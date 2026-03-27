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JSW Motors ने फ्रांसीसी कंपनी Dassault Systèmes से मिलाया हाथ, भारत में बनाएंगी EVs

JSW Motors Ltd ने फ्रांसीसी मैन्युफैक्चरर Dassault Systèmes के साथ एक लंबी अवधि की रणनीतिक साझेदारी की है.

Jetour T2
Jetour T2 (फोटो - Jetour)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 11:02 AM IST

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हैदराबाद: वाहन निर्माता कंपनी JSW Motors Ltd ने साल 2026 की दूसरी छमाही से भारतीय बाजार में एंट्री करने की पूरी तैयारी कर ली है. कंपनी अपने कई प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारेगी. इससे पहले ही कंपनी ने भारत के लिए अपनी पहली SUV की झलक भी दिखा दी है.

कंपनी की यह पहली SUV Jetour T2 पर आधारित है. अब कंपनी ने विशेष रूप से नई ऊर्जा वाले वाहनों के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की है. बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है. इस लक्ष्य के तहत इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों का दबदबा रहने की संभावना है.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, उसने अपने आने वाले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए फ्रांसीसी मैन्युफैक्चरर Dassault Systèmes के साथ एक लंबी अवधि की रणनीतिक साझेदारी की है.

जानकारी के अनुसार, JSW Motors, Dassault Systèmes के DELMIA: 3DEXPERIENCE प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल अपने आने वाले New Energy Vehicles (NEVs) की पूरी रेंज के लिए मुख्य डिजिटल आधार के तौर पर करेगी. यह एक क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जो सिमुलेशन, मॉडलिंग और डेटा इंटेलिजेंस में मदद करता है.

हालांकि Jetour T2 पर आधारित SUV इस कंपनी की भारत में पहली कार हो सकती है, लेकिन Hyundai Creta EV की टक्कर की एक और गाड़ी पर भी कंपनी काम कर रही है, क्योंकि Chery Jaecoo J5 को पुणे में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है.

JSW Motors के कई प्रोडक्ट्स का भारत में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने की संभावना है, क्योंकि यह कंपनी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक EV मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है.

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