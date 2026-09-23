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JSW Group ने भारत में लॉन्च किया AMPSTAR इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ब्रांड, लॉन्च होंगी इलेक्ट्रिक बसें

AMPSTAR इलेक्ट्रिक बस ( फोटो - JSW Greentech )

हैदराबाद: JSW Group की इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल कंपनी, JSW Greentech Ltd ने AMPSTAR नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जो भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक का निर्माण करेगा. यह जानकारी 22 सितंबर, 2026 को मुंबई में की गई थी. JSW Group अपने AMPSTAR ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी. इनके प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बनने वाली नई फैसिलिटी में तैयार किए जाएंगे. जानकारी के अनुसार AMPSTAR 150 kW से 500 kW तक की पावर क्षमता वाली इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां को बाजार में उतारेगी. ग्राहक सीधे खरीद, लीज़िंग, 'बैटरी एज़ ए सर्विस' (BaaS) और ओनरशिप व ऑपरेटिंग के दूसरे मॉडल्स में से इनकी गाड़ियों का चुनाव कर सकते हैं. कंपनी अपनी कमर्शियल मोबिलिटी सर्विस के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सॉल्यूशन, फाइनेंसिंग ऑप्शन और बिक्री के बाद की सर्विस भी प्रदान करेगी. AMPSTAR की सालाना क्षमता

कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक, छत्रपति संभाजीनगर के AURIC में JSW Greentech की 90 एकड़ की फ़ैसिलिटी में बनाएगी. इस प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 15,000 इलेक्ट्रिक बस और ट्रक होगी. JSW Greentech के अनुसार, इस फ़ैसिलिटी में बस बनाने के लिए भारत की पहली प्री-ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रो-डिपोजिशन (PT-ED) प्रोसेस होगी. इसमें ऑटोमेटेड ट्रक-केबिन प्रोडक्शन लाइन और एक इंटीग्रेटेड बैटरी इकोसिस्टम भी शामिल होगा.