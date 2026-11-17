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JSW Motors की आधिकारिक वेबसाइट हुई लाइव, पहली कार अगले महीने होगी लॉन्च

Jetour T2 ( फोटो - JSW Motors )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW Motors आगामी 3 दिसंबर को अपनी पहली कार आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में उतारने वाली है. लेकिन इससे पहले कंपनी ने अपनी भारतीय वेबसाइट को लाइव कर दिया है. इसके अलावा, JSW Motors अगले महीने अपना पहला मॉडल 'Combat' पेश करने वाली है.

यह कार 'Jetour T2' पर आधारित एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV है. बता दें कि JSW Motors और नई 'JSW Combat' के बारे में पहले भी कई खास जानकारियां सामने आ चुकी हैं.

JSW Combat का डैशबोर्ड (फोटो - JSW Motors) JSW Combat का पावरट्रेन

नई Combat एक बॉक्सी D-सेगमेंट SUV होगी, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है. पावरट्रेन की बात करें तो इस कार में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा, जिसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh का बैटरी पैक शामिल होगा. इसका कंबाइंड पावर आउटपुट लगभग 360hp और टॉर्क 610Nm हो सकता है, जो 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के जरिए फ्रंट व्हील्स तक पहुंचेगा. अपनी 18.4kWh बैटरी की मदद से इसके ग्लोबल-स्पेक Jetour T2 में 90km की NEDC-रेटेड प्योर-इलेक्ट्रिक रेंज मिलती है. JSW Combat का इंटीरियर (फोटो - JSW Motors)