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JSW Motors दिसंबर में लॉन्च करेगी अपनी पहली SUV, इस कार पर होगी आधारित

Jetour T2 SUV पर आधारित होगी JSW की नई एसयूवी ( फोटो - Jetour Global )

हैदराबाद: वाहन निर्माता कंपनी JSW Motors Ltd आगामी 4 दिसंबर को अपनी पहली प्रोडक्शन SUV लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके साथ कंपनी भारतीय कार बाज़ार में आधिकारिक तौर पर कदम रखने वाली है. माना जा रहा है कि यह प्रोडक्ट विदेशों में बिकने वाली Jetour T2 SUV का ही एक 'बैज-इंजीनियर्ड' वर्जन होगा – जो JSW और Jetour की पैरेंट कंपनी, Chery Automobiles के बीच हुई पार्टनरशिप का नतीजा है.

बता दें कि Jetour T2 पर आधारित SUV को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, और कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इसके लिए आधिकारिक पेटेंट भी फाइल किए थे.

Jetour T2 SUV का सीटिंग लेआउट (फोटो - Jetour Global) इसके अलावा, JSW Motors ने फरवरी 2026 में अपने आने वाले मॉडल का एक टीज़र भी पेश किया था, जिसमें SUV का एक धुंधला सा फ्रंट लुक (fascia) दिखाई दे रहा था. यह बनावट और आकार में Jetour T2 जैसी ही लग रही थी. नई JSW की एसयूवी का डिजाइन

इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसमें T2 एक पारंपरिक SUV जैसी दिखती है, जिसमें बॉक्सी शेप और चौकोर फेंडर दिए गए हैं. इसके साथ ही, इसमें मॉडर्न डिज़ाइन की झलक भी मिलती है, जिसमें आगे और पीछे LED लाइट क्लस्टर मिलती है. Jetour T2 SUV (फोटो - Jetour Global) नई JSW की एसयूवी का इंटीरियर

वहीं, इसके केबिन पर नजर डालें तो इसे मिनिमलिस्ट थीम दिया गया है. इसमें स्लैब-जैसे आकार वाला डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील के पीछे अच्छी तरह से फिट किया गया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा, अलग से लगा हुआ सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है.