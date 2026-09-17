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Kia अपनी Carens Clavis EV पर दे रही लाइफटाइम बैटरी वारंटी, जानें क्या है स्कीम

Kia Carens Clavis EV पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी 3-रो इलेक्ट्रिक MPV, Kia Carens Clavis EV के लिए लाइफटाइम बैटरी वारंटी की घोषणा की है. यह वारंटी 15 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए लागू होने वाली है. इसके साथ ही यह तब तक वैलिड रहेगी, जब तक गाड़ी का मालिकाना हक नहीं बदलता है या इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होता है. कार की बैटरी पर मिलने वाली यह नई वारंटी 1 अगस्त, 2026 से MPV की सभी यूनिट्स पर लागू हो गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Kia Carens Clavis EV के मौजूदा मालिकों के पास 3,400 रुपये देकर अपनी मौजूदा 8 साल/1.60 लाख km वारंटी को लाइफटाइम वारंटी में अपग्रेड करने का विकल्प भी पेश किया गया है. इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए Kia India के सेल्स और मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अतुल सूद ने कहा कि, "Carens Clavis EV के लिए लाइफटाइम हाई वोल्टेज बैटरी वारंटी हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर हमारे भरोसे को दिखाती है और Kia EV रखने की लॉन्ग-टर्म वैल्यू को और मज़बूत करती है."