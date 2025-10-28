ETV Bharat / technology

Kia Carens का CNG वेरिएंट हुआ लॉन्च, स्टैंडर्ड ट्रिम से 77,900 रुपये है ज्यादा महंगी

Kia India ने भारत में अपनी पहली CNG कार Kia Carens को लॉन्च कर दिया है. इसे डीलर-लेवल फिटमेंट के तौर पर पेश किया है.

Kia Carens
Kia Carens का CNG वेरिएंट हुआ लॉन्च (फोटो - Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 11:00 AM IST

Updated : October 28, 2025 at 1:29 PM IST

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने भारत में अपनी पहली CNG कार Kia Carens को लॉन्च कर दिया है. यह CNG किट केवल इस एमपीवी के Premium (O) ट्रिम पर उपलब्ध है और इसे डीलर-लेवल फिटमेंट के तौर पर पेट्रोल कैरेंस की 10.99 लाख रुपये की कीमत से 77,900 रुपये अधिक देकर जोड़ा जा सकता है.

Kia Carens CNG के स्पेसिफिकेशन
Kia Carens के लिए Lovato द्वारा CNG किट की आपूर्ति की जा रही है. इस किट को Kia Carens के 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ फिट किया जा रहा है. यह पेट्रोल इंजन 113 bhp की पावर उत्पन्न करता है, हालांकि CNG ईंधन पर इसका पावर कम हो जाएगा. फिलहाल इसके पावर फिगर सामने नहीं आए हैं.

Kia Carens की CNG किट 3 साल/1,00,000 किमी की थर्ड-पार्टी वारंटी के साथ आती है. कार निर्माता कंपनी ने Kia Carens CNG की सटीक पावर और माइलेज के आंकड़े नहीं बताए हैं क्योंकि यह फ़ैक्ट्री-फ़िटेड यूनिट नहीं है और इसे होमोलोगेटेड भी नहीं किया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि Kia ने अपने CNG किट के लिए किसी थर्ड-पार्टी के आपूर्तिकर्ता को चुनने का फैसला किया है, जबकि उसकी सहयोगी कंपनी Hyundai अपने CNG वाहनों के लिए ट्विन-सिलेंडर का इस्तेमाल करती है. गौरतलब है कि Kia Carens में 1.5-लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है, जो 114 bhp की पावर प्रदान करता है.

Kia Carens Premium (O) वेरिएंट के फीचर्स
Kia Carens के इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें Apple CarPlay और Android Auto के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दूसरी और तीसरी पंक्ति में रूफ-माउंटेड एसी वेंट, दूसरी पंक्ति की सीटों के लिए वन-टच इलेक्ट्रिक टम्बल, सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक ORVMs, शार्क फिन एंटीना और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं.

हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि CNG किट के कारण बूट स्पेस में कितनी कमी आएगी, लेकिन इस एमपीवी के पेट्रोल और डीजल में 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में छह एयरबैग, ABS और EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, TPMS, ISOFIX पॉइंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं. Kia Carens को Global NCAP क्रैश टेस्ट में तीन स्टार रेटिंग मिली है.

