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JSW Motors ने फ्रांसीसी कंपनी Dassault Systèmes से मिलाया हाथ, भारत में बनाएंगी EVs

Jetour T2 ( फोटो - Jetour )

हैदराबाद: वाहन निर्माता कंपनी JSW Motors Ltd ने साल 2026 की दूसरी छमाही से भारतीय बाजार में एंट्री करने की पूरी तैयारी कर ली है. कंपनी अपने कई प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारेगी. इससे पहले ही कंपनी ने भारत के लिए अपनी पहली SUV की झलक भी दिखा दी है. कंपनी की यह पहली SUV Jetour T2 पर आधारित है. अब कंपनी ने विशेष रूप से नई ऊर्जा वाले वाहनों के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की है. बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है. इस लक्ष्य के तहत इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों का दबदबा रहने की संभावना है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, उसने अपने आने वाले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए फ्रांसीसी मैन्युफैक्चरर Dassault Systèmes के साथ एक लंबी अवधि की रणनीतिक साझेदारी की है.