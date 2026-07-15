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Kia Carens और Carens Clavis ने 3 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार

Kia Carens Clavis ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने जानकारी दी है कि उसकी MPV, Kia Carens और Carens Clavis ने कुल 3 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह आंकड़ा इस MPV के मार्च 2025 में 2 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने के एक साल से थोड़ा ज़्यादा समय बाद आया है. हैरानी की बात यह है कि यह आंकड़ा Kia Carens Clavis के लॉन्च के भी एक साल से थोड़ा ज़्यादा समय बाद आया है, यह ओरिजिनल Kia Carens का अपग्रेडेड वर्जन है, जो अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है. इस उपलब्धि पर कमेंट करते हुए, Kia India के चीफ सेल्स ऑफिसर, सनहैक पार्क ने कहा कि, "Kia Carens के लिए 3,00,000-यूनिट का माइलस्टोन, MPV स्पेस में सेगमेंट लीडर और एक सच्चे गेम-चेंजर के तौर पर इसकी पोजीशन को दिखाता है. यह अचीवमेंट हमारी प्रोडक्ट-लेड स्ट्रैटेजी, कस्टमर की ज़रूरतों की हमारी तेज़ समझ और क्वालिटी पर हमारे पक्के फोकस का सीधा नतीजा है." उन्होंने आगे कहा कि, "यह हमारे इस यकीन को और मज़बूत करता है कि Kia Carens अपनी क्लास के लिए बेंचमार्क है, और हम अपनी ग्रोथ जर्नी को तेज़ करते हुए इस मोमेंटम को बनाने के लिए एनर्जेटिक हैं." बिक्री में पेट्रोल का सबसे बड़ा हिस्सा

अपनी सेल्स के ब्रेकडाउन का छोटा सा ब्यौरा देते हुए, Kia India ने जानकारी दी है कि इस MPV के पेट्रोल वेरिएंट की सबसे ज़्यादा यूनिट्स बिकीं. कार निर्माता कंपनी ने बताया कि 60 प्रतिशत खरीदारों ने पेट्रोल इंजन ऑप्शन चुना, जबकि 30 प्रतिशत बिक्री डीज़ल वाले मॉडल से हुई.