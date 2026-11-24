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Gmail का नया विकल्प बना Kagi Mail, बिना विज्ञापन और ट्रैकिंग के मिलेगी 50GB स्टोरेज की सुविधा

यह सेवा ओपन स्टैंडर्ड पर चलती है इसलिए आप कभी भी अपना डेटा आसानी से कहीं और ले जा सकते हैं. ( Kagi )

हैदराबाद: क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि गूगल नहीं तो क्या या Gmail नहीं तो क्या? क्या आपने कभी गूगल के अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में सोचा है? अब इंटरनेट की दुनिया में गूगल का एक नया अल्टरनेटिव ऑप्शन आ गया है, जिसका नाम कागी (Kagi) है. कागी नाम की कंपनी पहले से ही गूगल सर्च का अच्छा विकल्प है और ओरियन ब्राउज़र दे रही है. अब उसने जीमेल जैसी ईमेल सर्विस भी शुरू कर दी है.

कंपनी ने कागी मेल का पब्लिक बीटा लॉन्च किया है. यह सर्विस पूरी तरह से प्राइवेट है. इसमें कोई विज्ञापन नहीं चलता. इसमें कोई भी आपकी निगरानी नहीं करता और आपका डेटा कहीं नहीं जाता है.

कागी मेल में आपको @kagimail.com वाला ईमेल एड्रेस मिलता है. आप चाहें तो अपनी खुद की डोमेन भी जोड़ सकते हैं. इसमें अनलिमिटेड एलियास बनाने की सुविधा भी है. इस ईमेल सर्विस में 50GB स्टोरेज मिलता है. इसके साथ में कैलेंडर भी अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है. कंपनी का कहना है कि टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ अपना काम करना है. उसके बाद वह रास्ते से हट जाए. कागी मेल की खास बातें ट्रैकिंग पिक्सल और रिमोट इमेज ब्लॉक हो जाती हैं.

नए सेंडर का मेल तब तक इनबॉक्स में नहीं आता जब तक आप मंजूरी न दें.

संदिग्ध सेंडर आने पर फिशिंग वार्निंग दिखती है.

एआई से मेल को अपने शब्दों में व्यवस्थित कर सकते हैं.

इनबॉक्स हाईलाइट्स बताते हैं कि आज क्या जरूरी है.

न्यूजलेटर अलग व्यू में दिखते हैं ताकि असली मेल में रुकावट न आए.

कीबोर्ड शॉर्टकट और कमांड पैलेट से काम तेज होता है.