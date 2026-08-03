1,249 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ नया JioTag 2, Android और iOS को करेगा सपोर्ट
Reliance Jio ने अपना नया JioTag 2 भारत में लॉन्च किया है. इस ट्रैकर की कीमत 1,249 रुपये रखी गई है.
Published : August 3, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: देश की टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने अपना नया JioTag 2 भारत में लॉन्च किया है, जो Android और iOS दोनों तरह के डिवाइस के सपोर्ट करता है. यह नया ट्रैकर डिवाइस Google Find Hub और Apple Find My के साथ काम करता है, जिससे यूज़र्स किसी भी इकोसिस्टम के ज़रिए अपने टैग किए गए सामान का पता लगा सकते हैं.
जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा साल 2023 में लॉन्च किए गए ओरिजिनल JioTag को यह नया डिवाइस रिप्लेस करेगा और इसमें क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म कम्पैटिबिलिटी, ब्लूटूथ लो एनर्जी कनेक्टिविटी और कम्युनिटी-बेस्ड लोकेशन ट्रैकिंग जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इस डिवाइस में तेज़ आवाज़ वाला इन-बिल्ट बज़र, बदली जा सकने वाली बैटरी और धूल व पानी से सुरक्षा के लिए IP64-रेटेड बॉडी दी गई है.
JioTag 2 की कीमत
भारत में JioTag 2 को कंपनी ने 1,249 रुपये की कीमत पर उतारा है. यह ट्रैकर ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिसे मौजूदा समय में Amazon India से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है.
JioTag 2 के फीचर्स
JioTag 2 को चाबियों, बैग, वॉलेट और लगेज जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ लगाया जा सकता है, जिससे खो जाने पर यूज़र्स उन्हें आसानी से ढूंढ सकें. यह Android डिवाइस पर Google के 'Find Hub' नेटवर्क और iPhone व iPad मॉडल पर Apple की 'Find My' सर्विस को सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स अपने फ़ोन की नेटिव लोकेशन सर्विस के ज़रिए ट्रैकर को मैनेज कर सकते हैं.
बता दें कि यह ट्रैकर आस-पास के स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट होने के लिए 'ब्लूटूथ लो एनर्जी' कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करता है. यूज़र्स ब्लूटूथ रेंज में मौजूद चीज़ों को खोजने के लिए 'गूगल फाइंड हब' या 'एप्पल फाइंड माई' ऐप के ज़रिए इसके इन-बिल्ट 120dB बज़र को चालू कर सकते हैं.
इसके अलावा, जब यह ट्रैकर उस रेंज से बाहर चला जाता है, तो आस-पास के कम्पैटिबल Android और iOS डिवाइस 'गूगल फाइंड हब' और 'एप्पल फाइंड माई' कम्युनिटी नेटवर्क के ज़रिए गुमनाम रूप से इसकी लोकेशन अपडेट कर सकते हैं. इस डिवाइस में 'लॉस्ट मोड' भी मिलता है, जो यूज़र्स को खोई हुई चीज़ें वापस पाने में मदद कर सकता है.
खास बात यह है कि JioTag 2 के लिए सेल्युलर कनेक्टिविटी, सिम कार्ड या बार-बार डेटा प्लान लेने की ज़रूरत नहीं होती है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, यह सपोर्टेड कम्युनिटी नेटवर्क के ज़रिए सेमी-रियल-टाइम लोकेशन अपडेट प्रदान करता है, और यूज़र्स को अलग-अलग देशों और महाद्वीपों में टैग की गई चीज़ों का पता लगाने में मदद कर सकता है.
इसके साथ ही, यह ट्रैकर बदली जा सकने वाली बैटरी पर चलता है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह साल तक चलती है. कंपनी इसके बॉक्स में एक अतिरिक्त बैटरी भी देती है. चूंकि इसमें बदली जा सकने वाली बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में इस डिवाइस को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
JioTag 2 में धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग दी गई है. इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है और इसमें एक माउंटिंग होल है, जिससे यूज़र्स इसे की-रिंग, बैग या दूसरी निजी चीज़ों के साथ जोड़ सकते हैं. इस ट्रैकर का साइज़ 101 x 62 x 17mm है और वज़न 30g है.