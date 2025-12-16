ETV Bharat / technology

2026 में Kia India लॉन्च कर सकती है तीन नई कारें, देखें लिस्ट में कौन है शामिल

इसके पावरट्रेन की में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जिसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (115hp), 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (160hp) और 1.5-लीटर डीज़ल (116hp) इंजन शामिल हैं. हालांकि NA इंजन को साल 2027 तक Maruti Grand Vitara से मुकाबला करने के लिए हाइब्रिड वर्जन भी पेश किया जा सकता है. नई Kia Seltos 2 जनवरी, 2026 को लॉन्च होने वाली है, जिसकी कीमतें 12 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

2026 Kia Seltos की लॉन्च सेकंड-जेनरेशन Kia Seltos को 10 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, जिसमें एक बिल्कुल नया डिज़ाइन लैंग्वेज दिया गया है, जो ज़्यादा सीधे नोज़ और वर्टिकल DRLs से पेश की गई है. यह पुराने मॉडल से बड़ी है, जिससे केबिन स्पेस भी पहले से बेहतर हुआ है. इसके अलावा, इसका इंटीरियर भी बिल्कुल नया है, जिसमें Kia Syros से इसका ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले लिया गया है, इसमें ओवरऑल फिट और फिनिश में भी सुधार देखा गया है.

हैदराबाद: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Kia की भारतीय डिवीजन Kia India ने 2 जनवरी को मार्केट लॉन्च से पहले 10 दिसंबर को सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस को पेश किया. जहां अपडेटेड SUV मैन्युफैक्चरर के 2026 के शेड्यूल में सबसे पहली होने वाली है. वहीं इस लाइन-अप में ऑल-इलेक्ट्रिक Kia Syros और Sorento भी शामिल हैं. यहां हम आपको भारत में आने वाले 2026 Kia मॉडल्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं.

2026 Kia Syros EV की लॉन्च

Kia Syros को साल 2026 में एक ऑल-इलेक्ट्रिक वेरिएंट मिलेगा. यह अपना K1 प्लेटफॉर्म ग्लोबली अवेलेबल Hyundai Inster EV के साथ शेयर करने वाली है और इसमें वही 42kWh और 49kWh बैटरी पैक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, Inster EV की WLTP रेंज पहले बैटरी पैक के साथ 300km और दूसरे बैटरी पैक के साथ 355km है.

इस कार की टेस्टिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि यह अपना बॉक्सी लुक बनाए रखेगी, लेकिन इसमें EV-स्पेसिफिक फीचर्स जोड़े जाएंगे. इन फीचर्स में ब्लैंक्ड-आउट ग्रिल मिलेगा, जो Kia Clavis EV अपने ICE मॉडल से अलग है, इसके अलावा फ्रंट-लेफ्ट फेंडर पर एक चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है.

2026 Kia Sorento की लॉन्च

Kia अपनी Sorento को लोकलाइज़ करने पर काम कर रही है, या इसके प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई SUV को लाने की तैयारी में है. लॉन्च के बाद यह कार Jeep Meridian और Toyota Fortuner जैसी कारों से मुकाबला करेगी. ग्लोबली, Kia Sorento में कंपनी की जानी-पहचानी डिज़ाइन लैंग्वेज दी गई है, जिसमें वर्टिकली ओरिएंटेड LED हेडलाइट्स और टेल-लाइट्स, एक चौड़ी रेक्टेंगुलर ग्रिल और C-पिलर पर एक खास मोड़ मिलता है.

केबिन की बात करें तो, इसमें कर्व्ड डिस्प्ले में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन मिलती हैं, जबकि फीचर्स में लेवल 2 ADAS शामिल है. इस कार की लंबाई 4.8 मीटर से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और यह कार करीब Jeep Meridian जितनी ही लंबी है, और इसका व्हीलबेस 2,815mm रखा जाता है, जिसके चलते इसमें 7-सीट का कंफिगरेशन मिलता है, जिसमें UK में पावर-फोल्डिंग दूसरी और तीसरी रो उपलब्ध हैं.

जहां इस कार में दो पावरट्रेन मिलते हैं, जिसमें पहला हाइब्रिड 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा 2.2-लीटर डीजल इंजन है, हालांकि भारत में Kia Seltos से लिए गए इंजन मिलने की संभावना है. Kia Sorento के H2 2026 में आने की उम्मीद है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये होगी.