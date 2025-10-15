GST 2.0 के चलते Kawasaki Versys 1100 की कीमत में हुआ इजाफा, जानें कितनी हुई महंगी
Kawasaki India ने अपनी लीटर-क्लास एडवेंचर टूरर बाइक, Kawasaki Versys 1100 की कीमत में बढ़ोतरी की है. इसकी कीमत 13.79 लाख रुपये है.
Published : October 15, 2025 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki India ने नई GST दरों के लागू होने के बाद अपनी लीटर-क्लास एडवेंचर टूरर बाइक, Kawasaki Versys 1100 की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है. अब इस मोटरसाइकिल की कीमत 13.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जबकि पहले कंपन इस बाइक को 12.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेच रही थी. इसकी कीमत में 89,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Kawasaki Versys 1100 भारत की एकमात्र इनलाइन-फोर, रोड-बेस्ड एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जिसे लंबी दूरी की यात्रा पर केंद्रित राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह एक ही वेरिएंट और एक मेटैलिक मैट ग्रैफीन स्टील ग्रे रंग विकल्प में पेश की गई है.
Kawasaki Versys 1100 का इंजन
कंपनी ने बाइक को ट्विन-ट्यूब एल्युमीनियम फ्रेम पर बनाया है. इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात करें तो इसमें 1,043cc, इनलाइन-फोर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो लगभग 120 bhp की पावर और 102 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है.
Kawasaki Versys 1100 के फीचर्स
Kawasaki Versys 1100 के दोनों सिरों पर शोवा सस्पेंशन, रेडियल कैलिपर्स के साथ डुअल फ्रंट डिस्क और दोनों सिरों पर 17-इंच के पहिये लगे हैं. इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स की बात करें तो, इस बाइक में कई राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, IMU और डुअल-चैनल ABS जैसे फ़ीचर मिलते हैं. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और एडजस्टेबल विंडस्क्रीन भी दी गई है.