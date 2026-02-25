ETV Bharat / technology

JSW Motors भारत में लॉन्च करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, इस चीनी कंपनी के साथ की पार्टनरशिप

JSW Motors ने भारत के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का टीजर जारी किया है. इसके लिए कंपनी ने Chery के साथ पार्टनरशिप की है.

Chery iCar V23
Chery iCar V23 (फोटो - Chery Thailand)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: JSW Motors ने भारत के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को पेश करने का संकेत देते हुए इसका टीजर जारी किया है. जानकारी के अनुसार यह SUV Chery iCar V23 पर आधारित होगी और JSW के अपने ब्रांड के तहत बेची जाएगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मॉडल को हाल ही में भारी कैमोफ़्लाज के साथ भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. लेटेस्ट टीज़र से यह कन्फर्म होता है कि इसका लॉन्च आगे बढ़ रहा है, हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई लॉन्च को लेकर कोई टाइमलाइन शेयर नहीं की है.

JSW Motors और Chery की पार्टनरशिप
इस कार को भारतीय बाजार में उतारने के लिए JSW ने चीनी कार निर्माता कंपनी Chery के साथ पार्टनरशिप की है. डेवलपमेंट के काम के साथ-साथ, कंपनी ने अपनी रिटेल मौजूदगी बनाना भी शुरू कर दिया है.

बता दें कि इसका प्रोडक्शन JSW की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बनने वाली न्यू एनर्जी व्हीकल फैसिलिटी में होगा. अगर इस कार का रोलआउट उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो JSW Motors, Tata Motors और Mahindra के बाद तीसरी भारतीय पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन जाएगी.

बाजार में इस सेगमेंट में होगी लॉन्च
चीनी बाजार में, Chery iCar V23 को एक मिडसाइज़ इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर बेचा जा रहा है. इसका व्हीलबेस 2,735mm है और इसकी लंबाई 4,220mm, चौड़ाई 1,915mm और ऊंचाई 1,845mm है. हालांकि भारतीय बाजार में आने वाले वर्जन के लिए फ़ाइनल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है.

अगर इसका आकार एक जैसा रहता है, तो भारतीय बाजार में भी इस SUV को मिडसाइज़ EV एसयूवी सेगमेंट में ही रखा जाएगा. इस सेगमेंट में इसका मुकाबला VinFast VF6, Hyundai Creta Electric, Maruti e-Vitara, MG ZS EV और Tata Curvv EV जैसी कारों से होने वाला है.

कार में कैसा होगा पावरट्रेन?
ग्लोबल मार्केट में, Chery iCar V23 दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ बेचा जा रहा है. इसका रियर-व्हील-ड्राइव वर्जन 136hp की पावर और 180Nm का टॉर्क प्रदान करता है और इसमें 59.93kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है. वहीं इसका ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट 211hp की पावर और 292Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है और इसमें बड़ी 81.76kWh का बैटरी मिलता है.

Chery का दावा है कि RWD मॉडल की CLTC रेंज 401 किमी और AWD वर्जन की रेंज करीब 510 किमी तक है. इसका RWD वर्जन सिर्फ 11 सेकंड में 0-100kph की स्पीड हासिल कर सकता है, जबकि इसका AWD वर्जन सिर्फ 7.5 सेकंड में ही 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है. इन दोनों वर्जन की टॉप स्पीड 140kph है.

