JSW Motors भारत में लॉन्च करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, इस चीनी कंपनी के साथ की पार्टनरशिप

हैदराबाद: JSW Motors ने भारत के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को पेश करने का संकेत देते हुए इसका टीजर जारी किया है. जानकारी के अनुसार यह SUV Chery iCar V23 पर आधारित होगी और JSW के अपने ब्रांड के तहत बेची जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मॉडल को हाल ही में भारी कैमोफ़्लाज के साथ भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. लेटेस्ट टीज़र से यह कन्फर्म होता है कि इसका लॉन्च आगे बढ़ रहा है, हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई लॉन्च को लेकर कोई टाइमलाइन शेयर नहीं की है. JSW Motors और Chery की पार्टनरशिप

इस कार को भारतीय बाजार में उतारने के लिए JSW ने चीनी कार निर्माता कंपनी Chery के साथ पार्टनरशिप की है. डेवलपमेंट के काम के साथ-साथ, कंपनी ने अपनी रिटेल मौजूदगी बनाना भी शुरू कर दिया है. बता दें कि इसका प्रोडक्शन JSW की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बनने वाली न्यू एनर्जी व्हीकल फैसिलिटी में होगा. अगर इस कार का रोलआउट उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो JSW Motors, Tata Motors और Mahindra के बाद तीसरी भारतीय पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन जाएगी.