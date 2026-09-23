JSW Group ने भारत में लॉन्च किया AMPSTAR इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ब्रांड, लॉन्च होंगी इलेक्ट्रिक बसें
JSW Greentech Ltd ने AMPSTAR नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है. यह ब्रांड भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक का निर्माण करेगा.
Published : September 23, 2026 at 11:58 AM IST
हैदराबाद: JSW Group की इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल कंपनी, JSW Greentech Ltd ने AMPSTAR नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जो भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक का निर्माण करेगा. यह जानकारी 22 सितंबर, 2026 को मुंबई में की गई थी.
JSW Group अपने AMPSTAR ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी. इनके प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बनने वाली नई फैसिलिटी में तैयार किए जाएंगे.
जानकारी के अनुसार AMPSTAR 150 kW से 500 kW तक की पावर क्षमता वाली इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां को बाजार में उतारेगी. ग्राहक सीधे खरीद, लीज़िंग, 'बैटरी एज़ ए सर्विस' (BaaS) और ओनरशिप व ऑपरेटिंग के दूसरे मॉडल्स में से इनकी गाड़ियों का चुनाव कर सकते हैं.
कंपनी अपनी कमर्शियल मोबिलिटी सर्विस के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सॉल्यूशन, फाइनेंसिंग ऑप्शन और बिक्री के बाद की सर्विस भी प्रदान करेगी.
AMPSTAR की सालाना क्षमता
कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक, छत्रपति संभाजीनगर के AURIC में JSW Greentech की 90 एकड़ की फ़ैसिलिटी में बनाएगी. इस प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 15,000 इलेक्ट्रिक बस और ट्रक होगी.
JSW Greentech के अनुसार, इस फ़ैसिलिटी में बस बनाने के लिए भारत की पहली प्री-ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रो-डिपोजिशन (PT-ED) प्रोसेस होगी. इसमें ऑटोमेटेड ट्रक-केबिन प्रोडक्शन लाइन और एक इंटीग्रेटेड बैटरी इकोसिस्टम भी शामिल होगा.
कंपनी ने इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन का बेसिक लॉजिक, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम खुद ही डेवलप किया है. कंपनी का कहना है कि इससे गाड़ियों को ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा. AMPSTAR गाड़ियों में डुअल-कूलिंग बैटरी सिस्टम और मज़बूत मोनोकॉक चेसिस का इस्तेमाल करेगा.
कंपनी ने बताया कि उसकी इलेक्ट्रिक बसें 60 मिनट से भी कम समय में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो सकेंगी. ब्रांड की लॉन्च के मौके पर JSW Group के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल ने कहा कि कंपनी का मकसद ऐसे इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन बनाना है, जिनसे आयातित तेल पर भारत की निर्भरता कम हो सके.
उन्होंने कहा कि, "हम 90 प्रतिशत तेल आयात करते हैं और कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. यहीं पर हम कुछ अलग करना चाहते हैं. हमें कुछ ऐसा चाहिए, जो हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करे."
पार्थ जिंदल ने कहा कि, "कमर्शियल मोबिलिटी भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक अहम हिस्सा है और पैसेंजर गाड़ियों व दो-पहिया वाहनों के साथ-साथ बसों और ट्रकों को भी इलेक्ट्रिक पावर पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है."
जिंदल ने आगे कहा कि, "इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने वाले कमर्शियल गाड़ी ऑपरेटरों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिक्री के बाद की सर्विस (आफ्टर-सेल्स सर्विस) को मुख्य ज़रूरत है. भारत में डीज़ल की कुल खपत में कमर्शियल गाड़ियों का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है."