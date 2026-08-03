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1,249 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ नया JioTag 2, Android और iOS को करेगा सपोर्ट

हैदराबाद: देश की टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने अपना नया JioTag 2 भारत में लॉन्च किया है, जो Android और iOS दोनों तरह के डिवाइस के सपोर्ट करता है. यह नया ट्रैकर डिवाइस Google Find Hub और Apple Find My के साथ काम करता है, जिससे यूज़र्स किसी भी इकोसिस्टम के ज़रिए अपने टैग किए गए सामान का पता लगा सकते हैं.

जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा साल 2023 में लॉन्च किए गए ओरिजिनल JioTag को यह नया डिवाइस रिप्लेस करेगा और इसमें क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म कम्पैटिबिलिटी, ब्लूटूथ लो एनर्जी कनेक्टिविटी और कम्युनिटी-बेस्ड लोकेशन ट्रैकिंग जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इस डिवाइस में तेज़ आवाज़ वाला इन-बिल्ट बज़र, बदली जा सकने वाली बैटरी और धूल व पानी से सुरक्षा के लिए IP64-रेटेड बॉडी दी गई है.

JioTag 2 की कीमत

भारत में JioTag 2 को कंपनी ने 1,249 रुपये की कीमत पर उतारा है. यह ट्रैकर ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिसे मौजूदा समय में Amazon India से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है.

JioTag 2 के फीचर्स

JioTag 2 को चाबियों, बैग, वॉलेट और लगेज जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ लगाया जा सकता है, जिससे खो जाने पर यूज़र्स उन्हें आसानी से ढूंढ सकें. यह Android डिवाइस पर Google के 'Find Hub' नेटवर्क और iPhone व iPad मॉडल पर Apple की 'Find My' सर्विस को सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स अपने फ़ोन की नेटिव लोकेशन सर्विस के ज़रिए ट्रैकर को मैनेज कर सकते हैं.

बता दें कि यह ट्रैकर आस-पास के स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट होने के लिए 'ब्लूटूथ लो एनर्जी' कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करता है. यूज़र्स ब्लूटूथ रेंज में मौजूद चीज़ों को खोजने के लिए 'गूगल फाइंड हब' या 'एप्पल फाइंड माई' ऐप के ज़रिए इसके इन-बिल्ट 120dB बज़र को चालू कर सकते हैं.