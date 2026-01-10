ETV Bharat / technology

Kia India ने भारत में 5 लाख कनेक्टेड कारों की बिक्री की पूरी, Seltos सबसे ज्यादा बिकी

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने जानकारी दी है कि कंपनी ने भारतीय सड़कों पर 5,00,000 कनेक्टेड कारों की बिक्री करने का माइलस्टोन पार कर लिया है. कंपनी का यह लेटेस्ट माइलस्टोन भारत में Kia कस्टमर्स के बीच कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ती रुचि को दिखाता है और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मोबिलिटी में एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर कंपनी की स्थिति को मजबूत करता है.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, कनेक्टेड कार वेरिएंट अब उसके घरेलू थोक बिक्री वॉल्यूम का लगभग 40 प्रतिशत हैं. कंपनी की यह उपलब्धि ccNC के साथ Kia Connect 2.0 सॉफ्टवेयर की वजह से मिली है, जो भारतीय बाजार में कंपनी के कनेक्टेड कार इकोसिस्टम का आधार है.

मिड-साइज एसयूवी Kia Seltos का बड़ा योगदान

कंपनी ने बताया कि इस बिक्री में Kia Seltos का सबसे बड़ा योगदान रहा है. यह कार Kia India की कनेक्टेड कार सेल्स का लगभग 70 प्रतिशत लेकर आई है. इसके बाद, Kia Sonet और Carens भी बड़े योगदान देने वाली कारों में शामिल हैं, जो लाइनअप में अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर कनेक्टेड फीचर्स की डिमांड को दिखाती हैं.

नई Kia Seltos का कनेक्टेडेट फीचर्स कैसे है उपयोगी

इस माइलस्टोन पर कमेंट करते हुए, Kia Seltos के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा कि, "Kia India ने अपने व्हीकल डिज़ाइन एक्सीलेंस और टेक्नोलॉजी लीडरशिप के ज़रिए लगातार खुद को अलग साबित किया है."