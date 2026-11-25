दिसंबर में अपनी शुरुआत से पहले JSW Motors के लोगो का खुलासा, देखें कैसा है डिजाइन
JSW Motors ने अपनी शुरुआत से पहले अपना लोगो पेश कर दिया है. कंपनी पहली कार 3 दिसंबर को पेश करने वाली है.
Published : November 25, 2026 at 3:11 PM IST
हैदराबाद: भारत में जल्द आने वाले JSW Motors ने 3 दिसंबर को अपनी शुरुआत से पहले अपना लोगो पेश कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नई घरेलू कार निर्माता कंपनी है. कंपनी के इस नए लोगो को सबसे पहले JSW Motors की पहली कार JSW Combat पर दिखाई देगा, जिसे कंपनी के लॉन्च के साथ ही पेश किया जाएगा. बता दें कि JSW Motors के इस लोगो का इस्तेमाल कंपनी के प्रचार-प्रसार सामग्री, डीलरशिप, सर्विस सेंटर आदि जगहों पर भी किया जाएगा.
JSW Motors के बारे में क्या खास
JSW Motors का लोगो, JSW Group के मुख्य लोगो में दिखने वाले 'Wing' के डिज़ाइन से प्रेरित है, हालांकि इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, जैसे कि इसे थोड़ा और ऊपर की ओर झुकाया गया है और बीच में एक गहरा कट दिया गया है. यह पंख एक सर्कल के अंदर रखा गया है, जिसके ऊपरी और निचले किनारे घेरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं.
बता दें कि पिछले हफ्ते सामने आई, 'JSW Combat SUV' के स्पेयर व्हील कवर पर भी इस लोगो को देखा जा चुका है. जहां तक 'JSW Motors' लिखे जाने वाले फॉन्ट की बात है, तो यह JSW Group के लोगो में इस्तेमाल किए गए मोटे और तिरछे फॉन्ट से काफी अलग दिखता है.
JSW MG Motor India और JSW Motors में क्या अंतर
वैसे तो दोनों ब्रांड JSW Group के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अलग-अलग ऑटोमोटिव बिज़नेस यूनिट के तौर पर काम करते हैं, जिनके अपने अलग पार्टनर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेल्स नेटवर्क और वाहनों के पोर्टफोलियो हैं.
Presenting the symbol of JSW Motors. A representation of our vision to shape the future of mobility, inspired by the possibilities of Bharat. More than a logo, it reflects what we stand for and the future we aspire to create. #JSWMotors #LogoReveal #FutureOfMobility @TheJSWGroup https://t.co/YAuqoJdwYV— JSW Motors (@JSWMotorsIndia) November 24, 2026
JSW MG Motor India की बात करें तो यह एक रणनीतिक जॉइंट वेंचर है, जो तब बना था, जब JSW Group ने SAIC Motor के भारतीय बिजनेस, जिसे MG Motor India के नाम से जाना जाता है, इसमें 35 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी. इस जॉइंट वेंचर के तहत वाहनों का उत्पादन गुजरात के हलोल में स्थित MG Motor के मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाता है.
वहीं दूसरी ओर, JSW Motors की बात करें तो यह JSW Group की एक स्वतंत्र और पूर्ण स्वामित्व वाली ऑटोमोटिव सब्सिडियरी कंपनी है. यह कंपनी एक स्वदेशी भारतीय OEM के तौर पर काम करने वाली है, और Tata Motors और Mahindra Auto जैसी अन्य स्वदेशी कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने वाली है.
कंपनी के पास महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था) में एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट है. इन वाहनों को एक स्वतंत्र डीलर नेटवर्क के ज़रिए सीधे JSW ब्रांड नाम के तहत बेचा जाएगा.
भारत के लिए JSW Motors का पहला उत्पाद
जैसा कि पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है कि JSW Motors अपनी पहली कार के तौर पर एक एसयूवी लॉन्च करने वाली है. कंपनी 3 दिसंबर को अपनी शुरुआत के साथ ही JSW Combat नाम से एक एसयूवी लॉन्च पेश करेगी. बता दें कि JSW Combat को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है और यहां पर संभावित ग्राहक इसके लिए अपनी रुचि दर्ज कर सकते हैं.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध Jetour T2 पर आधारित JSW Combat एक प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी. इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. इस इंजन के साथ कार में आगे की तरफ दो इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई हैं, और इन्हें 18.4 kWh के बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है.
इसका कुल पावर आउटपुट लगभग 360 hp और 610 Nm टॉर्क का हो सकता है, जो 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के जरिए अगले व्हील्स तक पहुंचाया जाएगा. ग्लोबल-स्पेक मॉडल में, यह पावरट्रेन NEDC के अनुसार 90 km की प्योर-इलेक्ट्रिक रेंज और 1,200 km की कंबाइंड ड्राइविंग रेंज प्रदान देता है.