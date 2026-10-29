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Karbonn ने किया स्मार्टफोन मार्केट में वापसी का ऐलान, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आएंगे स्पेशल फोन!

कार्बन ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वापसी का ऐलान किया है, और अब युवाओं तथा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास फोन बनाएगी. ( Karbonn )

हैदराबाद: भारतीय मोबाइल ब्रांड कार्बन (Karbonn) एक बार फिर स्मार्टफोन मार्केट में वापसी कर रहा है. कंपनी ने आज यानी 29 अक्टूबर 2026 को एक बयान जारी करके ऐलान किया कि 15 साल से भी ज्यादा वक्त से स्मार्टफोन इंडस्ट्री मौजूद ब्रांड कार्बन अब अपने एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है.

दिल्ली की स्मार्टफोन कंपनी कार्बन ने भारत के उस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में लौटने का फैसला किया है, जिसमें पिछले कुछ सालों में चाइनीज़ कंपनियों का दबदबा बना हुआ है. हालांकि, भारत सरकार पिछले कुछ महीनों में कई बार बोल चुकी है कि वो भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद कर रहे हैं.