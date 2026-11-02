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Karbonn की भारतीय मार्केट में वापसी, Rebel सीरीज के दो नए बजट फोन लॉन्च

हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी कार्बन कई सालों के बाद भारत में एक बजट स्मार्टफोन के साथ वापसी कर रही है. कंपनी ने आज यानी 2 नवंबर को अपनी नई Rebel Series लॉन्च की है, जिसके तहत कंपनी ने दो नए फोन्स को लॉन्च किया है. इनके नाम Karbonn Rebel और Karbonn Rebel Pro है. ये दोनों फोन इसी हफ्ते अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे. Rebel मॉडल को तीन कलर्स और Rebel Pro को चार कलर्स में लॉन्च किया गया है. इन दोनों फोन में Octa-Core Mediatek Helio सीरीज का प्रोसेसर लगा है.