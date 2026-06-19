1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी Kia की कारें, जानें कितनी कीमत बढ़ाएगी कंपनी
Kia India देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है. आगामी 1 जुलाई, 2026 से कारों की कीमतें बढ़ जाएंगी.
Published : June 19, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला किया है. जानकारी के अनुसार आगामी 1 जुलाई, 2026 से भारत में बिकने वाली सभी Kia कारों की कीमत में 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी.
साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्च में कुल बढ़ोतरी के कारण की जा रही है. कीमत में बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी. हालांकि, Kia India ने जानकारी दी है कि वह यह पक्का करेगी कि हर कार की कुल वैल्यू बनी रहे.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल, Kia India देश में लगभग आठ अलग-अलग मॉडल बेच रही है, जिनमें से Kia Carnival, EV6 और Kia EV9 पूरी तरह से बनी-बनाई यूनिट (CBU) के तौर पर भारत में बेची जाती हैं. स्थानीय स्तर पर बनने वाले मॉडल्स में Kia Sonet, Syros, Seltos, Carens Clavis और Carens Clavis EV जैसी कारें शामिल हैं.
अभी, इन मॉडल्स की कीमतें एंट्री-लेवल Kia Sonet के लिए 7.33 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप-स्पेक Kia Clavis EV के लिए 25 लाख रुपये तक जाती है. Kia Carnival, EV6 और Kia EV9 की शुरुआती कीमतें क्रमशः 59.45 लाख रुपये, 67.98 लाख रुपये और 1.3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) हैं.
Kia Sonet को क्रैश टेस्ट में मिली 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग
बता दें कि हाल ही में Global NCAP ने भारत में बनी Kia Sonet का क्रैश टेस्ट किया है, जिसने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए 1-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल की है. भारत में बनी और साउथ अफ़्रीका समेत कई अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में एक्सपोर्ट की जाने वाली इस कॉम्पैक्ट SUV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 21.29 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 28.57 पॉइंट मिले.
क्रैश टेस्ट की गई Kia Sonet भारत में बनी थी और इसकी रेटिंग साउथ अफ़्रीकी स्पेसिफिकेशन वाले मॉडल पर लागू होती है. कार में स्टैंडर्ड फ्रंट एयरबैग और सीटबेल्ट प्री-टेंशनर होने के बावजूद, नई Kia Sonet को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ़ एक स्टार मिला.