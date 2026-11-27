ETV Bharat / technology

सीमित संख्या में लॉन्च होगी JSW Combat Pioneers 500 एडिशन, कल से शुरू होगी बुकिंग

JSW Combat Pioneers 500 एडिशन का टीजर ( फोटो - X/@JSWMotorsIndia )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW Motors भारत में अपनी शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत कंपनी अपनी पहली कार के तौर पर JSW Combat Pioneers 500 एडिशन को पेश करने वाली है. इस स्पेशल एडिशन एसयूवी को केवल 500 यूनिट्स तक ही सीमित रखा जाएगा.

इस खास मॉडल में कुछ "खास डिटेलिंग, पर्सनलाइज्ड केबिन ब्रांडिंग और विशेष ओनरशिप प्रिविलेज" कंपनी की ओर से शामिल किए जाएंगे. नए Pioneers 500 एडिशन के लिए कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है और इच्छुक ग्राहक इसे 28 नवंबर की सुबह 11 बजे से बुक कर सकते हैं, और JSW Motors ने संभावना जताई है कि जनवरी के मध्य तक इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी.

JSW Combat Pioneers 500 एडिशन में क्या है खास

JSW Motors का कहना है कि इसके 'Combat Pioneers 500' में एक खास एडिशन-स्पेसिफिक बैज, ग्राहक के नाम वाली एक्सक्लूसिव पट्टियां, एक यूनीक सीरियल नंबर और कंपनी के शब्दों में खास तौर पर तैयार किए गए डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलने वाले हैं. इन एक्सटीरियर बदलावों के अलावा, कार मालिकों को कई अन्य खास फायदे भी दिए जाएंगे. इनमें एक प्राइवेट ओनर्स कम्युनिटी और JSW थिंक टैंक तक पहुंच, कार की डिलीवरी का एक शानदार एक्सपीरिएंस, खास तौर पर तैयार किए गए एक्सपीरिएंस, प्रायोरिटी सर्विस, चुनिंदा इवेंट्स के लिए आमंत्रण और 'Pioneers 500' वेलकम किट जैसी कई अन्य चीजें भी दी जाएंगी. इस प्रोग्राम के लिए, JSW Motors खरीदारों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर नहीं, बल्कि एक 'प्राइस ऑफर' प्रक्रिया के ज़रिए करने वाली है. यह प्रक्रिया 28 नवंबर 2026 को सुबह 11:00 बजे से शुरू की जाएगी. इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक ग्राहकों को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी और 1 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होगा.