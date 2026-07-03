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BMW जैसे लुक वाला Keeway Hypevolt-R इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, कीमत सिर्फ 1.99 लाख रुपये

Keeway India ने भारत में अपना नया Keeway Hypevolt-R इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Keeway Hypevolt-R
Keeway Hypevolt-R इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च (फोटो - Keeway India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारत में परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट बहुत ही सीमित है. अब इसमें एक नए Keeway Hypevolt-R इलेक्ट्रिक स्कूटर की एंट्री हुई है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने 1.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जोकि बाजार के आधार पर काफी कॉम्पिटिटिव कीमत है. बता दें कि Keeway, Adishwar Auto Ride India (AARI) का हिस्सा है और QJ Motor व Benelli जैसे ब्रांड्स को संभालती है.

कंपनी ने पहली बार भारत में एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पेश किया है. Keeway ने इसकी कीमत काफी समझदारी से तय की है. यह TVS X (2.66 लाख रुपये) से सस्ती है और Ather 450 Apex (1.95 लाख रुपये) के लगभग बराबर है. फिर भी, कम से कम कागज़ पर Keeway Hypevolt-R कहीं ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ आती है.

Keeway Hypevolt-R की बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस
जानकारी के अनुसार, Keeway के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर Hypevolt-R में निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) सेल्स वाले दो बैटरी पैक लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 5 kWh है, जो TVS और Ather, दोनों से ज़्यादा है.

इसमें मिड-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर लगाई गई है, जो लगातार 6 kW (8 bhp) की पावर और ज़्यादा से ज़्यादा 12 kW (16 bhp) की पावर उत्पन्न करती है. यह Hypevolt-R को रुकी हुई हालत से 40 kmph की रफ़्तार तक सिर्फ़ 2.3 सेकंड में पहुंचा सकती है. Hypevolt-R की टॉप स्पीड 115 kmph है.

वहीं, इंडियन ड्राइविंग साइकल के हिसाब से इसकी रेंज 180 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन असल में इसकी रेंज 120 किलोमीटर के आस-पास हो सकती है. कंपनी का दावा है कि बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग तीन घंटे लगेंगे.

Keeway Hypevolt-R की ब्रेकिंग, सेफ्टी और ARAS
चूंकि यह स्कूटर तेज़ी से रफ़्तार पकड़ सकती है, इसलिए Keeway ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि यह तेज़ी से रुक भी सके. इसके लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं. अन्य ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है.

सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो, नए Hypevolt-R में एक ऐसा फ़ीचर है, जो 2 लाख रुपये से कम कीमत वाले किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब तक नहीं देखा गया, वह एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम (ARAS) है. इस सिस्टम में एक रियर कैमरा मिलता है, जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में मदद करता है.

माना जा रहा था कि Ultraviolette अपने Tesseract मॉडल के साथ यह फ़ीचर सबसे पहले मार्केट में लाएगी, लेकिन अब इसे 2027 तक टाल दिया गया है. इसका मतलब है कि स्कूटर में ARAS लाने वाली पहली कंपनी होने का श्रेय Keeway ने हासिल कर लिया है.

Keeway Hypevolt-R का आकार और फीचर्स
नए Hypevolt-R का व्हीलबेस 1,454 mm है और इसकी सीट की ऊंचाई 770 mm रखी गई है, जो इसे आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाता है. पहली नजर में कुछ लोगों को यह BMW CE 04 की याद दिला सकता है. इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ 14-इंच के अलॉय व्हील लगाए हैं.

हालांकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सिर्फ 130 mm है और वज़न 140 kg है. सीट के नीचे सामान रखने की जगह (स्टोरेज कैपेसिटी) 27 लीटर की है. इस स्कूटर में 5.0-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें ऑटो डे/नाइट UI एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है.

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