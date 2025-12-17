Kawasaki Versys-X 300 पर कंपनी दे रही 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट, जानें कितनी होगी सस्ती
Kawasaki ने अपनी एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल Kawasaki Versys-X 300 पर साल के आखिर में डिस्काउंट ऑफर किया है.
Published : December 17, 2025 at 1:58 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki ने अपनी एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल Kawasaki Versys-X 300 पर साल के आखिर में डिस्काउंट ऑफर किया है. कंपनी इस बाइक को मौजूदा समय में 3.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेच रही है, लेकिन अब इस पर फ्लैट 25,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस डिस्काउंट के चलते अब मोटरसाइकिल की कीमत घटकर 3.24 लाख रुपये हो गई है.
यह ऑफर सिर्फ़ 31 दिसंबर, 2025 तक मान्य है, और Kawasaki Versys-X 300 के MY2025 वर्जन पर लागू होता है. जैसा कि दूसरी डिस्काउंट स्कीम में होता है, Kawasaki India ने बताया है कि यह ऑफर भी एक वाउचर के रूप में दिया जा रहा है, जिसे खरीदते समय मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत पर सीधे रिडीम किया जा सकता है.
Kawasaki Versys-X 300 का इंजन
Versys-X 300 के इंजन की बात करें तो इसमें Kawasaki Ninja 300 से लिया गया 296cc का पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 11,500 rpm पर 39.45 bhp की पावर और 10,000 rpm पर 25.7 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन OBD-2B कम्प्लायंट है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच वाला सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा जाता है.
Versys-X 300 में 17-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और यह 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर स्पोक व्हील सेटअप के साथ आती है. सस्पेंशन के लिए इसमें आगे 41 mm का टेलिस्कोपिक फोर्क मिलता है, जो 130 mm के ट्रैवल के साथ आता है, जबकि पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें 148 mm का ट्रैवल मिलता है.
Kawasaki Versys-X 300 के फीचर्स
मोटरसाइकिल के ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो यह 180 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस और 815 mm की सीट हाइट के साथ आती है. मोटरसाइकिल का कर्ब वेट 175 kg रखा गया है. फीचर्स की बात करें तो, Kawasaki Versys-X 300 में गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और यह स्टैंडर्ड के तौर पर डुअल-चैनल ABS के साथ आती है.