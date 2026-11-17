JSW Motors की आधिकारिक वेबसाइट हुई लाइव, पहली कार अगले महीने होगी लॉन्च
JSW Motors ने भारतीय बाजार के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया है. कंपनी अपनी पहली कार JSW Combat लॉन्च करेगी.
Published : November 17, 2026 at 10:37 AM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW Motors आगामी 3 दिसंबर को अपनी पहली कार आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में उतारने वाली है. लेकिन इससे पहले कंपनी ने अपनी भारतीय वेबसाइट को लाइव कर दिया है. इसके अलावा, JSW Motors अगले महीने अपना पहला मॉडल 'Combat' पेश करने वाली है.
यह कार 'Jetour T2' पर आधारित एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV है. बता दें कि JSW Motors और नई 'JSW Combat' के बारे में पहले भी कई खास जानकारियां सामने आ चुकी हैं.
JSW Combat का पावरट्रेन
नई Combat एक बॉक्सी D-सेगमेंट SUV होगी, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है. पावरट्रेन की बात करें तो इस कार में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा, जिसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh का बैटरी पैक शामिल होगा.
इसका कंबाइंड पावर आउटपुट लगभग 360hp और टॉर्क 610Nm हो सकता है, जो 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के जरिए फ्रंट व्हील्स तक पहुंचेगा. अपनी 18.4kWh बैटरी की मदद से इसके ग्लोबल-स्पेक Jetour T2 में 90km की NEDC-रेटेड प्योर-इलेक्ट्रिक रेंज मिलती है.
इसकी बैटरी को 6.6kW AC चार्जर का इस्तेमाल करके लगभग 3 घंटे में 30 से 100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है, और 50kW DC आउटलेट से इसे 27 मिनट में 30 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. इसकी कंबाइंड ड्राइविंग रेंज 1,200km है.
JSW Combat का इंटीरियर
इस कार के इंटीरियर की बात करें तो, JSW की ब्रांडिंग को छोड़कर, 'JSW Combat' काफी हद तक Jetour T2 जैसी ही रहने की उम्मीद है. इसके साफ-सुथरे डैशबोर्ड में 15.6-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 10.6-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.
इसके अलावा, इस कार में 12-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा (360-डिग्री + अंडरफ्लोर व्यू), पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं.