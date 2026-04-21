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नए CEO के साथ लॉन्च होने वाले संभावित Apple प्रोडक्ट्स, लिस्ट में iPhone Ultra भी शामिल!

नई प्रोडक्ट रेंज के साथ एप्पल यूजर्स को बेहतर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट अनुभव देने की कोशिश करेगा जिससे बाजार में कंप्टीशन बढ़ेगी. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: अगर आप टेक वर्ल्ड की ख़बरों पर नज़र रखते हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आईफोन बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में से एक एप्पल की सीईओ बदलने वाले हैं. पिछले कई सालों से एप्पल के सीईओ टिम कुक थे, लेकिन 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ John Ternus होंगे. एप्पल ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है. अब एप्पल के नए सीईओ अपनी नई जिम्मेदारियां लेकर आएंगे.

दिलचस्प बात यह है कि उनका कार्यकाल शुरू होते ही एप्पल का सबसे बड़ा सालाना लॉन्च इवेंट होने वाला है, जहां कई नए प्रोडक्ट्स पेश किए जा सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि एप्पल के नए सीईओ के शुरुआती दौर में एप्पल कौन-कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है.

इसमें सबसे ज्यादा चर्चा आईफोन की नई सीरीज को लेकर है, जो उनके द्वारा अपना पद संभालने के तुरंत बाद लॉन्च होगी. इस बार एप्पल कुछ बड़े बदलावों के साथ नए मॉडल्स को पेश कर सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा फोल्डेबल फोन्स की हो रही है. हालांकि, अभी तक इस बात की पक्की जानकारी नहीं मिली है कि एप्पल अपनी अगली आईफोन सीरीज के साथ ही पहले फोल्डेबल आईफोन को भी लॉन्च करेगा या नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल सितंबर के महीने में फोल्डेबल आईफोन का इंतजार खत्म हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह एप्पल के इतिहास का एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा, जो नए सीईओ के शुरुआती कार्यकाल में आएगा.

संभावित आईफोन लाइनअप:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra (foldable concept)

iPhone Air 2

इनमें से iPhone Ultra पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह एप्पल का पहला foldable iPhone हो सकता है. यह डिवाइस कंपनी के डिजाइन और इनोवेशन को नई दिशा दे सकता है.