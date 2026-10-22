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भारत में लॉन्च हुई नई Kawasaki Z300 नेकेड बाइक, देखें कैसा है डिजाइन और कीमत

नई Kawasaki Z300 नेकेड बाइक हुई लॉन्च ( फोटो - Instagram/indiakawasaki )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने अपनी नई Kawasaki Z300 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह बाइक, कंपनी की भारतीय Z लाइन-अप में एंट्री-लेवल मॉडल हो गई है. कंपनी ने नई Z300 को 3.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह बाइक Kawasaki Ninja 300 वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, और इसके डिज़ाइन में Kawasaki Z900 की झलक देखने को मिलती है.

नई Kawasaki Z300 का पावरट्रेन

नई Z300 के इंजन की बात करें तो इस बाइक में 296cc लिक्विड-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Ninja 300 में भी मिलता है. यह इंजन 11,000rpm पर 39hp की पावर और 10,000rpm पर 26.1Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स इस्तेमाल किया गया है.

नई Kawasaki Z300 का डिजाइन

बाइक के डिजाइन की बात करें तो नई Kawasaki Z300 अपनी 'Sugomi' स्टाइलिंग को अपने बड़े मॉडल, Z900 से लेती है. अपने 'स्ट्रीटफाइटर' डिज़ाइन के अनुरूप, नई Z300 में चौड़ा, सीधा सिंगल-पीस हैंडलबार दिया गया है, और इसका एर्गोनॉमिक्स ऐसा है, जो चलाने में मज़ेदार होने के साथ-साथ आरामदायक भी है. बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इस बाइक में डुअल-चैनल ABS और Ninja 500 जैसा ही रिवर्स LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल दो कलर ऑप्शन्स - लाइम ग्रीन और ब्लैक - में उतारा है.