Kia India इस राज्य में लगाएगी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी, करेगी 2 बिलियन डॉलर का निवेश
Kia India देश में अपने मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी का विस्तार करने वाली है. कंपनी आंध्र प्रदेश में एक नई फेसेलिटी खोलने वाली है.
Published : November 12, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: Kia India देश में अपने अगले बड़े विस्तार की तैयारी कर रही है. दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत कंपनी अनंतपुर में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बना रही है. इसमें Kia और उसके सप्लायर साझेदारों की ओर से कुल 2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 18,750 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.
Kia India की इस नई फेसेलिटी में साल 2030 की शुरुआत में उत्पादन शुरू हो सकता है, जिससे Kia की सालाना उत्पादन क्षमता में 2 लाख वाहनों का इजाफा हो सकता है. इस फेसेलिटी चालू होने के बाद, कंपनी की कुल सालाना उत्पादन क्षमता मौजूदा 4.3 लाख वाहनों से बढ़कर 6.3 लाख वाहन हो जाएगी.
Kia India का अनंतपुर प्लांट
कंपनी का प्रस्तावित प्लांट 465 एकड़ में बनाया गया है, जहां कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए भी सुविधाएं होंगी. इस फेसेलिटी में वाहनों की स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और फाइनल असेंबली का काम होगा, और यहां से वाहनों की आपूर्ति घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में भी की जाएगी.
इस प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश में लगभग 12,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावना जताई जा रही है. Kia India के मौजूदा अनंतपुर कॉम्प्लेक्स ने साल 2019 में काम करना शुरू किया था. यह 945 एकड़ में फैला हुआ है और वहां पहले से ही 24,237 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां मौजूद हैं.
भारत में Kia का पोर्टफोलियो
Kia India के भारतीय पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी की अपनी मौजूदा फैसिलिटी में Kia Seltos, Sonet, Syros, Carens, Carens Clavis, Carnival और Kia Sorento की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. मॉडल के आधार पर, कंपनी के लाइन-अप में पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन शामिल हैं.
वहीं, दूसरी ओर कंपनी का दूसरा प्लांट इसके ICE और EV, दोनों पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए और स्पेस प्रदान करेगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि नई फैसिलिटी में कौन-से खास मॉडल बनाए जाएंगे.
Kia India के CEO क्या बोले
नए प्लांट के बारे में जानकारी देते हुए Kia India के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, ग्वांगगु ली ने कहा कि, "Kia के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है. अनंतपुर में अपना कामकाज शुरू करने के बाद से हमारे ग्राहकों ने हम पर जो भरोसा जताया है, वह हमारी इस यात्रा में बेहद अहम रहा है."
ली ने आगे कहा कि, "हमारा दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है. इससे ग्राहकों की मांग को और अधिक तेजी और लचीलेपन के साथ पूरा करने की हमारी क्षमता मजबूत होगी, साथ ही यह ICE और EV पावरट्रेन वाले नए मॉडलों को पेश करने में भी मददगार साबित होगा."
भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी का दृष्टिकोण
Kia India के दूसरे प्लांट के साथ, देश में इसका कुल निवेश लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, और इन दो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स तथा उनसे जुड़ी सप्लायर सुविधाओं का कुल क्षेत्रफल 1,410 एकड़ होगा.