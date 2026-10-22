भारत में लॉन्च हुई नई Kawasaki Z300 नेकेड बाइक, देखें कैसा है डिजाइन और कीमत
Kawasaki India ने अपनी नई Kawasaki Z300 को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की कीमत 3.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 22, 2026 at 12:56 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने अपनी नई Kawasaki Z300 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह बाइक, कंपनी की भारतीय Z लाइन-अप में एंट्री-लेवल मॉडल हो गई है. कंपनी ने नई Z300 को 3.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह बाइक Kawasaki Ninja 300 वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, और इसके डिज़ाइन में Kawasaki Z900 की झलक देखने को मिलती है.
नई Kawasaki Z300 का पावरट्रेन
नई Z300 के इंजन की बात करें तो इस बाइक में 296cc लिक्विड-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Ninja 300 में भी मिलता है. यह इंजन 11,000rpm पर 39hp की पावर और 10,000rpm पर 26.1Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स इस्तेमाल किया गया है.
नई Kawasaki Z300 का डिजाइन
बाइक के डिजाइन की बात करें तो नई Kawasaki Z300 अपनी 'Sugomi' स्टाइलिंग को अपने बड़े मॉडल, Z900 से लेती है. अपने 'स्ट्रीटफाइटर' डिज़ाइन के अनुरूप, नई Z300 में चौड़ा, सीधा सिंगल-पीस हैंडलबार दिया गया है, और इसका एर्गोनॉमिक्स ऐसा है, जो चलाने में मज़ेदार होने के साथ-साथ आरामदायक भी है.
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इस बाइक में डुअल-चैनल ABS और Ninja 500 जैसा ही रिवर्स LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल दो कलर ऑप्शन्स - लाइम ग्रीन और ब्लैक - में उतारा है.
नई Kawasaki Z300 का हार्डवेयर
नेकेड बॉडीवर्क के नीचे, Kawasaki Z300 में उसी ट्यूबलर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जो Kawasaki Ninja 300 देखने को मिलता है. वहीं सस्पेंशन के लिए, इसमें आगे की तरफ 37mm का टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है.
वहीं, इसके अन्य उपकरणों की बात करें तो ये Ninja 300 से ही लिए गए हैं. इसमें वही 17-इंच के अलॉय व्हील और वही ब्रेकिंग हार्डवेयर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें आगे 290mm की पेटल डिस्क और पीछे 220mm की पेटल डिस्क इस्तेमाल किए गए हैं.
नई Kawasaki Z300 की कीमत और प्रतिद्वंद्वी
कंपनी ने नई Z300 को 3.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जिसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी 350cc KTM 390 Duke (2.85 लाख रुपये) और TVS Apache RTR 310 (2.30 लाख रुपये) हैं. ये दोनों ही सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलें हैं, जिनका चेसिस सेटअप बेहतर परफॉरमेंस देने के लिए तैयार किया गया है.