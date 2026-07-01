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Kia Seltos के नए GTX(O) और X-Line(O) वेरिएंट हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Kia India ने अपनी Kia Seltos के नए टॉप वेरिएंट्स – GTX(O) और X-Line(O) वेरिएंट लॉन्च किए हैं. इसकी शुरुआती कीमत 21.57 लाख रुपये है.

Kia Seltos
Kia Seltos (फोटो - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: Kia India ने लगभग 6 महीने पहले अपनी Kia Seltos की दूसरी जनरेशन को बाजार में उतारा था, जिसके बाद अब कंपनी ने इसके नए टॉप वेरिएंट्स – GTX(O) और X-Line(O) को इसके लाइनअप में जोड़ा है. Kia Seltos के इन नए टॉप-रेंज वेरिएंट्स की शुरुआती कीमत 21.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

इस कीमत के साथ ही इनमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं. इनमें बेहतर ADAS सुइट शामिल किया गया है, जिसमें 28 सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, जबकि Seltos GTX(A) और X-Line(A) में 21 फीचर्स मिलते थे. ये नए वेरिएंट्स GTX(A) और X-Line(A) की तुलना में लगभग 1.57 लाख रुपये महंगे हैं.

Kia Seltos के ADAS फीचर्स
कार में मिलने वाले ADAS टेक्नोलॉजी की बात करें तो, Kia का कहना है कि Kia Seltos के नए टॉप वेरिएंट्स में कंपनी का नया ADAS F+ सुइट दिया जाएगा, जिसमें पहले से मौजूद लेवल-2 टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिलते हैं.

बेहतर फ़ंक्शनैलिटी में सामने से होने वाली टक्कर से बचाने वाला ज़्यादा व्यापक असिस्ट फ़ंक्शन शामिल किया गया है, जो जंक्शन क्रॉसिंग और लेन बदलने (सामने से आने वाले और साइड, दोनों तरह के ट्रैफ़िक के लिए) में मदद करता है. सबसे ज़रूरी फीचर्स, इसमें मिलने वाला 'इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट' है.

Kia Seltos के मौजूदा लेवल-2 सिस्टम में सिर्फ़ सामने से होने वाली टक्कर से बचाने वाला असिस्ट फीचर मिलता है, जो गाड़ियों, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की पहचान करके उन्हें टक्कर से बचाने में मदद करता है.

ADAS के अन्य नए फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन-बेस्ड स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जो मैप डेटा के आधार पर गाड़ी की स्पीड को अपने-आप एडजस्ट करता है, और हाईवे ड्राइविंग असिस्ट है, जो यह पक्का करता है कि गाड़ी अपनी लेन में और स्पीड लिमिट के अंदर रहे.

कम्फर्ट और सुविधा वाले फ़ीचर्स की बात करें तो, नई Kia Seltos GTX(O) और X-Line(O) में आगे और पीछे के कैमरों वाला नया डैशकैम सेटअप, हेड-अप डिस्प्ले और AQ रीडआउट वाला एयर प्यूरीफ़ायर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Kia Seltos GTX(O) की इंजन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, इसके नए टॉप वेरिएंट्स में 1.5-लीटर T-GDi टर्बो-पेट्रोल या 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है. इस कार के GTX(A) और X-Line(A) ट्रिम्स की तरह ही, इन वेरिएंट्स में भी इंजन ऑप्शन सिर्फ़ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ही मिलते हैं.

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