16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला

कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना बना रही है.

File - Young people use their phones to view social media in Sydney, Nov. 8, 2024
फ़ाइल - सिडनी में युवा लोग सोशल मीडिया देखने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, 8 नवंबर, 2024 (AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 4:36 PM IST

हैदराबाद: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंद लगाने की योजना बना रही है. सरकार का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के मानसिक विकास और पढ़ाई पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में बच्चे बहुत जल्दी सोशल मीडिया के संपर्क में आ जाते हैं. इससे उनके व्यवहार, सोच और पढ़ाई पर असर पड़ता है. इसलिए सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है और बच्चों को अनावश्यक डिजिटल दबाव से बचाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है. इससे पहले कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की थी.

कई देशों ने उठाए ऐसे कदम

उन्होंने कहा था कि सरकार सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम बनाने पर विचार कर रही है. उनका कहना था कि युवाओं और बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और इसे लेकर सावधानी बरतना जरूरी है. प्रियांक खड़गे ने उदाहरण देते हुए कहा था कि कुछ देशों ने इस दिशा में कदम भी उठाए हैं. जैसे फिनलैंड ने बच्चों के लिए डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. वहीं यूनाइटेड किंगडम भी ऐसे नियमों पर विचार कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया में तो पहले से ही कुछ उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू है.

विधानसभा में इस मुद्दे को बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने भी उठाया था. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल समाज के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है. उनका कहना था कि कम उम्र में बच्चे कई बार ऐसी चीजों के संपर्क में आ जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं होतीं, जैसे अश्लील सामग्री या गलत जानकारी. सुरेश कुमार ने सरकार से आग्रह किया कि बच्चों को एक तय उम्र तक सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर शिक्षा व्यवस्था और पारिवारिक माहौल पर भी पड़ सकता है. अब सरकार इस विषय पर विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से चर्चा कर रही है. इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कैसे नियंत्रित किया जाए.

