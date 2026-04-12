Kia ने 2030 तक भारत के लिए तैयार किया रोडमैप, लॉन्च होगी Sorento Hybrid और Carnival Hybrid
Kia ने अगले कुछ सालों के लिए भारतीय बाजार के लिए अपना रोडमैप तैयार कर लिया है. इस लिस्ट में तीन कारें शामिल हैं.
Published : April 12, 2026 at 11:25 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia ने अगले कुछ सालों के लिए भारतीय बाजार के लिए अपना रोडमैप तैयार कर लिया है. इसमें हाइब्रिड कारों की भूमिका साफ़ तौर पर ज़्यादा बड़ी होने वाली है. अपने 2026 CEO इन्वेस्टर डे पर, कार बनाने वाली कंपनी Kia ने इस बात की पुष्टि की है कि साल 2030 तक देश में उसके पास 10 मॉडलों की लाइनअप शामिल है.
इनमें से 8 मॉडल किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रिक मॉडल होंगे. इस लिस्ट में Kia Sorento और Kia Carnival के हाइब्रिड वर्जन शामिल हैं. इनमें से पहला मॉडल भारत में कंपनी की ओर से एक नई कार होने वाली है, जबकि कंपनी का दूसरा मॉडल अभी डीज़ल वर्जन में उपलब्ध है.
Kia Sorento HEV
कंपनी के लाइनअप में पहला मॉडल Kia Sorento होने वाला है, और यह एक ऐसा मॉडल है, जो असल में कंपनी के इंडिया पोर्टफोलियो में Seltos से ऊपर रखा जाएगा, और इसमें तीन-रो वाली लेआउट मिलेगी. विदेशों में हाइब्रिड सिस्टम के साथ, इस कार को 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ बेचा जा रहा है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है, और जो 224 bhp की पावर देता है.
इस सिस्टम को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, और कुछ बाजारों में, इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. आकार और पोज़िशनिंग की बात करें तो, Kia Sorento, कंपन के मौजूदा मॉडल्स से एक कदम आगे है, जिसकी लंबाई 4.8 मीटर से ज़्यादा है. इसके फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें इंफ़ोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले और ऊंचे ट्रिम्स में पैनोरमिक सनरूफ़ मिलता है.
Kia Carnival HEV
इसके बाद, Kia Carnival का नाम आता है, जो अभी भारत में उपलब्ध Kia Carnival का हाइब्रिड वर्जन होने वाला है. यह कार 2024 में अपनी नई जेनरेशन के साथ वापस आई, हालांकि यह सिर्फ डीज़ल इंजन के साथ आती है. लेकिन, दुनिया भर में Kia इस MPV का एक हाइब्रिड वर्शन भी पेश करती है, और इसी वर्जन को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है.
यह वर्जन 1.6-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चलता है, जिससे उम्मीद है कि यह डीज़ल वर्जन के मुकाबले ज़्यादा बेहतर माइलेज देगा. नए पावरट्रेन के अलावा, Kia Carnival के हाइब्रिड वर्जन में लेआउट या फ़ीचर्स के मामले में ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है.
Kia Syros EV
इसके अलावा Kia भारत में Kia Syros का EV वर्जन भी लॉन्च करने वाली है, जिसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए पहले ही देखा जा चुका है. संभावना जताई जा रही है कि इसका बेस Kia Carens Clavis EV जैसा ही होगा. इसमें आगे की तरफ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाएगी, जो 42 kWh या 51.4 kWh के बैटरी पैक इस्तेमाल किए जाएंगे. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 490 km तक की रेंज प्रदान करेगी.
डिजाइन की बात करें तो ऐसा लगता है कि Kia Syros EV ने ICE वर्जन के बॉक्सी, टॉल-बॉय स्टांस को बरकरार रखा जाएगा. इसके टेस्ट म्यूल्स में भी वैसे ही अलॉय व्हील्स और पीछे की विंडस्क्रीन के चारों ओर L-आकार के टेल-लैंप्स दिखाई दे रहे हैं. चार्जिंग पोर्ट के आगे के बाएं फेंडर पर हो सकता है, जैसा कि पहले की स्पाई शॉट्स में देखा गया था.