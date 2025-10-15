ETV Bharat / technology

GST 2.0 के चलते Kawasaki Versys 1100 की कीमत में हुआ इजाफा, जानें कितनी हुई महंगी

Kawasaki Versys 1100 की कीमत में बढ़ोतरी ( फोटो - Kawasaki )

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki India ने नई GST दरों के लागू होने के बाद अपनी लीटर-क्लास एडवेंचर टूरर बाइक, Kawasaki Versys 1100 की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है. अब इस मोटरसाइकिल की कीमत 13.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जबकि पहले कंपन इस बाइक को 12.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेच रही थी. इसकी कीमत में 89,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Kawasaki Versys 1100 भारत की एकमात्र इनलाइन-फोर, रोड-बेस्ड एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जिसे लंबी दूरी की यात्रा पर केंद्रित राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह एक ही वेरिएंट और एक मेटैलिक मैट ग्रैफीन स्टील ग्रे रंग विकल्प में पेश की गई है.