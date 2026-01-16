ETV Bharat / technology

Kia Carens Clavis का नया HTE(EX) ट्रिम लॉन्च, सस्ते में मिलेगा सनरूफ का फीचर, जानें क्या है कीमत

Kia India ने अपनी एमपीवी Kia Carens Clavis का एक नया मिड-स्पेक HTE(EX) वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 12.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Kia Carens Clavis
Kia Carens Clavis का नया ट्रिम लॉन्च (फोटो - Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी एमपीवी Kia Carens Clavis लाइन-अप को एक नए लोअर मिड-स्पेक HTE(EX) वेरिएंट के साथ अपडेट किया है. कंपनी ने इस वेरिएंट को 12.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया है.

इस कार के मौजूदा HTE(O) और HTK वेरिएंट के बीच पोजिशन किया गया, HTE(EX) ट्रिम में HTE(O) ट्रिम की तुलना में कुछ खास फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल है - यह फीचर पहले सिर्फ HTK+(O) ट्रिम में मिलता था.

Kia Carens Clavis HTE(EX) के वेरिएंट
इस नए ट्रिम में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको HTE(O) ट्रिम के सभी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 16-इंच के स्टाइल्ड व्हील्स, इलेक्ट्रिक एडजस्ट विंग मिरर, ऑटो हेडलाइट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन और एक रिवर्स कैमरा शामिल है.

इसके अलावा, इस ट्रिम में आपको HTK ट्रिम के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें LED डे-टाइम रनिंग लैंप, LED केबिन लाइटिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ड्राइवर की पावर विंडो के लिए वन-टच ऑपरेशन शामिल हैं.

हालांकि, सबसे बड़ी खासियत इस ट्रिम में इलेक्ट्रिक सनरूफ का दिया जाना है, जो पहले सिर्फ HTK+(O) ट्रिम में दिया जाता था. Kia India का कहना है कि यह पहली बार है जब Carens Clavis को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सनरूफ के साथ खरीदा जा सकता है.

Kia Carens Clavis HTE(EX) की कीमत

Kia Carens Clavis HTE(EX) के वेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल MT12.55 लाख रुपये
1.5-लीटर, T-GDI टर्बो-पेट्रोल MT13.42 लाख रुपये
1.5-लीटर, टर्बो-डीजल MT14.53 लाख रुपये

इस नए ट्रिम की कीमत की बात करें तो, नए ट्रिम लेवल की कीमत HTE(O) ट्रिम लेवल से लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा है और हायर-स्पेक HTK वेरिएंट से लगभग 45,000 रुपये कम है.

Kia Carens Clavis HTE(EX) का इंजन
पावरट्रेन की बात करें तो, Kia Carens Clavis का नया HTE(EX) ट्रिम मौजूदा 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.

