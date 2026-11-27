सीमित संख्या में लॉन्च होगी JSW Combat Pioneers 500 एडिशन, कल से शुरू होगी बुकिंग
JSW Motors ने अपनी नई JSW Combat Pioneers 500 एडिशन की घोषणा की है, और 28 नवंबर से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी.
Published : November 27, 2026 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW Motors भारत में अपनी शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत कंपनी अपनी पहली कार के तौर पर JSW Combat Pioneers 500 एडिशन को पेश करने वाली है. इस स्पेशल एडिशन एसयूवी को केवल 500 यूनिट्स तक ही सीमित रखा जाएगा.
इस खास मॉडल में कुछ "खास डिटेलिंग, पर्सनलाइज्ड केबिन ब्रांडिंग और विशेष ओनरशिप प्रिविलेज" कंपनी की ओर से शामिल किए जाएंगे. नए Pioneers 500 एडिशन के लिए कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है और इच्छुक ग्राहक इसे 28 नवंबर की सुबह 11 बजे से बुक कर सकते हैं, और JSW Motors ने संभावना जताई है कि जनवरी के मध्य तक इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी.
JSW Combat Pioneers 500 एडिशन में क्या है खास
JSW Motors का कहना है कि इसके 'Combat Pioneers 500' में एक खास एडिशन-स्पेसिफिक बैज, ग्राहक के नाम वाली एक्सक्लूसिव पट्टियां, एक यूनीक सीरियल नंबर और कंपनी के शब्दों में खास तौर पर तैयार किए गए डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलने वाले हैं.
इन एक्सटीरियर बदलावों के अलावा, कार मालिकों को कई अन्य खास फायदे भी दिए जाएंगे. इनमें एक प्राइवेट ओनर्स कम्युनिटी और JSW थिंक टैंक तक पहुंच, कार की डिलीवरी का एक शानदार एक्सपीरिएंस, खास तौर पर तैयार किए गए एक्सपीरिएंस, प्रायोरिटी सर्विस, चुनिंदा इवेंट्स के लिए आमंत्रण और 'Pioneers 500' वेलकम किट जैसी कई अन्य चीजें भी दी जाएंगी.
The Pioneers 500. Unseen. Unnamed. For the ones who believe. Stay tuned | 28.11.2026 #Pioneers500 #JSWMotors https://t.co/bfFOpz5sKk— JSW Motors (@JSWMotorsIndia) November 26, 2026
इस प्रोग्राम के लिए, JSW Motors खरीदारों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर नहीं, बल्कि एक 'प्राइस ऑफर' प्रक्रिया के ज़रिए करने वाली है. यह प्रक्रिया 28 नवंबर 2026 को सुबह 11:00 बजे से शुरू की जाएगी. इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक ग्राहकों को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी और 1 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होगा.
इसके बाद आवेदकों को एक ऐसी कीमत का प्रस्ताव देना होगा, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान दिखाई गई न्यूनतम राशि से ज्यादा हो. यह न्यूनतम राशि केवल प्रस्ताव देने की शुरुआती सीमा है, और यह JSW Combat की आधिकारिक एक्स-शोरूम कीमत नहीं है.
आवेदन की सीमित अवधि के दौरान आवेदक अपने प्रस्तावों में कई बार बदलाव कर सकते हैं, लेकिन केवल अंतिम मान्य प्रस्ताव पर ही विचार किया जाएगा. आवेदन की अवधि समाप्त होने के बाद, सबसे ज्यादा राशि वाले 500 मान्य प्रस्तावों को चुना जाएगा. इसके बाद, सफल आवेदकों से संपर्क करके उन्हें 'JSW Combat' के लॉन्च से जुड़ी आगे की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा.
For those who value the rare and remarkable. Introducing PIONEERS 500, a JSW MOTORS Special Edition crafted for 500 owners, with exclusive details and experiences. Applications open 28th November, 11 AM. Apply at https://t.co/kwhNf1cWav *T&C apply. #JSWMotorsIndia #Pioneers500 https://t.co/ait5KBBPw5— JSW Motors (@JSWMotorsIndia) November 26, 2026
JSW Combat का पावरट्रेन
भारत में लॉन्च होने वाली JSW Combat एसयूवी में प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 18.4kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की जाएंगी, जो इसके अगले व्हील्स को पावर देंगी. यह एसयूवी अंतरराष्ट्रीय मॉडल Jetour T2 पर आधारित है.
यह कार इस सेटअप के साथ 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) के साथ बेचा जाता है, जो कुल मिलाकर 360hp की पावर और 610Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर 90km (NEDC) तक की रेंज प्रदान कर सकती है, जबकि फुल टैंक और फुल चार्ज होने पर इसकी कुल रेंज 1,100km तक हो सकती है.
JSW Combat की कीमत
कीमत की बात करें तो JSW Motors अपनी नई JSW Combat को 40 लाख से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की एग्रेसिव कीमत पर उतार सकती है. इस कीमत पर, भारत में लॉन्च होने के बाद 'JSW Combat' का मुकाबला Kia Sorento से होगा. इसके अलावा, यह कार Toyota Fortuner व MG Majestor जैसी दमदार SUV के साथ भी मुकाबला कर सकती है.