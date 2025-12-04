ETV Bharat / technology

जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी नई आकाशगंगा, नाम रखा अलकनंदा

जेम्स वेब टेलिस्कोप ने शुरुआती ब्रह्मांड में मिली अलकनंदा नाम की मिल्की वे जैसी परिपक्व स्पाइरल गैलेक्सी की अनोखी झलक दिखाई. ( Photo Credit: Dorje Angchuk, IAO, Hanle, Indian Institute of Astrophysics )

हैदराबाद: दुनियाभर के वैज्ञानिक पिछले कई सौ सालों से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इस बार अंतरिक्ष के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बेहद खूबसूरत लेकिन चौंका देने वाली खोज की है, जिसे भारतीय एस्ट्रॉनॉमर्स राशी जैन और योगेश वडाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप के डेटा से ढूंढ निकाला है. दरअसल, इन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई गैलेक्सी की खोज की है, जिसका नाम अलकनंदा और इसकी आकार किसी भी मॉर्डन स्पाइरल गैलेक्सी की तरह ही है. इसे हम हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे आकाशगंगा की हमशक्ल भी बोल सकते हैं. शुरुआती यूनिवर्स में इतनी सजी हुई गैलेक्सी कैसे Astronomy and Astrophysics जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, जिस दौर पर इस गैलेक्सी की मौजूदगी थी, उस समय ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ डेढ़ अरब साल थी. यह वह फेज था जब साइंस के हिसाब से यूनिवर्स में ज्यादातर गैलेक्सियां बिगड़ी हुई, धूल और गैस के कच्चे ढेर जैसी होती थीं, लेकिन नई खोजी गई गैलेक्सी यानी अलकनंदा ने इस धारणा को पूरी तरह हिला दिया है क्योंकि यह पहले से ही एक परफेक्ट स्पाइरल गैलेक्सी की तरह व्यवस्थित दिखाई देती है. अलकनंदा की खासियतें यह गैलेक्सी लगभग तीस हजार लाइट ईयर चौड़ी है.इसके दो साफ सुथरे स्पाइरल आर्म्स इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. हैरानी की बात यह है कि इसके लगभग आधे सितारे सिर्फ दो सौ मिलियन साल में बन गए थे. यह स्पीड यूनिवर्स की शुरुआती जटिलताओं के हिसाब से बेहद अविश्वसनीय मानी जा रही है. नई खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा (इनसेट) की इमेज, जिसे छोटे वेवलेंथ वाले JWST बैंड में देखा गया है. (NASA/ESA/CSA, I. Labbe/R. Bezanson/Alyssa Pagan (STScI), Rashi Jain/Yogesh Wadadekar (NCRA-TIFR))