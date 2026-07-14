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Kawasaki Versys-X 300 के साथ मिल रही 46,000 रुपये की एक्सेसरीज, कीमत 3.14 लाख रुपये

Kawasaki India ने Kawasaki Versys-X 300 पर कैश डिस्काउंट के साथ-साथ 46,000 रुपये तक की कीमत के मुफ़्त एक्सेसरीज़ दे रही है.

Kawasaki Versys-X 300
Kawasaki Versys-X 300 (फोटो - Kawasaki India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 12:56 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने अपनी Kawasaki Versys-X 300 के लिए अपने ऑफ़र में बदलाव किए हैं, जिससे यह एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर बाइक अब और भी ज्यादा किफायती कीमत पर उपलब्ध है. कंपनी अब इस मोटरसाइकिल के MY25 और MY26 दोनों वर्ज़न पर कैश डिस्काउंट के साथ-साथ 46,000 रुपये तक की कीमत के मुफ़्त एक्सेसरीज़ दे रही है.

कंपनी के लेटेस्ट ऑफ़र के तहत, MY25 Kawasaki Versys-X 300 पर 35,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके चलते इसकी कीमत घटकर 3.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. वहीं, MY26 वर्जन पर कंपनी 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद इस बाइक कीमत 3.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.

मोटरसाइकिल पर कैश डिस्काउंट के साथ-साथ खरीदार बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 46,000 रुपये की कीमत वाले पैनियर्स का सेट या सेंटर स्टैंड चुन सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ 31 जुलाई तक ही मान्य है.

Kawasaki Versys-X 300
Kawasaki Versys-X 300 (फोटो - Kawasaki India)

Kawasaki Versys-X 300 का इंजन
इंजन की बात करें तो Versys-X 300 में जाना-पहचाना 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है. इस मोटरसाइकिल में क्लच को आसानी से ऑपरेट करने और स्मूथ डाउनशिफ्टिंग के लिए असिस्ट और स्लिपर क्लच भी दिया गया है.

टूरिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई Versys-X 300 में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के व्हील इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें स्पोक रिम्स और ट्यूब-टाइप टायर्स लगाए गए हैं. इसमें सस्पेंशन के लिए आगे लॉन्ग-ट्रैवल टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे Uni Trak मोनोशॉक दिया गया है, जिससे यह मोटरसाइकिल हाईवे और खराब सड़कों, दोनों पर आसानी से चल सकती है.

Kawasaki Versys-X 300
Kawasaki Versys-X 300 (फोटो - Kawasaki India)

Kawasaki Versys-X 300 के फीचर्स
आजकल की कई एडवेंचर मोटरसाइकिलों के उलट, Versys-X 300 में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइडर फ़ीचर्स नहीं मिलते हैं, बल्कि इसे एक सिंपल अप्रोच के साथ बनाया गया है. इसमें राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर्स नहीं दिए गए हैं, इसके बजाय मोटरसाइकिल में एक सीधा-सादा और भरोसेमंद राइडिंग एक्सपीरिएंस देने पर फ़ोकस करती है.

इसमें मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल चैनल ABS, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, असिस्ट और स्लिपर क्लच, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन, सीधी और आरामदायक राइडिंग पोजीशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Kawasaki Versys-X 300
Kawasaki Versys-X 300 (फोटो - Kawasaki India)

Kawasaki Versys-X 300 के बाजार में प्रतिद्वंद्वी
Versys-X 300 का भारतीय बाजार में मुकाबला KTM 390 Adventure और Royal Enfield Himalayan 450 जैसी बाइक्स होता है. हालांकि दोनों प्रतिद्वंद्वी बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ आते हैं, लेकिन उनमें सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. Versys-X 300 अपने स्मूथ, रिफ़ाइंड पैरेलल-ट्विन इंजन और टूरिंग के लिए बने खास अंदाज़ की वजह से सबसे अलग दिखाई देती है.

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