Karbonn ने किया स्मार्टफोन मार्केट में वापसी का ऐलान, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आएंगे स्पेशल फोन!
₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भारतीय ब्रांडों को सहारा देगी, जबकि बाजार पर आज चीनी कंपनियों का दबदबा है.
Published : October 29, 2026 at 4:31 PM IST
हैदराबाद: भारतीय मोबाइल ब्रांड कार्बन (Karbonn) एक बार फिर स्मार्टफोन मार्केट में वापसी कर रहा है. कंपनी ने आज यानी 29 अक्टूबर 2026 को एक बयान जारी करके ऐलान किया कि 15 साल से भी ज्यादा वक्त से स्मार्टफोन इंडस्ट्री मौजूद ब्रांड कार्बन अब अपने एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है.
दिल्ली की स्मार्टफोन कंपनी कार्बन ने भारत के उस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में लौटने का फैसला किया है, जिसमें पिछले कुछ सालों में चाइनीज़ कंपनियों का दबदबा बना हुआ है. हालांकि, भारत सरकार पिछले कुछ महीनों में कई बार बोल चुकी है कि वो भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद कर रहे हैं.
कार्बन ने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट प्लान, प्रोडक्ट रोडमैप और कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. कंपनी ने सिर्फ इतना बताया है कि वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं और उनके स्मार्टफोन देश के युवाओं की जरूरतों के हिसाब से बनाए जाएंगे और जल्द ही नई रेंज लॉन्च की जाएगी.
युवाओं पर कंपनी का फोकस
जैना ग्रुप (Jaina Group) के सीईओ और एमडी प्रदीप जैन ने बताया कि क्यों उनकी कंपनी इस नए दौर में युवाओं की जरूरतों पर ज्यादा फोकस कर रही है. इसके बारे में प्रदीप जैन ने बताया कि बीते कुछ सालों में भारत में फोन काफी महंगे हो गए हैं, लेकिन फोन खरीदने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है. इसका मतलब ये है कि कई जरूरी ग्राहक महंगे दामों की वजह से फोन खरीद ही नहीं पा रहे हैं, और बाजार से बाहर हो रहे हैं.
Karbonn is officially making a comeback! 🚀 After 15+ years of legacy, the iconic Indian mobile brand is re-entering India's smartphone market with a fresh focus on Gen Z, students, and creators.🇮🇳 #Karbonn #Smartphone #MadeInIndia #TechNews #GenZ @KarbonnSmart https://t.co/fVyiJMUTya— Devesh Jha (@Deveshjhaa) October 29, 2026
जैन ने यह भी कहा, "यह युवा देश है और नई पीढ़ी के लिए कंटेंट बनाना अब सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपनी सोच जाहिर करने का तरीका बन गया है. कंपनी हमेशा टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान देते रहेगी और नए फोन इसी "अभिव्यक्ति की नई भाषा" को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. ये फोन छात्रों, कंटेंट क्रिएटर्स और उभरती प्रतिभाओं के लिए खास होंगे."
कार्बन के साथ क्या हुआ
कार्बन मोबाइल्स की शुरुआत साल 2009 में ही एक जॉइन वेंचर के रूप में हुई थी. इसमें दिल्ली का जैना ग्रुप और गलुरु की यूनाइटेड टेलीलिंक्स लिमिटेड (UTL) पार्टनर्स थे. कंपनी सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन बेचती थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 की तीसरी तिमाही में यह देश के सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट में चौथे नंबर तक पहुंच गई थी. यहां तक कि आईपीएल के शुरुआती सीजन में कंपनी "कार्बन कमाल कैच" (Karbonn Kamaal Katch) मुहिम के जरिए क्रिकेट से भी जुड़ी रही थी.
इसके बाद भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज़ कंपनी शाओमी, ओप्पो और वीवो की एंट्री हुई. इन कंपनियों ने सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स लॉन्च करने शुरू कर दिए. इससे Micromax और Lava जैसे देसी ब्रांड्स की तरह Karbonn को भी या तो पीछे हटना पड़ा या बाजार छोड़ना पड़ा. आज भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है. काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में टॉप पांच में से तीन जगहों पर चाइनीज़ ब्रांड्स रहे. सब-ब्रांड्स को मिलाकर वीवो 16%, ओप्पो 12% और शाओमी 8% हिस्सेदारी के साथ आगे थे. हालांकि, कार्बन ने फीचर फोन बेचना कभी बंद नहीं किया था. यह कंपनी गांवों के ग्राहकों के लिए जियोभारत (JioBharat) वाले 4G कीपैड फोन भी बेचती है.
Not here to blend in. Here to leave a mark. 🔥 The streets are talking. Something KAMAAL is coming. KARBONN KAMAAL KOMING! 🔴 #KarbonnKamaalKoming #Karbonn #KamaalKoming #DontFollowJustRebel #StayTuned #SomethingBigIsComing #RebelEnergy #ComingSoon https://t.co/Se6sSAOo79— KarbonnSmartOfficial (@KarbonnSmart) October 17, 2026
सरकारी स्कीम और आने वाले फोन
कार्बन की वापसी ऐसे दौर में हुई है, जब भारत सरकार ने भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड्स को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े और खास कदम उठाए हैं. अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने ₹62,500 करोड़ के बजट वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दिया था. सरकार के अनुसार यह स्कीम देश में मोबाइल निर्माण और सप्लाई चेन को मजबूत करने के साथ भारतीय ब्रांड्स को तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगी.
सरकार की इस मुहीम का मकसद देश में डिज़ाइन और R&D के भारतीय पेटेंट बढ़ाना और रोजगार पैदा करना भी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा कि अक्टूबर 2028 तक भारत में डिजाइन, मैन्युफैक्चर्ड और ब्रांडिंग वाले मोबाइल फोन होंगे.
कार्बन का नया स्मार्टफोन
अगस्त में कार्बन का Karbonn ZenZ Pro नाम का एक डिवाइस गीकबेंच प्लेटफॉर्म पर स्पॉट किया गया था. इसमें MediaTek Helio G70 चिपसेट और Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला था. इसने गीकबेंच 7 में सिंगल कोर में करीब 421 और मल्टी-कोर में करीब 1,511 अंक हासिल किए थे.
हालांकि, यह सिर्फ बेंचमार्क लिस्टिंग है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. हाल ही में कंपनी ने अमेज़न पर Karbonn Rebel 5G नाम के एक स्मार्टफोन को टीज़ करना भी शुरू किया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई खास जानकारी शेयर नहीं की है. अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कार्बन जल्द ही अपने अपकमिंग और नए दौर के नए स्मार्टफोन्स की जानकारियां जनता से शेयर करेगा.