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1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी Kia की कारें, जानें कितनी कीमत बढ़ाएगी कंपनी

Kia Carens Clavis EV ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला किया है. जानकारी के अनुसार आगामी 1 जुलाई, 2026 से भारत में बिकने वाली सभी Kia कारों की कीमत में 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी. साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्च में कुल बढ़ोतरी के कारण की जा रही है. कीमत में बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी. हालांकि, Kia India ने जानकारी दी है कि वह यह पक्का करेगी कि हर कार की कुल वैल्यू बनी रहे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल, Kia India देश में लगभग आठ अलग-अलग मॉडल बेच रही है, जिनमें से Kia Carnival, EV6 और Kia EV9 पूरी तरह से बनी-बनाई यूनिट (CBU) के तौर पर भारत में बेची जाती हैं. स्थानीय स्तर पर बनने वाले मॉडल्स में Kia Sonet, Syros, Seltos, Carens Clavis और Carens Clavis EV जैसी कारें शामिल हैं.