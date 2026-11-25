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दिसंबर में अपनी शुरुआत से पहले JSW Motors के लोगो का खुलासा, देखें कैसा है डिजाइन

JSW Motors के लोगो का खुलासा ( फोटो - X/@JSWMotorsIndia )

हैदराबाद: भारत में जल्द आने वाले JSW Motors ने 3 दिसंबर को अपनी शुरुआत से पहले अपना लोगो पेश कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नई घरेलू कार निर्माता कंपनी है. कंपनी के इस नए लोगो को सबसे पहले JSW Motors की पहली कार JSW Combat पर दिखाई देगा, जिसे कंपनी के लॉन्च के साथ ही पेश किया जाएगा. बता दें कि JSW Motors के इस लोगो का इस्तेमाल कंपनी के प्रचार-प्रसार सामग्री, डीलरशिप, सर्विस सेंटर आदि जगहों पर भी किया जाएगा.

JSW Motors के बारे में क्या खास

JSW Motors का लोगो, JSW Group के मुख्य लोगो में दिखने वाले 'Wing' के डिज़ाइन से प्रेरित है, हालांकि इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, जैसे कि इसे थोड़ा और ऊपर की ओर झुकाया गया है और बीच में एक गहरा कट दिया गया है. यह पंख एक सर्कल के अंदर रखा गया है, जिसके ऊपरी और निचले किनारे घेरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं.

JSW Combat SUV (फोटो - JSW Motors) बता दें कि पिछले हफ्ते सामने आई, 'JSW Combat SUV' के स्पेयर व्हील कवर पर भी इस लोगो को देखा जा चुका है. जहां तक 'JSW Motors' लिखे जाने वाले फॉन्ट की बात है, तो यह JSW Group के लोगो में इस्तेमाल किए गए मोटे और तिरछे फॉन्ट से काफी अलग दिखता है. JSW MG Motor India और JSW Motors में क्या अंतर

वैसे तो दोनों ब्रांड JSW Group के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अलग-अलग ऑटोमोटिव बिज़नेस यूनिट के तौर पर काम करते हैं, जिनके अपने अलग पार्टनर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेल्स नेटवर्क और वाहनों के पोर्टफोलियो हैं. JSW MG Motor India की बात करें तो यह एक रणनीतिक जॉइंट वेंचर है, जो तब बना था, जब JSW Group ने SAIC Motor के भारतीय बिजनेस, जिसे MG Motor India के नाम से जाना जाता है, इसमें 35 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी. इस जॉइंट वेंचर के तहत वाहनों का उत्पादन गुजरात के हलोल में स्थित MG Motor के मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाता है.