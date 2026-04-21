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नए CEO के साथ लॉन्च होने वाले संभावित Apple प्रोडक्ट्स, लिस्ट में iPhone Ultra भी शामिल!

जॉन टर्नस के नेतृत्व में एप्पल का यह लॉन्च इवेंट कंपनी के भविष्य और इनोवेशन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

With its new product range, Apple will strive to offer users superior technology and a smarter experience, thereby intensifying competition in the market.
नई प्रोडक्ट रेंज के साथ एप्पल यूजर्स को बेहतर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट अनुभव देने की कोशिश करेगा जिससे बाजार में कंप्टीशन बढ़ेगी. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अगर आप टेक वर्ल्ड की ख़बरों पर नज़र रखते हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आईफोन बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में से एक एप्पल की सीईओ बदलने वाले हैं. पिछले कई सालों से एप्पल के सीईओ टिम कुक थे, लेकिन 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ John Ternus होंगे. एप्पल ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है. अब एप्पल के नए सीईओ अपनी नई जिम्मेदारियां लेकर आएंगे.

दिलचस्प बात यह है कि उनका कार्यकाल शुरू होते ही एप्पल का सबसे बड़ा सालाना लॉन्च इवेंट होने वाला है, जहां कई नए प्रोडक्ट्स पेश किए जा सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि एप्पल के नए सीईओ के शुरुआती दौर में एप्पल कौन-कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है.

इसमें सबसे ज्यादा चर्चा आईफोन की नई सीरीज को लेकर है, जो उनके द्वारा अपना पद संभालने के तुरंत बाद लॉन्च होगी. इस बार एप्पल कुछ बड़े बदलावों के साथ नए मॉडल्स को पेश कर सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा फोल्डेबल फोन्स की हो रही है. हालांकि, अभी तक इस बात की पक्की जानकारी नहीं मिली है कि एप्पल अपनी अगली आईफोन सीरीज के साथ ही पहले फोल्डेबल आईफोन को भी लॉन्च करेगा या नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल सितंबर के महीने में फोल्डेबल आईफोन का इंतजार खत्म हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह एप्पल के इतिहास का एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा, जो नए सीईओ के शुरुआती कार्यकाल में आएगा.

संभावित आईफोन लाइनअप:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Ultra (foldable concept)
  • iPhone Air 2

इनमें से iPhone Ultra पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह एप्पल का पहला foldable iPhone हो सकता है. यह डिवाइस कंपनी के डिजाइन और इनोवेशन को नई दिशा दे सकता है.

स्मार्टवॉच सेगमेंट में भी अपडेट देखने को मिल सकते हैं:

  • Apple Watch Ultra 4
  • Apple Watch Series 12

हालांकि इन वॉचेस में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन हेल्थ फीचर्स और नए प्रोसेसर के साथ सुधार जरूर देखने को मिल सकता है.

ऑडियो कैटेगरी में भी नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है:

  • Next-gen AirPods Pro (AI-enabled)

नई AirPods में IR cameras और AI capabilities जोड़े जाने की बात सामने आ रही है, जिससे यूजर्स को एक अलग तरह का स्मार्ट अनुभव मिल सकता है.

इसके अलावा Apple अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को भी विस्तार दे सकता है:

  • HomePad / HomePod Touch
  • Apple TV 4K (new version)
  • HomePod 3
  • HomePod mini 2

इन प्रोडक्ट्स में बेहतर Siri और AI integration देखने को मिल सकता है, खासतौर पर iOS 27 के साथ.

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JOHN TERNUS FIRST APPLE EVENT
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