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नए कलर ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हुई Keeway V302C, जानें क्या है कीमत

नई Keeway V302C भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Keeway India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Keeway India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Keeway V302C बॉबर मोटरसाइकिल को बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को एक नए पीले कलर में लॉन्च किया है, जिससे अब यह बाइक कुल तीन कलर्स - रेड, ब्लैक और येलो - में उपलब्ध है. नई Keeway V302C एक छोटी डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल है. नई Keeway V302C का इंजन

हालांकि इसमें एक अनोखा 298cc, V-twin, लिक्विड-कूल्ड, 8-वाल्व SOHC इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,500 rpm पर 29 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 26.5 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस मोटरसाइकिल में बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ-साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ स्लिपर क्लच भी दिया गया है. नई V302C की कीमत अब 4.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.