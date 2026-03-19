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Kia Carens Clavis EV 6-सीट विकल्प और GT-Line, X-Line ट्रिम्स के साथ हुई अपडेट

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने अपनी एमपीवी Kia Carens Clavis EV के लिए एक मॉडल ईयर अपडेट जारी किया है, जिसमें नई GT-Line और X-Line ट्रिम्स को जोड़ा गया है, और साथ ही 6-सीट कॉन्फ़िगरेशन भी पेश किया गया है. इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य स्टाइलिंग और केबिन लेआउट, दोनों ही मामलों में ग्राहकों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक, Kia Carens Clavis EV सिर्फ़ 7-सीटर MPV के तौर पर ही उपलब्ध थी, जबकि इसके ICE मॉडल में पहले से ही 6-सीटर का विकल्प मौजूद था. इस अपडेट के साथ, Kia ने दूसरी लाइन में कैप्टन सीटों वाला 6-सीटर लेआउट पेश किया है. यह लेआउट HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+ और X-Line जैसे कई ट्रिम्स में उपलब्ध है.

इसके अलावा, कार में 7-सीटर लेआउट GTX, GTX+ और X-Line वेरिएंट में पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगा. नए जोड़े गए GT-Line ट्रिम्स (GTX और GTX+) में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नए अलॉय व्हील डिज़ाइन, लाइम-फिनिश वाले ब्रेक कैलिपर्स और मेटल पैडल्स शामिल हैं.

वहीं दूसरी ओर, Carens Clavis X-Line Extended Range वेरिएंट में ज़्यादा गहरे कलर के बाहरी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें Dark Gun Metal और Aurora Black Pearl जैसी फिनिश शामिल हैं. फीचर्स के मामले में, Kia ने इसके GTX+ और X-Line जैसे हायर ट्रिम्स में डिजिटल Key और बैटरी हीटर टेक्नोलॉजी जैसे एलिमेंट्स जोड़े हैं.