' है.