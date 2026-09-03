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KAIST ने बनाई SweepLED टेक्नोलॉजी, जो AI की मदद से चुटकी में ढूंढेगी छिपे हुए कैमरे

यह टेक्नोलॉजी होटल या किरायों के घर जैसी जगहों पर छिपे कैमरों का सेकंड्स में पता लगाकर लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा कर सकती है.

This new invention offers a simple and affordable solution to prevent illegal filming in hotels and rental rooms.
यह नई खोज होटल और किराये के कमरों में अवैध फिल्मांकन रोकने के लिए आसान और सस्ता समाधान प्रदान करती है. (Image Credit: @kaistpr)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2026 at 6:49 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: KAIST यानी कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत काम की टेक्नोलॉजी बनाई है. इसका नाम SweepLED है. यह टेक्नोलॉजी साधारण स्मार्टफोन और एक सस्ते LED डिवाइस की मदद से छिपे हुए कैमरों को ढूंढ लेती है. आजकल होटल, किराये के घरों और बाथरूम जैसी जगहों पर छिपे कैमरे (Hidden Camera) लगाए जा रहे हैं. इससे लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है. SweepLED से इसी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है.

यह ख़बर मूल रूप से KAIST की आधिकारिक न्यूज रिलीज से ली गई है. इस पेपर का टाइटल Hide-and-Sweep: Detecting Concealed Cameras via LED Illumination Sweeps हैं. इसे ACM MobiSys 2026 सम्मेलन में प्रजेंट किया गया है. इसके पहले लेखक जोंगह्युक यून और संबंधित लेखक प्रोफेसर जून हान हैं. इसमें बताया गया है कि KAIST के प्रोफेसर जून हान की टीम ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है.

SweepLED कैसे काम करता है?

पुराने डिटेक्टर्स में लोग खुद आंखों से चमकदार जगह ढूंढते थे. कभी-कभी मेटल या शीशे की चमक को भी कैमरा समझ बैठते थे. SweepLED में ऐसा नहीं होता. स्मार्टफोन का कैमरा एक जगह स्थिर रखा जाता है. सिर्फ एलईडी की रोशनी की दिशा बदली जाती है और फिर फोन की मदद से अलग-अलग एंगल से आने वाली रोशनी के रिफ्लेक्शन को देखा जाता है.

सामान्य चमकदार चीजों जैसे घड़ी, रिमोट या चार्जर पर रोशनी पड़ने से रिफ्लेक्शन हिलता है या गायब हो जाता है, लेकिन असली कैमरे के लेंस में अंदर लेंस, एपर्चर और सेंसर होते हैं, इसलिए उनका रिफ्लेक्शन अलग तरह से मुड़ता और बदलता है. एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बदलावों को समझकर बता देता है कि यह कैमरा है या नहीं.

शोधकर्ताओं ने रोजमर्रा की तीस चीजों पर इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया. इनमें चार्जर, घड़ी, रिमोट कंट्रोल जैसी चीजें शामिल थीं. SweepLED ने करीब 94% मामलों में सही जवाब दिया. एक समान की जांच में पांच सेकंड से भी कम समय लगा. एलईडी केस के मुख्य पार्ट्स की कीमत सात यूएस डॉलर यानी करीब 700 रुपये से भी कम है, इसलिए आम इंसान भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे.

क्यों जरूरी है यह खोज

प्रोफेसर जून हान ने कहा कि छिपे कैमरे रोज की जिंदगी में लोगों की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है. यह रिसर्च इसलिए खास है, क्योंकि इसमें सस्ता हार्डवेयर और एआई टेक्नोलॉजी का एक शानदार मिश्रण है. इसका इस्तेमाल आम लोग भी आसानी से कर सकते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी या गैजेट्स आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है.

(Representational image) – This new invention offers a simple and affordable solution to prevent illegal filming in hotels and rental rooms.
रिप्रजेंटेशनल इमेज (Image Credit: Getty Images)

यह टेक्नोलॉजी होटल या शॉर्ट-टर्म रेंटल में जाने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. हिडन कैमरों को खोजने के लिए पहले लोग महंगे डिटेक्टर खरीदते थे या सिर्फ आंखों पर भरोसा करते थे. अब फोन और सस्ते एलईडी केस से ही काम चल जाएगा और हिडन कैमरों का पता चुटकियों में लग जाएगा. इस रिसर्च को कोरिया सरकार के विज्ञान मंत्रालय और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी समर्थन मिला है.

SweepLED सिर्फ चमक देखने तक सीमित नहीं है. यह समय के साथ रिफ्लेक्शन के आकार और मूवमेंट दोनों का विश्लेषण करता है. इसी वजह से यह ज्यादा भरोसेमंद है. भविष्य में जब यह आम लोगों तत पहुंचेगा तो अवैध फिल्मांकन जैसी घटनाएं काफी कम हो सकती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी सरल और सस्ती टेक्नोलॉजी समाज में विश्वास बढ़ाने में मदद करेंगी.

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