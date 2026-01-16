ETV Bharat / technology

Kia Carens Clavis का नया HTE(EX) ट्रिम लॉन्च, सस्ते में मिलेगा सनरूफ का फीचर, जानें क्या है कीमत

Kia Carens Clavis का नया ट्रिम लॉन्च ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी एमपीवी Kia Carens Clavis लाइन-अप को एक नए लोअर मिड-स्पेक HTE(EX) वेरिएंट के साथ अपडेट किया है. कंपनी ने इस वेरिएंट को 12.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया है. इस कार के मौजूदा HTE(O) और HTK वेरिएंट के बीच पोजिशन किया गया, HTE(EX) ट्रिम में HTE(O) ट्रिम की तुलना में कुछ खास फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल है - यह फीचर पहले सिर्फ HTK+(O) ट्रिम में मिलता था. Kia Carens Clavis HTE(EX) के वेरिएंट

इस नए ट्रिम में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको HTE(O) ट्रिम के सभी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 16-इंच के स्टाइल्ड व्हील्स, इलेक्ट्रिक एडजस्ट विंग मिरर, ऑटो हेडलाइट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन और एक रिवर्स कैमरा शामिल है. इसके अलावा, इस ट्रिम में आपको HTK ट्रिम के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें LED डे-टाइम रनिंग लैंप, LED केबिन लाइटिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ड्राइवर की पावर विंडो के लिए वन-टच ऑपरेशन शामिल हैं.