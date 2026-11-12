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Kia India इस राज्य में लगाएगी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी, करेगी 2 बिलियन डॉलर का निवेश

Kia Sonet ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: Kia India देश में अपने अगले बड़े विस्तार की तैयारी कर रही है. दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत कंपनी अनंतपुर में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बना रही है. इसमें Kia और उसके सप्लायर साझेदारों की ओर से कुल 2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 18,750 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

Kia India की इस नई फेसेलिटी में साल 2030 की शुरुआत में उत्पादन शुरू हो सकता है, जिससे Kia की सालाना उत्पादन क्षमता में 2 लाख वाहनों का इजाफा हो सकता है. इस फेसेलिटी चालू होने के बाद, कंपनी की कुल सालाना उत्पादन क्षमता मौजूदा 4.3 लाख वाहनों से बढ़कर 6.3 लाख वाहन हो जाएगी.

Kia India का अनंतपुर प्लांट

कंपनी का प्रस्तावित प्लांट 465 एकड़ में बनाया गया है, जहां कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए भी सुविधाएं होंगी. इस फेसेलिटी में वाहनों की स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और फाइनल असेंबली का काम होगा, और यहां से वाहनों की आपूर्ति घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में भी की जाएगी. Kia Carens Clavis (फोटो - Kia India) इस प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश में लगभग 12,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावना जताई जा रही है. Kia India के मौजूदा अनंतपुर कॉम्प्लेक्स ने साल 2019 में काम करना शुरू किया था. यह 945 एकड़ में फैला हुआ है और वहां पहले से ही 24,237 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां मौजूद हैं. भारत में Kia का पोर्टफोलियो

Kia India के भारतीय पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी की अपनी मौजूदा फैसिलिटी में Kia Seltos, Sonet, Syros, Carens, Carens Clavis, Carnival और Kia Sorento की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. मॉडल के आधार पर, कंपनी के लाइन-अप में पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन शामिल हैं. Kia Carens Clavis EV (फोटो - Kia India)