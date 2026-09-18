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Kia Carens Clavis के निचले वेरिएंट्स को मिले ऑटोमेटिक वेरिएंट्स, जानें क्या है कीमत

Kia India ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी Kia Carens Clavis की वेरिएंट रेंज को बढ़ाने की घोषणा की है.

Kia Carens Clavis
Kia Carens Clavis (फोटो - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 10:40 AM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी Kia Carens Clavis की वेरिएंट रेंज को बढ़ाने की घोषणा की है, और इसके लाइन-अप में ज़्यादा किफायती ऑटोमैटिक ऑप्शन शामिल किए गए हैं. अब तक, MPV के निचले लेवल वाले वेरिएंट – HTE (O) और HTE (EX) – सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आते थे.

अब कंपनी ने Kia Carens Clavis के दोनों वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) का विकल्प भी प्रदान किया है. इसके अलावा, HTE (O) वेरिएंट, जो एंट्री-लेवल HTE ट्रिम से ठीक ऊपर है, उसमें 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी दिया जाएगा.

Kia Carens Clavis ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की कीमत
इसकी कीमत की बात करें तो, टर्बो-पेट्रोल DCT सेटअप वाले Kia Carens Clavis HTE (O) की कीमत 14.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि डीज़ल ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 15.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसके अलावा, टर्बो-पेट्रोल DCT वाले एक लेवल ऊपर के HTE (EX) वेरिएंट की कीमत 15.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

नई फीचर्स के बारे में बात करते हुए, Kia India के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अतुल सूद ने कहा कि, "भारतीय ग्राहकों के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन एक ज़रूरी फीचर बनता जा रहा है, क्योंकि वे रोज़ाना आने-जाने में ज़्यादा कम्फर्ट और सुविधा चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "Kia Carens Clavis के वैल्यू ट्रिम्स में नए ऑटोमैटिक ऑप्शन लाने से, हम टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल दोनों तरह के इंजन के साथ ज़्यादा ग्राहकों तक यह सुविधा पहुंचा रहे हैं. यह विस्तार ग्राहकों पर ध्यान देने वाले हमारे उस नज़रिए को दिखाता है, जिसमें हम लगातार बदलती ज़रूरतों को समझते हैं और प्रीमियम एक्सपीरिएंस, प्रैक्टिकैलिटी और टेक्नोलॉजी से समझौता किए बिना ज़्यादा विकल्प देते हैं, जिनकी उम्मीद ग्राहक Kia से करते हैं."

Kia Carens Clavis ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के फीचर्स
इस कार में ऑटोमैटिक ऑप्शन आने से, पहले बताए गए ट्रिम्स के मैनुअल मॉडल की तुलना में कुछ अतिरिक्त आरामदायक फीचर्स भी जोड़े गए हैं. इन फीचर्स में - मोशन सेंसर वाली स्मार्ट की, पुश-बटन स्टार्ट, ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

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