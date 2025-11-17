ETV Bharat / technology

कर्नाटक ने लॉन्च किया KEO, राज्य द्वारा विकसित किया गया AI-रेडी पर्सनल कंप्यूटर

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को KEO के लॉन्च की घोषणा की है. यह एक कॉम्पैक्ट, किफ़ायती, AI-रेडी पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे पूरी तरह से राज्य में ही डिज़ाइन और विकसित किया गया है, ताकि डिजिटल पहुंच की कमी को पूरा किया जा सके. अधिकारियों ने बताया कि इस डिवाइस का उद्देश्य, ज्ञान-संचालित, किफायती, ओपन-सोर्स (KEO) को ज़मीनी स्तर पर इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग तक पहुंच बनाना और पूरे कर्नाटक में नागरिकों को सशक्त बनाना है.

इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और बीटी विभाग द्वारा KEONICS (कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड) के सहयोग से विकसित KEO का औपचारिक खुलासा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा 18 नवंबर से शुरू होने वाले बेंगलुरु टेक समिट (BTS) 2025 के उद्घाटन समारोह में किया जाएगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स, IT/BT और ग्रामीण विकास मंत्री ने BTS 2025 के पूर्व-कार्यक्रम उद्घाटन समारोह में कहा कि, "कर्नाटक अपना स्वयं का किफायती AI पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च कर रहा है. दुनिया में यह पहली बार है, जब किसी राज्य ने इतना साहसिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है."

उन्होंने आगे कहा कि, "KEO कर्नाटक की भावना का प्रतीक है, जिसे स्थानीय स्टार्टअप्स और कन्नड़ लोगों द्वारा डिज़ाइन, विकसित और असेंबल किया गया है." प्रियांक ने कहा कि, "इस उपकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि हर छात्र, इंजीनियर, रचनाकार, नवप्रवर्तक और परिवार को न केवल शीर्ष स्तर पर, बल्कि जमीनी स्तर पर भी शक्तिशाली, बुद्धिमान कंप्यूटिंग तक पहुंच प्राप्त हो."

मंत्री ने कहा कि, "KEO डिजिटल डिवाइड के लिए कर्नाटक का व्यावहारिक उत्तर है. यह कोई लग्जरी डिवाइस नहीं, बल्कि समावेशी डिवाइस है. किफायती मास कंप्यूटिंग छात्रों, छोटे व्यवसायों और परिवारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी."

एक बयान के अनुसार, KEO एक ओपन-सोर्स RISC-V प्रोसेसर और Linux-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो किफायती दाम पर संपूर्ण कंप्यूटिंग एक्सपीरिएंस प्रदान करता है. इसमें 4G, वाई-फाई, ईथरनेट, USB-A और USB-C पोर्ट, HDMI और ऑडियो सपोर्ट है, और यह लर्निंग, प्रोग्रामिंग और उत्पादकता टूल के साथ पहले से लोडेड आता है.