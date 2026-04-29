नए कलर ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हुई Keeway V302C, जानें क्या है कीमत
Keeway India ने भारत में अपनी नई Keeway V302C बॉबर मोटरसाइकिल को बाजार में उतार दिया है. इसकी कीमत 4.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : April 29, 2026 at 11:31 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Keeway India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Keeway V302C बॉबर मोटरसाइकिल को बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को एक नए पीले कलर में लॉन्च किया है, जिससे अब यह बाइक कुल तीन कलर्स - रेड, ब्लैक और येलो - में उपलब्ध है. नई Keeway V302C एक छोटी डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल है.
नई Keeway V302C का इंजन
हालांकि इसमें एक अनोखा 298cc, V-twin, लिक्विड-कूल्ड, 8-वाल्व SOHC इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,500 rpm पर 29 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 26.5 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस मोटरसाइकिल में बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ-साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ स्लिपर क्लच भी दिया गया है. नई V302C की कीमत अब 4.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.
नई Keeway V302C का डिजाइन
बता दें कि Keeway V302C में बॉबर-स्टाइल डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें टियर ट्रॉप जैसा 15-लीटर का फ़्यूल टैंक और मज़बूत लुक दिया गया है. बाइक में पूरी तरह से ब्लैक इंजन और कास्ट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं. नई Keeway V302C में एक अनोखा, ज़मीन से काफ़ी नीचे वाला लुक मिलता है. इसमें एक सपाट और चौड़ा हैंडलबार, गोल LED हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और साथ ही डुअल-चैनल ABS भी मिलता है.
Keeway ब्रांड, Adishwar Auto Ride India का हिस्सा है, जो भारत में Benelli ब्रांड का भी संचालन करता है. कंपनी की पूरे भारत में 50 से ज़्यादा डीलरशिप हैं और यह Moto Morini और Zontes ब्रांड्स से भी जुड़ी हुई है. Keeway फ़िलहाल भारत में तीन छोटे डिस्प्लेसमेंट वाले मॉडल पेश करती है, जिनमें SR125 और SR250 शामिल हैं.