Gmail का नया विकल्प बना Kagi Mail, बिना विज्ञापन और ट्रैकिंग के मिलेगी 50GB स्टोरेज की सुविधा
कागी मेल पूरी तरह प्राइवेट ईमेल सेवा है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी कभी नहीं बेची जाती.
Published : November 24, 2026 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि गूगल नहीं तो क्या या Gmail नहीं तो क्या? क्या आपने कभी गूगल के अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में सोचा है? अब इंटरनेट की दुनिया में गूगल का एक नया अल्टरनेटिव ऑप्शन आ गया है, जिसका नाम कागी (Kagi) है. कागी नाम की कंपनी पहले से ही गूगल सर्च का अच्छा विकल्प है और ओरियन ब्राउज़र दे रही है. अब उसने जीमेल जैसी ईमेल सर्विस भी शुरू कर दी है.
कंपनी ने कागी मेल का पब्लिक बीटा लॉन्च किया है. यह सर्विस पूरी तरह से प्राइवेट है. इसमें कोई विज्ञापन नहीं चलता. इसमें कोई भी आपकी निगरानी नहीं करता और आपका डेटा कहीं नहीं जाता है.
Kagi Mail is coming to public beta! Like everything we build at Kagi, it’s fast, private, and secure: paid by you, built for you. With an executive assistant on top that highlights what needs your attention and handles the rest. Over the next few days, we’ll show you what’s inside ;)— Kagi (@KagiHQ) November 13, 2026
कागी मेल में आपको @kagimail.com वाला ईमेल एड्रेस मिलता है. आप चाहें तो अपनी खुद की डोमेन भी जोड़ सकते हैं. इसमें अनलिमिटेड एलियास बनाने की सुविधा भी है. इस ईमेल सर्विस में 50GB स्टोरेज मिलता है. इसके साथ में कैलेंडर भी अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है. कंपनी का कहना है कि टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ अपना काम करना है. उसके बाद वह रास्ते से हट जाए.
What else can you do with Kagi Mail? 📨 You can use it with a dedicated address, unlimited aliases, and your own domains. It comes with a built-in Calendar and 50 GB of storage. Also, we automatically strip tracking pixels and proxy images, and we block invisible trackers. Your inbox is yours alone. You can import and export everything, anytime.— Kagi (@KagiHQ) November 17, 2026
कागी मेल की खास बातें
- ट्रैकिंग पिक्सल और रिमोट इमेज ब्लॉक हो जाती हैं.
- नए सेंडर का मेल तब तक इनबॉक्स में नहीं आता जब तक आप मंजूरी न दें.
- संदिग्ध सेंडर आने पर फिशिंग वार्निंग दिखती है.
- एआई से मेल को अपने शब्दों में व्यवस्थित कर सकते हैं.
- इनबॉक्स हाईलाइट्स बताते हैं कि आज क्या जरूरी है.
- न्यूजलेटर अलग व्यू में दिखते हैं ताकि असली मेल में रुकावट न आए.
- कीबोर्ड शॉर्टकट और कमांड पैलेट से काम तेज होता है.
कीमत और आने वाले फीचर्स
कागी मेल अभी 60 दिनों का मुफ्त ट्रायल दे रहा है. उसके बाद सालाना 99 डॉलर खर्च करना होगा. इसे कागी अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन में भी शामिल किया जा सकता है, जिसकी कीमत 25 डॉलर प्रति महीना है.
Inside Kagi Mail, you won’t just see the number of unread emails, but get the real workload at a glance. *Highlights* feature will point you to the emails that call for your action, response, or acknowledgment, and, over time, learn from what you dismiss. It’s backed by privacy-respecting AI, and it’s optional – use it if/when you need it, or turn it off if you don’t.— Kagi (@KagiHQ) November 16, 2026
|फीचर
|समय
|Contacts और Address Book
|Q1 2027
|Full Kagi Assistant
|Q1 2027
|Native Mobile Apps
|Q3 2027
मोबाइल ऐप आने तक वेब ऐप या किसी भी MAP क्लाइंट से काम चल सकता है. कागी मेल ओपन स्टैंडर्ड पर बना है. इस कारण आप कभी भी अपना मेल और कैलेंडर आसानी से निकाल सकते हैं. कंपनी छह महीने तक डेटा रखने का वादा करती है. पहले 60 दिन भेजने-पाने की सुविधा रहती है. बाद के चार महीने सिर्फ पढ़ने और एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं. कागी मेल उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जो गूगल की निगरानी से थक चुके हैं. यह तेज है, प्राइवेट है और आपको फंसाने की कोशिश नहीं करता.