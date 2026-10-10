JSW Motors दिसंबर में लॉन्च करेगी अपनी पहली SUV, इस कार पर होगी आधारित
JSW Motors आगामी 4 दिसंबर को अपनी पहली प्रोडक्शन SUV लॉन्च करने वाली है. यह एसयूवी Jetour T2 SUV पर आधारित होने वाली है.
Published : October 10, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद: वाहन निर्माता कंपनी JSW Motors Ltd आगामी 4 दिसंबर को अपनी पहली प्रोडक्शन SUV लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके साथ कंपनी भारतीय कार बाज़ार में आधिकारिक तौर पर कदम रखने वाली है. माना जा रहा है कि यह प्रोडक्ट विदेशों में बिकने वाली Jetour T2 SUV का ही एक 'बैज-इंजीनियर्ड' वर्जन होगा – जो JSW और Jetour की पैरेंट कंपनी, Chery Automobiles के बीच हुई पार्टनरशिप का नतीजा है.
बता दें कि Jetour T2 पर आधारित SUV को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, और कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इसके लिए आधिकारिक पेटेंट भी फाइल किए थे.
इसके अलावा, JSW Motors ने फरवरी 2026 में अपने आने वाले मॉडल का एक टीज़र भी पेश किया था, जिसमें SUV का एक धुंधला सा फ्रंट लुक (fascia) दिखाई दे रहा था. यह बनावट और आकार में Jetour T2 जैसी ही लग रही थी.
नई JSW की एसयूवी का डिजाइन
इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसमें T2 एक पारंपरिक SUV जैसी दिखती है, जिसमें बॉक्सी शेप और चौकोर फेंडर दिए गए हैं. इसके साथ ही, इसमें मॉडर्न डिज़ाइन की झलक भी मिलती है, जिसमें आगे और पीछे LED लाइट क्लस्टर मिलती है.
नई JSW की एसयूवी का इंटीरियर
वहीं, इसके केबिन पर नजर डालें तो इसे मिनिमलिस्ट थीम दिया गया है. इसमें स्लैब-जैसे आकार वाला डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील के पीछे अच्छी तरह से फिट किया गया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा, अलग से लगा हुआ सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है.
उम्मीद जताई जा रही है कि ग्लोबल मार्केट में बिकने वाले मॉडल के मुकाबले इस SUV के लुक में कुछ बदलाव किए जाएंगे. JSW इसके बंपर, लाइट और व्हील जैसे हिस्सों के डिज़ाइन में कुछ बदलाव कर सकती है. वहीं, इसके केबिन के डिज़ाइन में शायद ही कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा, बस अपहोल्स्ट्री के फ़ैब्रिक और कलर में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं.
नई JSW की एसयूवी का पावरट्रेन
ग्लोबल मार्केट में यह SUV पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ बेची जाती है. जहां पहले वाले ऑप्शन में 1.5 टर्बो-पेट्रोल या 2.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े इंजन वाले मॉडल में 4x4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है. वहीं, इसके हाइब्रिड मॉडल में 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक ऑन-बोर्ड बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है.
PHEV ड्राइवट्रेन के बारे में दावा किया गया है कि यह सिर्फ़ EV मोड में लगभग 139 km (NEDC) की रेंज दे सकती है. JSW ने अभी तक पावरट्रेन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह हाइब्रिड मॉडल भी भारत में आएगा.
Jetour T2 पर आधारित यह SUV भारतीय बाज़ार के लिए JSW की पहली कार होगी. इसके अलावा, Chery की सब्सिडियरी कंपनियों की दूसरी गाड़ियां भी भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी गई हैं, जिसमें iCar V23 शामिल हैं.