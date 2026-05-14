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Baas प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुई Kia Carens Clavis EV, 12.84 लाख की शुरुआती कीमत, जानें योजना

Kia ने अपनी 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक कार, Kia Carens Clavis EV के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) फाइनेंस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है.

Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis EV (फोटो - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 11:29 AM IST

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हैदराबाद: साउथ कोरियाई कार निर्माता कंपनी Kia ने भारतीय बाजार में अपनी 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक कार, Kia Carens Clavis EV के लिए बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) फाइनेंस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है.

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज़ी से अपनाने के लिए डिज़ाइन की गई इस पहल का मकसद ग्राहकों को ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देकर EV ओनरशिप को और आसान बनाना है. सरकारी पॉलिसी और बढ़ते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, भारतीय EV मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है.

BaaS प्रोग्राम की शुरुआत पर कमेंट करते हुए, Kia India के चीफ सेल्स ऑफिसर, सनहैक पार्क ने कहा कि, "Kia India में, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है, जो कस्टमर्स के लिए EV अपनाना आसान और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है. बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल उस दिशा में एक स्ट्रेटेजिक कदम है, जो कस्टमर्स को कम शुरुआती एक्विजिशन कॉस्ट और ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एडवांस्ड EV टेक्नोलॉजी का एक्सपीरिएंस करने में मदद करता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "यह पहल हमारी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ी, Kia Carens Clavis EV के साथ भारत के लिए एक स्मार्ट और ज़्यादा सस्टेनेबल मोबिलिटी भविष्य को आकार देने के हमारे बड़े विज़न से मेल खाती है."

Kia Carens Clavis EV का BaaS फाइनेंस प्रोग्राम
Kia India फ्लेक्सिबल डुअल-लोन ऑप्शन के ज़रिए EV ओनरशिप को और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज़ करने के लिए BaaS फाइनेंस प्रोग्राम शुरू कर रही है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑफर को भारत के बड़े फाइनेंसर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व शामिल हैं.

नए डुअल-लोन फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के तहत, चेसिस और बैटरी के लिए अलग-अलग लोन अकाउंट बनाए जाएंगे, जिससे EV ओनरशिप में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी पक्की होगी. जानकारी के अनुसार यह प्रोग्राम फाइनेंस प्लान देता है, जिसमें कैरेंस कैल्विस EV ओनरशिप 51,520 रुपये से शुरू होती है, साथ ही 3.3 रुपये प्रति km का ट्रांसपेरेंट बैटरी रीपेमेंट प्लान भी है, जिससे Kia Carens Clavis EV ओनरशिप एक्सपीरियंस आसान और कस्टमर-सेंट्रिक बन जाता है.

इसके तहत, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर गाड़ी की बॉडी के लिए 60 महीने तक और बैटरी कंपोनेंट के लिए 96 महीने तक के फ्लेक्सिबल समय के ऑप्शन दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक ज़्यादा सस्ते और कम पैसे के बोझ के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपना सकते हैं.

Kia Carens Clavis EV का K-Charge प्लेटफॉर्म
BaaS फाइनेंस प्रोग्राम के अलावा, MyKia ऐप पर K-Charge प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ग्राहक देश भर में 15,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही ग्राहक EV रूट प्लानिंग, लाइव चार्जर की उपलब्धता और आसान पेमेंट ऑप्शन जैसे फीचर्स भी चुन सकते हैं. EV अपनाने में और मदद करते हुए, 100 से ज़्यादा Kia डीलरशिप DC फास्ट चार्जर से लैस हैं, जिन्हें देश भर में 267 से ज़्यादा EV-रेडी वर्कशॉप के नेटवर्क का सपोर्ट है.

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