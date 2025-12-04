जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी नई आकाशगंगा, नाम रखा अलकनंदा
अलकनंदा नाम की नई गैलेक्सी ने साबित कर दिया कि शुरुआती ब्रह्मांड में भी मिल्की वे जैसी व्यवस्थित संरचनाएं बन चुकी थीं.
Published : December 4, 2025 at 2:29 PM IST
हैदराबाद: दुनियाभर के वैज्ञानिक पिछले कई सौ सालों से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इस बार अंतरिक्ष के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बेहद खूबसूरत लेकिन चौंका देने वाली खोज की है, जिसे भारतीय एस्ट्रॉनॉमर्स राशी जैन और योगेश वडाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप के डेटा से ढूंढ निकाला है. दरअसल, इन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई गैलेक्सी की खोज की है, जिसका नाम अलकनंदा और इसकी आकार किसी भी मॉर्डन स्पाइरल गैलेक्सी की तरह ही है. इसे हम हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे आकाशगंगा की हमशक्ल भी बोल सकते हैं.
शुरुआती यूनिवर्स में इतनी सजी हुई गैलेक्सी कैसे
Astronomy and Astrophysics जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, जिस दौर पर इस गैलेक्सी की मौजूदगी थी, उस समय ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ डेढ़ अरब साल थी. यह वह फेज था जब साइंस के हिसाब से यूनिवर्स में ज्यादातर गैलेक्सियां बिगड़ी हुई, धूल और गैस के कच्चे ढेर जैसी होती थीं, लेकिन नई खोजी गई गैलेक्सी यानी अलकनंदा ने इस धारणा को पूरी तरह हिला दिया है क्योंकि यह पहले से ही एक परफेक्ट स्पाइरल गैलेक्सी की तरह व्यवस्थित दिखाई देती है.
अलकनंदा की खासियतें
यह गैलेक्सी लगभग तीस हजार लाइट ईयर चौड़ी है.इसके दो साफ सुथरे स्पाइरल आर्म्स इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. हैरानी की बात यह है कि इसके लगभग आधे सितारे सिर्फ दो सौ मिलियन साल में बन गए थे. यह स्पीड यूनिवर्स की शुरुआती जटिलताओं के हिसाब से बेहद अविश्वसनीय मानी जा रही है.
इतनी तेज स्टार फॉर्मेशन पहले कैसे हुई
अलकनंदा में स्टार बर्थ की रफ्तार करीब साठ सूर्यों के बराबर हर साल मापी गई है, जो हमारी वर्तमान मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग बीस गुना ज्यादा है. इतना तेज विकास वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यूनिवर्स के शुरुआती दौर में गैस के इकट्ठा होने, डिस्क बनने और स्पाइरल आर्म्स विकसित होने की प्रक्रिया शायद हमारी सोच से कहीं तेजी से होती थी.
कैसे दिखाई दी यह गैलेक्सी
इस रहस्यमयी गैलेक्सी के दिखने में एबेल 2744 नाम का एक विशाल गैलेक्टिक क्लस्टर भी अहम भूमिका निभाता है. इसकी ग्रेविटी एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है और अलकनंदा को दोगुना चमकीला बनाती है. इस तकनीक को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं. आइए इसकी खास बातों को एक छोटी टेबल के माध्यम से समझते हैं:
|फीचर
|डिटेल
|आकार
|लगभग तीस हजार लाइट ईयर
|स्टार फॉर्मेशन
|सालाना साठ सूर्यों जितनी
|उम्र
|बिग बैंग के डेढ़ अरब साल बाद की गैलेक्सी
|स्पाइरल आर्म्स
|दो प्रमुख आर्म्स
वैज्ञानिकों की नई सोच
यह खोज बताती है कि शुरुआती ब्रह्मांड उतना अव्यवस्थित नहीं था, जितना हमने सोचा था. अगर इतनी जल्दी ऐसी परिपक्व गैलेक्सी बन सकती है, तो शायद ग्रह, सिस्टम और जीवन के शुरुआती संकेत भी अनुमान से जल्दी बन सके होंगे.