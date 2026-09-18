ETV Bharat / technology

Kia Carens Clavis के निचले वेरिएंट्स को मिले ऑटोमेटिक वेरिएंट्स, जानें क्या है कीमत

Kia Carens Clavis ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी Kia Carens Clavis की वेरिएंट रेंज को बढ़ाने की घोषणा की है, और इसके लाइन-अप में ज़्यादा किफायती ऑटोमैटिक ऑप्शन शामिल किए गए हैं. अब तक, MPV के निचले लेवल वाले वेरिएंट – HTE (O) और HTE (EX) – सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आते थे. अब कंपनी ने Kia Carens Clavis के दोनों वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) का विकल्प भी प्रदान किया है. इसके अलावा, HTE (O) वेरिएंट, जो एंट्री-लेवल HTE ट्रिम से ठीक ऊपर है, उसमें 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी दिया जाएगा. Kia Carens Clavis ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की कीमत

इसकी कीमत की बात करें तो, टर्बो-पेट्रोल DCT सेटअप वाले Kia Carens Clavis HTE (O) की कीमत 14.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि डीज़ल ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 15.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसके अलावा, टर्बो-पेट्रोल DCT वाले एक लेवल ऊपर के HTE (EX) वेरिएंट की कीमत 15.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.